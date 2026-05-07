Φορτίζοντας με ΔΕΗ blue, ακολουθούμε το «ΔΕΗ Tour of Hellas 2026» με ένα BYD Seal U-DMi. Ας δούμε τι έγινε στο πρώτο ετάπ, από τα Ιωάννινα στο Αγρίνιο.

Το ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 ξεκίνησε με ένα ετάπ υψηλού ρυθμού, έντονες μονομαχίες και ένα εντυπωσιακό φινάλε στο Αγρίνιο, εκεί όπου ο Βέλγος Μάτις Άφοντς πήρε τη νίκη στο μαζικό σπριντ. Ο Γιώργος Μπούγλας ήταν αυτός που χάρισε στο ελληνικό κοινό μία από τις σημαντικότερες εμφανίσεις των τελευταίων ετών στον ιδιαίτερο αυτό αγώνα.

Βρεθήκαμε από νωρίς στα Ιωάννινα για την εκκίνηση του αγώνα, ακολουθώντας από κοντά το πρώτο ετάπ των 171,6 χιλιομέτρων, σε μία διαδρομή που συνδύασε τη μοναδική εικόνα της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας με τη γρήγορη εξέλιξη ενός σύγχρονου επαγγελματικού ποδηλατικού αγώνα.

Ακολουθώντας τη μάχη του αγώνα με τη ΔΕΗ blue

Η εμπειρία ενός πολυήμερου αγώνα όπως το ΔΕΗ Tour of Hellas δεν περιορίζεται μόνο στους ποδηλάτες. Δημοσιογράφοι, ομάδες και συνοδευτικά οχήματα διανύουν καθημερινά εκατοντάδες χιλιόμετρα, ακολουθώντας τους 120 ποδηλάτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό από πόλη σε πόλη.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας, η φόρτιση μέσω του δικτύου της ΔΕΗ blue μάς επέτρεψε να κινηθούμε μειώνοντας την κατανάλωση του plug-in υβριδικού μας οχήματος στο ελάχιστο, ακολουθώντας όλη τη διαδρομή από τα Ιωάννινα μέχρι το Αγρίνιο. Ενδιάμεσα, περάσαμε από μοναδικά τοπία της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας στις περιοχές της Δωδώνης, της Άρτας και της Αμφιλοχίας, προτού ο αγώνας κατευθυνθεί προς τον τερματισμό του.

Η ΔΕΗ blue, το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα, με περισσότερα από 3.200 σημεία φόρτισης σε περισσότερες από 800 τοποθεσίες πανελλαδικά, αποδεικνύει τη δέσμευση του Ομίλου ΔΕΗ να επιταχύνει τη μετάβαση προς βιώσιμες μορφές μετακίνησης. Ειδικά σε διοργανώσεις όπως το ΔΕΗ Tour of Hellas, όπου οι αποστάσεις είναι μεγάλες και οι συνεχείς μετακινήσεις δεδομένες, η δυνατότητα γρήγορης και εύκολης φόρτισης παίζει καθοριστικό ρόλο στην καθημερινότητα όσων ακολουθούν τον αγώνα.

Η ανανεωμένη εφαρμογή PPC blue, διαθέσιμη σε iOS και Android, δίνει τη δυνατότητα στους οδηγούς να εντοπίζουν γρήγορα και εύκολα τον φορτιστή που τους εξυπηρετεί, να κάνουν κράτηση ταχυφορτιστή, να έχουν πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες, καθώς επίσης να φορτίζουν, αλλά και να απολαμβάνουν προνόμια, προσφορές και ανταποδοτικά προγράμματα, όπως το Re charge | Re ward.

Οι οδηγοί μπορούν να προγραμματίζουν τα επόμενα ταξίδια τους μέσα από την υπηρεσία PPC blueTrips που διαθέτει και προτεινόμενους προορισμούς ταξιδιών βάσει του μεγαλύτερου δικτύου δημόσιας φόρτισης ΔΕΗ blue στην Ελλάδα

Το πρώτο ετάπ κρίθηκε στο τελικό σπριντ

Η ημέρα είχε ένταση σχεδόν από την αρχή, καθώς στα πρώτα χιλιόμετρα σημειώθηκε πτώση αρκετών ποδηλατών μέσα στο πελοτόν. Παρ’ όλα αυτά, ο αγώνας συνεχίστηκε με γρήγορο τέμπο και αρκετές προσπάθειες αποσπάσεων. Μετά το μοναδικό σπριντ ανάβασης κοντά στη Δωδώνη, η διαδρομή ευνοούσε περισσότερο τους γρήγορους αθλητές, με τις ευθείες και τα κατηφορικά κομμάτια να διατηρούν το πελοτόν συμπαγές για μεγάλο μέρος της διαδρομής.

Στην Άρτα και την Αμφιλοχία δόθηκαν σημαντικές μάχες για τους ενδιάμεσους πόντους, ενώ όσο η διαδρομή πλησίαζε προς το Αγρίνιο, αρκετές ομάδες προσπάθησαν να δημιουργήσουν αποσπάσεις ώστε να αποφύγουν το μαζικό σπριντ. Όπως αποδείχθηκε όμως, η νίκη κρίθηκε στα τελευταία μέτρα της μεγάλης ευθείας στο κέντρο του Αγρινίου.

Ο Βέλγος Μάτις Άφοντς της Azerion Villa Valkenburg αποδείχθηκε ο πιο δυνατός στο τελικό σπριντ, πανηγυρίζοντας τη νίκη μπροστά σε πλήθος θεατών που δημιούργησαν εξαιρετική ατμόσφαιρα στον τερματισμό.

Ιδιαίτερα θετική ήταν και η παρουσία του Γιώργου Μπούγλα, ο οποίος διεκδίκησε τη νίκη μέχρι τέλους και ολοκλήρωσε στη δεύτερη θέση, καταγράφοντας μία από τις σημαντικότερες ελληνικές παρουσίες στο ΔΕΗ Tour of Hellas.

Η συνέχεια του ΔΕΗ Tour of Hellas

Η δράση συνεχίζεται με το δεύτερο ετάπ από το Καρπενήσι μέχρι τη Λάρισα, μία διαδρομή 157,5 χιλιομέτρων που αναμένεται να δοκιμάσει ακόμη περισσότερο τις αντοχές των αθλητών και να δημιουργήσει νέες ισορροπίες στη γενική κατάταξη. Ευχαριστούμε θερμά το προσωπικό του ξενοδοχείου Lake Spirit στα Γιάννενα για τη φιλοξενία του και τις εξαιρετικές παροχές τους.

Εμείς ακολουθούμε καθημερινά το ΔΕΗ Tour of Hellas φορτίζοντας σε ένα από τα 3.200 σημεία φόρτισης της ΔΕΗ blue, η οποία συνεχίζει να επενδύει σε καινοτόμες υποδομές, ψηφιακές υπηρεσίες και πράσινες τεχνολογίες που διευκολύνουν την καθημερινότητα των οδηγών και συμβάλλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.