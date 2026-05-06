Απογοητευμένος από το τριήμερο στο Μαϊάμι ήταν ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος μίλησε για αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζεται για τα Grand Prix.

Η επιστροφή της Formula 1 στη δράση δεν ήταν ομαλή για τη Scuderia Ferrari. H ιταλική ομάδα είδε τους οδηγούς της να τερματίζουν στις θέσεις 6 και 8 στο Grand Prix Μαϊάμι, με τον Λιούις Χάμιλτον να έχει ζημιά από τον πρώτο γύρο λόγω επαφής με τον Φράνκο Κολαπίντο, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ έκανε λάθος και είχε επαφή με τον τοίχο μαχόμενος για την 3η θέση.

Η Ferrari όχι μόνο έχασε έδαφος βαθμολογικά, αλλά είδε τη McLaren Racing να την ξεπερνάει σε απόδοση.

Ο Χάμιλτον έμεινε απογοητευμένος από το Μαϊάμι

Πριν ξεκινήσει το αγωνιστικό τριήμερο, ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξος για ένα καλό αποτέλεσμα. Ωστόσο τα προβλήματα ξεκίνησαν από το FP1 και συνεχίστηκαν μέχρι το τέλος του Grand Prix, στο οποίο είχε πρόβλημα στον κινητήρα.

Ο Βρετανός ετοιμάζεται να αλλάξει ριζικά την προσέγγισή του στα αγωνιστικά Σαββατοκύριακα, μετά από ένα απογοητευτικό Grand Prix Μαϊάμι που δεν αντικατόπτρισε, όπως ο ίδιος τόνισε, τη δουλειά της Ferrari. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Χάμιλτον είπε:

«Θα έχω διαφορετική προσέγγιση στον επόμενο αγώνα. Ο τρόπος που προετοιμαζόμαστε αυτή τη στιγμή δεν βοηθά. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό στον επόμενο αγώνα», είπε αρχικά.

Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι χωρίς τη ζημιά θα μπορούσε να διεκδικήσει πολύ περισσότερα: «Χωρίς τη ζημιά, πιστεύω θα ήμασταν μέσα στη μάχη. Το μονοθέσιο ήταν πολύ καλό στους γύρους προς το grid».

Ο Χάμιλτον στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι το αποτέλεσμα δεν αντικατοπτρίζει την προσπάθεια της Ferrari: «Είναι κρίμα, γιατί το αποτέλεσμα δεν δείχνει πραγματικά τη δουλειά που έχει κάνει η ομάδα».

Μετά τον Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου, ο Χάμιλτον ανέφερε πως η δουλειά που έκανε στον προσομοιωτή της Ferrari τον έστειλε σε λάθος κατεύθυνση. Αυτό δημιουργεί ερωτήματα για την προετοιμασία στο Μαρανέλο και το πλάνο ενόψει κάθε GP.

Ανησυχία ενόψει Καναδά

Επόμενος αγώνας είναι το Grand Prix Καναδά, μια πίστα που παραδοσιακά ταιριάζει στον Χάμιλτον, ωστόσο ο ίδιος εμφανίζεται επιφυλακτικός. Με τον κινητήρα της Ferrari να υπολείπεται αυτού της Mercedes-AMG και της Red Bull, o Βρετανός πιστεύει πως η έλλειψη τελικής ταχύτητας αποτελεί βασικό πρόβλημα για τη Ferrari:

«Πηγαίνουμε σε μια πίστα με μεγάλες ευθείες και χάνουμε τρία έως τέσσερα δέκατα του δευτερολέπτου μόνο στην τελική ταχύτητα. Αυτό υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει μέχρι να το λύσουμε. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο που