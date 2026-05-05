Ηλεκτρικά Πατίνια: Τι θεωρείται παράβαση με βάση τον ΚΟΚ και ποια είναι τα πρόστιμα

Ο νέος ΚΟΚ φέρνει αυστηρούς κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια. Μάθετε τα όρια ταχύτητας, τα πρόστιμα για χρήση κινητού και τις απαγορευμένες οδούς κυκλοφορίας.

Η ηλεκτροκίνηση έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο μετακίνησης στις πόλεις, με τα ηλεκτρικά πατίνια να αποτελούν πλέον καθημερινότητα στους δρόμους. Ωστόσο, ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) του 2025 εισάγει αυστηρούς κανόνες και τσουχτερά πρόστιμα για τους χρήστες των Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.), όπως ονομάζονται επίσημα.

Από τα όρια ταχύτητας και τη χρήση κινητού τηλεφώνου μέχρι την κίνηση σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, ο νέος ΚΟΚ ξεκαθαρίζει πλήρως το τοπίο για τα e-scooters. Ο στόχος είναι η ομαλή συνύπαρξη όλων των χρηστών του οδικού δικτύου και η μείωση των ατυχημάτων που έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια.

Πώς κατηγοριοποιούνται τα ηλεκτρικά πατίνια

Ο ΚΟΚ διακρίνει τα Ε.Π.Η.Ο. σε δύο βασικές κατηγορίες ανάλογα με τη μέγιστη σχεδιαστική τους ταχύτητα. Όσα πατίνια έχουν ταχύτητα έως 6 χλμ./ώρα θεωρούνται και κυκλοφορούν ως πεζοί. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να κινούνται ελεύθερα σε πεζοδρόμια, εφόσον δεν εμποδίζουν τους υπόλοιπους πεζούς.

Αντίθετα, τα πατίνια με ταχύτητα από 6 έως 25 χλμ./ώρα θεωρούνται και κυκλοφορούν ως ποδήλατα. Σε αυτή την περίπτωση, οι οδηγοί υποχρεούνται να τηρούν όλους τους αντίστοιχους κανόνες σήμανσης και κυκλοφορίας που ισχύουν για τα ποδήλατα, συμπεριλαμβανομένης της κίνησης σε ποδηλατοδρόμους όπου αυτοί υπάρχουν.

Οι συνηθέστερες παραβάσεις και τα όρια ταχύτητας

Η υπέρβαση των ορίων ταχύτητας και η κίνηση σε ακατάλληλους δρόμους αποτελούν τις κυριότερες πηγές ατυχημάτων. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο για τα ηλεκτρικά πατίνια είναι αυστηρά τα 25 χλμ./ώρα. Αν το όχημα μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα από 25 έως 35 χλμ./ώρα, επιβάλλεται πρόστιμο 30€ στον οδηγό και 150€ σε αυτόν που το έθεσε σε κυκλοφορία. Για ταχύτητες άνω των 35 χλμ./ώρα, τα πρόστιμα ανεβαίνουν στα 150€ και 350€ αντίστοιχα.

Όσον αφορά τις απαγορευμένες οδούς, τα πατίνια απαγορεύεται αυστηρά να κυκλοφορούν σε δρόμους όπου το όριο ταχύτητας των αυτοκινήτων υπερβαίνει τα 50 χλμ./ώρα, όπως για παράδειγμα οι λεωφόροι ταχείας κυκλοφορίας. Η παράβαση αυτή τιμωρείται με 30€. Επίσης, απαγορεύεται η κίνηση σε αυτοκινητόδρομους, ενώ η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη τιμωρείται με την ίδια αυστηρότητα που ισχύει για τα αυτοκίνητα.

Κανόνες χρήσης και εξοπλισμού

Ο ΚΟΚ επιβάλλει συγκεκριμένους κανόνες για την ασφάλεια τόσο του οδηγού όσο και των πεζών. Οι οδηγοί υποχρεούνται να κρατούν το τιμόνι και με τα δύο χέρια, εκτός αν δίνουν σήμα για αλλαγή κατεύθυνσης. Επίσης, απαγορεύεται ρητά η μεταφορά δεύτερου ατόμου στο πατίνι, μια πρακτική που είναι συχνή αλλά εξαιρετικά επικίνδυνη για την ευστάθεια του οχήματος.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση ακουστικών και κινητών τηλεφώνων. Απαγορεύεται η χρήση ενσύρματων ακουστικών ή κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, εκτός αν το κινητό είναι τοποθετημένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση. Η χρήση κινητού στο χέρι θεωρείται πλέον αντικοινωνική οδική συμπεριφορά και μπορεί να επιφέρει πρόστιμο έως 1.000€ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 180 ημέρες.

Πίνακας προστίμων ανά κατηγορία παράβασης

Τα πρόστιμα στον νέο ΚΟΚ είναι πλέον κλιμακωτά ανάλογα με την επικινδυνότητα της παράβασης:

Ε1-Α (Χαμηλή): 30€

Ε1-Β: 30€ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 10 ημέρες

Ε2-Α (Μεσαία): 150€

Ε2-Β: 150€ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 20 ημέρες

Ε3-Α (Υψηλή): 350€

Ε3-Β: 350€ και αφαίρεση άδειας και στοιχείων κυκλοφορίας για 30 ημέρες

Στις περιπτώσεις αντικοινωνικής συμπεριφοράς (Κατηγορία Σ), επιβάλλεται επιπλέον αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 40 ημέρες. Επίσης, για την κίνηση τη νύχτα, το πατίνι πρέπει να διαθέτει λευκό ή κίτρινο φως μπροστά, ερυθρό φως πίσω και ανακλαστήρες, διαφορετικά επιβάλλεται πρόστιμο 30€ στην κατηγορία Ε1-Α.