Fiat 600: Νέα έκδοση βενζίνης από 20.990 ευρώ και με 8 χρόνια εγγύηση

Το ιταλικό B-SUV μεγαλώνει την γκάμα του με νέα έκδοση 100 ίππων και γίνεται πιο προσιτό από ποτέ για την ελληνική αγορά.

Η γκάμα του Fiat 600 διευρύνεται σημαντικά με την προσθήκη μιας νέας έκδοσης βενζίνης, η οποία τοποθετεί το μοντέλο στην καρδιά της κατηγορίας των B-SUV με άκρως ανταγωνιστικά δεδομένα. Ο νέος κινητήρας αποδίδει 100 HP και συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, προσφέροντας μια εισαγωγική τιμή που ξεκινά από τις 20.990 ευρώ. Η κίνηση αυτή καθιστά το στιλάτο ιταλικό μοντέλο μια από τις πιο ελκυστικές προτάσεις της αγοράς.

Ο κινητήρας βενζίνης είναι τεχνολογίας Gen3, γεγονός που μεταφράζεται σε αυξημένη αξιοπιστία και αποδοτικότητα. Στα τεχνικά του χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται η καδένα για τον χρονισμό των εκκεντροφόρων, τούρμπο με πτερύγια μεταβλητής γεωμετρίας (VGT), καθώς και λειτουργία στον θερμοδυναμικό κύκλο Miller. Με άμεσο ψεκασμό καυσίμου στα 350 bar, το σύνολο αυτό εξασφαλίζει κορυφαία λειτουργία σε κάθε είδους διαδρομή.

Εκδόσεις για κάθε γούστο και ανάγκη

Η νέα έκδοση των 100 HP είναι διαθέσιμη στα επίπεδα εξοπλισμού Pop, Icon και la Prima, όπως συμβαίνει και με τις υπόλοιπες επιλογές Hybrid και το αμιγώς ηλεκτρικό 600e. Η έκδοση Pop περιλαμβάνει ήδη από τη βάση της ψηφιακό πίνακα οργάνων, οθόνη αφής 10,25 ιντσών με ασύρματο Apple CarPlay/Android Auto, καθώς και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος. Η έκδοση Icon προσθέτει ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, αυτόματο κλιματισμό και ασύρματο κλειδί.

Για όσους αναζητούν την απόλυτη πολυτέλεια, η έκδοση la Prima προσφέρει καθίσματα με διαφορετικές επενδύσεις, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών με λειτουργία hands-free και Αυτόνομη Οδήγηση Επιπέδου 2. Παράλληλα, εμφανίζεται για πρώτη φορά η έκδοση Sport, αποκλειστικά για το Hybrid των 145 HP, η οποία ξεχωρίζει από τις μαύρες ζάντες 18 ιντσών, το ειδικό body kit και τη νέα χρωματική επιλογή Acid Green.

Θωράκιση με 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση

Ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα του Fiat 600 είναι η 8ετής εργοστασιακή εγγύηση που συνοδεύει όλες τις εκδόσεις του. Η εγγύηση αυτή αφορά τα μηχανικά μέρη, είναι πλήρως μεταβιβάσιμη και καλύπτει επιπλέον την μπαταρία του υβριδικού συστήματος. Αυτή η κίνηση της Fiat θωρακίζει τη μεταπωλητική αξία του αυτοκινήτου, προσφέροντας απόλυτη σιγουριά στον ιδιοκτήτη για πολλά χρόνια.

Με τις νέες προσθήκες, το Fiat 600 προσφέρει πλέον μια ολοκληρωμένη γκάμα με βενζινοκίνητες, υβριδικές και αμιγώς ηλεκτρικές επιλογές. Ο συνδυασμός του μοναδικού ιταλικού στιλ με την τεχνολογική υπεροχή και την προσιτή τιμή το καθιστά έναν από τους πρωταγωνιστές της κατηγορίας. Περισσότερες πληροφορίες και ο πλήρης τιμοκατάλογος είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα της Fiat.