Ο Μάριος Ηλιόπουλος ήταν ιδιαίτερα κεφάτος στη φετινή Ανάβαση Ριτσώνας κερδίζοντας τον αγώνα, γράφοντας νέο απόλυτο ρεκόρ.

Λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη μάχη με τον ΠΑΟΚ, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, κατέκτησε τη νίκη στην Ανάβαση Ριτσώνας. Ο «Super Mario» με το θηριώδες Ford Fiesta των 600 ίππων κυριάρχησε στην κατηγορία Formula Saloon και πήρε με άνεση την 1η θέση.

Ο χρόνος του ήταν στο 1:58,04 και είναι το νέο απόλυτο ρεκόρ για την Ανάβαση Ριτσώνας, το οποίο πήρε από τον εαυτό του. Νωρίτερα μέσα στη μέρα ο Ηλιόπουλος είχε γράψει το 1:58,80, δείχνοντας τις διαθέσεις του για τη συνέχεια.

Πίσω από τον Ηλιόπουλο στη Formula Saloon τερμάτισε ο Ευάγγελος Γεωργούλας με Mitsubishi Lancer και τρίτος ο Πιτ Παρθένης, επίσης με Mitsubishi Lancer. Στην κατηγορία FSA2L πρώτευσε ο Γεώργιος Γιαννόπουλος, στην FST2 ο Ευάγγελος Χαντζής και στην FSA ο Απόστολος Κούσης.