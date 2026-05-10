Η Stellantis επιταχύνει τη στρατηγική της στην Ευρώπη, συνδυάζοντας τη γερμανική σχεδίαση με την τεχνολογική ισχύ της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η Opel ανακοίνωσε την παραγωγή ενός νέου αμιγώς ηλεκτρικού SUV στην κατηγορία C, το οποίο πρόκειται να κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Σαραγόσα στην Ισπανία. Η κίνηση αυτή αποτελεί το πρώτο απτό αποτέλεσμα της διευρυμένης συνεργασίας μεταξύ του Ομίλου Stellantis και της κινεζικής Leapmotor. Το νέο μοντέλο, που σχεδιάζεται στο Rüsselsheim της Γερμανίας, στοχεύει να συνδυάσει τη γερμανική μηχανολογική εμπειρία με την ταχύτητα εξέλιξης που προσφέρει η κινεζική τεχνολογία.

Το συγκεκριμένο project θεωρείται κομβικό για την Opel, καθώς της επιτρέπει να αναπτύξει ένα σύγχρονο ηλεκτρικό όχημα σε χρόνο ρεκόρ, που δεν ξεπερνά τα δύο έτη. Η εμπορική του διάθεση αναμένεται το 2028, ενισχύοντας την γκάμα της μάρκας δίπλα στα υπάρχοντα Grandland και Frontera. Η επιλογή της Σαραγόσα για την παραγωγή του δεν είναι τυχαία, καθώς το εργοστάσιο αποτελεί ιστορική έδρα της Opel στην Ισπανία, κατασκευάζοντας το εμβληματικό Corsa από το 1982.

Η στρατηγική συμμαχία

Η συνεργασία Stellantis και Leapmotor δεν περιορίζεται μόνο στο νέο μοντέλο της Opel. Η κοινή επιχείρηση Leapmotor International (LPMI), στην οποία η Stellantis κατέχει το 51%, σχεδιάζει μια ευρεία βιομηχανική επέκταση στην ιβηρική χερσόνησο. Ήδη από το 2026, αναμένεται να ξεκινήσει στη Σαραγόσα η παραγωγή του Leapmotor B10, του γνωστού κινεζικής προέλευσης C-SUV που προορίζεται για την ευρωπαϊκή αγορά, αξιοποιώντας τις γραμμές παραγωγής του ομίλου.

Το πλάνο περιλαμβάνει επίσης το εργοστάσιο Villaverde στη Μαδρίτη, όπου σήμερα κατασκευάζεται το Citroën C4. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι από το 2028, το εργοστάσιο αυτό θα μπορούσε να αναλάβει την παραγωγή νέων μοντέλων της Leapmotor, ενώ συζητείται ακόμη και η μεταβίβαση της ιδιοκτησίας της μονάδας στην ισπανική θυγατρική της LPMI. Αυτή η κίνηση θα επέτρεπε στον όμιλο να βελτιστοποιήσει το παραγωγικό του κόστος και να διαχειριστεί πιο αποτελεσματικά το μέλλον των εργοστασίων του.

Η απάντηση στους δασμούς

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα αυτής της συμμαχίας είναι η δυνατότητα για κοινές προμήθειες εξαρτημάτων μέσω της LPMI. Με αυτόν τον τρόπο, η Opel και η Leapmotor μπορούν να μειώσουν το κόστος των εξαρτημάτων και των μπαταριών, προσφέροντας πιο προσιτά ηλεκτρικά οχήματα στο καταναλωτικό κοινό. Ταυτόχρονα, η πρόσβαση στην τεχνολογική πλατφόρμα της Leapmotor δίνει στη γερμανική μάρκα ένα σημαντικό πλεονέκτημα ταχύτητας απέναντι στον ανταγωνισμό.

Παράλληλα, η τοπική παραγωγή στην Ευρώπη αποτελεί μια στρατηγική «απάντηση» στους δασμούς που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα ηλεκτρικά οχήματα που εισάγονται από την Κίνα. Κατασκευάζοντας τα μοντέλα της Leapmotor επί ευρωπαϊκού εδάφους, ο Όμιλος Stellantis θωρακίζει τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος και διασφαλίζει ότι τα οχήματα θα παραμείνουν ανταγωνιστικά σε επίπεδο τιμής, αποφεύγοντας τις επιπλέον επιβαρύνσεις.

