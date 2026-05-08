Φορτίζοντας με ΔΕΗ blue, ακολουθήσαμε το δεύτερο ετάπ του ποδηλατικού αγώνα ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, το οποίο ξεκίνησε από το Καρπενήσι και κατέληξε στη Λάρισα.

Το δεύτερο ετάπ του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 προσέφερε ακόμη μία ημέρα γεμάτη ένταση, δυνατές επιθέσεις και εντυπωσιακές εικόνες, με τον Σέρβο, Ντούσαν Ράγιοβιτς, να παίρνει τη νίκη στο μαζικό σπριντ της Λάρισας και τον Νικηφόρο Αρβανίτη να χαρίζει νέο ελληνικό χαμόγελο με τη δεύτερη θέση. Παράλληλα, ο Μάτις Άφοντς διατήρησε τη φανέλα του πρωτοπόρου της γενικής κατάταξης ενόψει των πιο απαιτητικών ορεινών ετάπ που ακολουθούν.

Η μέρα μας επεφύλασσε μία από τις πιο όμορφες διαδρομές του φετινού αγώνα, συνδυάζοντας ορεινά τοπία, γρήγορες ευθείες και μία μοναδική οδηγική εμπειρία μέσα από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας. Η ημέρα ξεκίνησε νωρίς στο Καρπενήσι, εκεί όπου η κεντρική πλατεία είχε γεμίσει από κόσμο κάθε ηλικίας για την εκκίνηση των αθλητών. Μαθητές, φίλοι της ποδηλασίας και επισκέπτες δημιούργησαν εξαιρετική ατμόσφαιρα λίγο πριν το πελοτόν ξεκινήσει το ταξίδι των 157,5 χιλιομέτρων με προορισμό τη Λάρισα.

Εμείς ακολουθήσαμε το δεύτερο ετάπ του ΔΕΗ Tour of Hellas οδηγώντας το plug-in hybrid BYD Seal U-DMi, συνεχίζοντας μαζί με τον αγώνα και ανακαλύπτοντας καθημερινά διαφορετικές εικόνες της ελληνικής φύσης και της ορεινής διαδρομής. Με τη μπαταρία να έχει ακόμη ενέργεια έπειτα από τη φόρτιση της Τετάρτης στο φορτιστή της ΔΕΗ blue στη Λάρισα, δεν χρειάστηκε να ανησυχούμε για την κατανάλωση καυσίμου και εστιάσαμε στη διαδρομή.

Από την ορεινή Ευρυτανία στον θεσσαλικό κάμπο

Λίγο μετά την εκκίνηση αφήσαμε πίσω το Καρπενήσι και ακολουθήσαμε μέρος της διαδρομής του αγώνα μέσα από τα καταπράσινα τοπία της Ευρυτανίας. Οι στροφές, τα πυκνά δάση και οι εναλλαγές υψομέτρου δημιουργούσαν μία διαδρομή που σε έκανε να απολαμβάνεις κάθε χιλιόμετρο πίσω από το τιμόνι.

Περνώντας από τον Τυμφρηστό και στη συνέχεια κατευθυνόμενοι προς τη λίμνη Σμοκόβου, το τοπίο άλλαζε συνεχώς. Από τις ορεινές εικόνες της κεντρικής Ελλάδας, η διαδρομή άρχισε σταδιακά να ανοίγει προς τον θεσσαλικό κάμπο, με μεγάλες ευθείες και γρήγορο ρυθμό μέχρι τη Λάρισα.

Θέλοντας να φτάσουμε νωρίς στον τερματισμό του ετάπ, προσπεράσαμε το αγωνιστικό κομβόι αρκετά χιλιόμετρα πριν την πόλη. Έτσι, ήμασταν στην ώρα μας στη γραμμή του τερματισμού ώστε να δούμε από κοντά τους ποδηλάτες να τερματίζουν και να ολοκληρώνουν τη δεύτερη ημέρα του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026.

