Από το κακό στο χειρότερο εξελίσσεται το τριήμερο του Σαρλ Λεκλέρ στο Μαϊάμι, καθώς πήρε ποινή μετά τον τερματισμό του αγώνα.

Δραματικό ήταν το φινάλε του Grand Prix Μαϊάμι, το οποίο κατέκτησε ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes-AMG. Στον τελευταίο γύρο, ο Σαρλ Λεκλέρ στην έξοδο της στροφής 3 έκανε ένα τεράστιο λάθος χάνοντας τον έλεγχο του μονοθεσίου του.

Ο Μονεγάσκος είχε επαφή με τον τοίχο, κάτι που προκάλεσε ζημιά στην SF-26 του. Αυτό επέτρεψε στους Τζορτζ Ράσελ και Μαξ Φερστάπεν να τον ξεπεράσουν, καθώς κινούνταν πιο αργά με πληγωμένο μονοθέσιο.

Ένα καταστροφικό αποτέλεσμα

Στην προσπάθειά του να τερματίσει ο Λεκλέρ προέβη σε μία σειρά από παραβιάσεις κανονισμών, οι οποίες δεν πέρασαν απαρατήρητες. Αρχικά ο Μονεγάσκος της Ferrari βγήκε εκτός πίστας συνολικά 4 φορές στον τελευταίο γύρο. Παράλληλα, έβγαλε εκτός πίστας τον Άρβιντ Λίντμπλαντ της Racing Bulls, o οποίος προσπάθησε να τον περάσει. Τέλος, ολοκλήρωσε τον αγώνα δίχως το μονοθέσιό του να είναι σε ασφαλή κατάσταση.

Έτσι από 3ος που ήταν στον 56ο γύρο, πέρασε τη γραμμή του τερματισμού στο τέλος του 57ου γύρου στην 6η θέση. Λίγα λεπτά αργότερα οι αγωνοδίκες άρχισαν να εξετάζουν τι ακριβώς έκανε ο Λεκλέρ στον τελευταίο γύρο.

Η ποινή των αγωνοδικών

Μετά από περισσότερες από τρεις ώρες από τον τερματισμό, οι αγωνοδίκες ανακοίνωσαν πως υπέβαλλαν ποινή 20 δευτερολέπτων στον Λεκλέρ. Όπως ανέφεραν στην ετυμηγορία τους, ο Μονεγάσκος παραβίασε πολλές φορές τα όρια πίστας, ενώ η ζημιά που είχε η SF-26 του δεν λήφθηκε υπόψη.

Επιπλέον ο Λεκλέρ ήταν στην έρευνα των αγωνοδικών για το συμβάν με τον Ράσελ στη στροφή 17 του τελευταίου γύρου. Όπως ανέφεραν οι αγωνοδίκες θεωρήθηκε αγωνιστικό συμβάν κι έτσι δεν υπήρξε ποινή.

Ως αποτέλεσμα, ο Λεκλέρ έχασε 2 θέσεις στην κατάταξη και έπεσε 8ος. Έτσι στην 6η θέση προβιβάστηκε ο Λιούις Χάμιλτον και 7ος είναι πλέον ο Φράνκο Κολαπίντο της Alpine, στο καλύτερο αποτέλεσμα της καριέρας του.

Ποινή και για τον Φερστάπεν

Οι αγωνοδίκες ανακοίνωσαν πως και ο 5ος της κατάταξης Μαξ Φερστάπεν δέχθηκε ποινή. Ο Ολλανδός τιμωρήθηκε με 5 δευτερόλεπτα στο συνολικό του χρόνο, καθώς πάτησε τη λευκή γραμμή εξόδου από το pit-lane.

Παρά την ποινή ο Φερστάπεν δεν έχασε θέση, καθώς τερμάτισε 9 δλ μπροστά από τον Λιούις Χάμιλτον.