Ταξιδεύοντας παρέα με τη ΔΕΗ blue

Σε ένα ταξίδι που περιλαμβάνει καθημερινά εκατοντάδες χιλιόμετρα, η σωστή οργάνωση της φόρτισης παίζει καθοριστικό ρόλο. Μετά τον τερματισμό στη Λάρισα, πριν συνεχίσουμε το ταξίδι μας προς τον Βόλο για το επόμενο ετάπ, κάναμε το απαραίτητο “pit stop” για φόρτιση το αυτοκινήτου μας.

Χρησιμοποιώντας την ανανεωμένη εφαρμογή PPC blue, εντοπίσαμε εύκολα τον πλησιέστερο διαθέσιμο φορτιστή μέσα από το κινητό μας. Έτσι οργανώσαμε γρήγορα την επόμενη στάση του ταξιδιού έχοντας τη βοήθεια της υπηρεσίας PPC blueTrips αντλώντας όλες τις χρήσιμες πληροφορίες και κάναμε κράτηση φορτιστή για την επόμενη μας φόρτιση.

Η εφαρμογή PPC blue, διαθέσιμη για iOS και Android, σας εξασφαλίζει πρόσβαση σε περισσότερα 3.200 σημεία φόρτισης σε πάνω από 800 τοποθεσίες πανελλαδικά, καθώς η ΔΕΗ blue διαθέτει σήμερα το μεγαλύτερο δημόσια προσβάσιμο δίκτυο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα. Για όσους κάνουν ταξίδια εκατοντάδων χιλιομέτρων, υπάρχουν 39 ΔΕΗ blue Hubs σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου.

Ειδικά σε μία διοργάνωση όπως το ΔΕΗ Tour of Hellas, όπου οι μετακινήσεις είναι συνεχείς και οι αποστάσεις μεγάλες, η δυνατότητα εύκολου προγραμματισμού και γρήγορης φόρτισης γίνεται ιδιαίτερα σημαντική.

Μαζικό σπριντ και νέο ελληνικό χαμόγελο

Το δεύτερο ετάπ ολοκληρώθηκε με ακόμη ένα εντυπωσιακό μαζικό σπριντ στο κέντρο της Λάρισας, με τον Σέρβο Ντούσαν Ράγιοβιτς της Solution Tech Nippo Rali να παίρνει τη νίκη έπειτα από μία ημέρα με υψηλό ρυθμό και αρκετές επιθέσεις από τους αποσπασμένους.

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα υπήρξε έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς ο Νικηφόρος Αρβανίτης τερμάτισε στη δεύτερη θέση, χαρίζοντας ακόμη μία δυνατή στιγμή στους φίλους της ελληνικής ποδηλασίας. Την ίδια στιγμή, ο Βέλγος Μάτις Άφοντς διατήρησε τη φανέλα του πρωτοπόρου της γενικής κατάταξης ενόψει του απαιτητικού τρίτου ετάπ προς το Πήλιο και τη Λαμία.

Μία ιδανική βάση δίπλα στη φύση

Τη σημερινή μέρα που βρεθήκαμε στην περιοχή του Καρπενησίου, μείναμε στο Kastanea House and Bar, το οποίο βρίσκεται στον Άγιο Νικόλαο Ευρυτανίας, σε μία τοποθεσία μέσα στη φύση και πολύ κοντά στην πόλη.

Η εξαιρετική θέα προς τα βουνά της Ευρυτανίας και η ηρεμία της περιοχής δημιούργησαν το ιδανικό περιβάλλον για ξεκούραση πριν από μία ακόμη απαιτητική ημέρα στο ΔΕΗ Tour of Hellas. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον κύριο Νίκο για τη φιλοξενία που μας προσέφερε κατά τη διαμονή μας.

Η δράση συνεχίζεται με το τρίτο ετάπ, το οποίο ξεκινά από το Βόλο και τελειώνει στη Λαμία. Η επίσημη διαδρομή έχει μήκος 207,3 χλμ. και συνολικά 4.216 μέτρα υψομετρικών, κάτι που το κάνει το μεγαλύτερο, πιο σκληρό και πιθανότατα πιο καθοριστικό ετάπ του φετινού αγώνα. Η διοργάνωση το χαρακτηρίζει ξεκάθαρα ως το «Βασιλικό Ετάπ» του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026.