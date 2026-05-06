Σαν Σήμερα: O Σένα απέτυχε να προκριθεί σε Grand Prix (vid)

Η ιστορία είναι η πηγή της γνώσης, που σε ταξιδεύει στα χρόνια και τα γεγονότα που έγιναν. Αυτό φυσικά ισχύει και για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, που έχει χαρίσει αμέτρητες στιγμές πάθους, ενθουσιασμού, αγωνίας στους εκατομμύρια φίλους του. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα που έγιναν Σαν Σήμερα.

Η νέα εβδομάδα συνεχίζεται με μία ιστορία περιλαμβάνει το σημερινό μας πρόγραμμα για τον κόσμο της Formula 1 πράγμα σπάνιο!. Στον MotoGP θα μάθουμε τι έγινε σε τέσσερις αγώνες, ενώ στο WRC, η Ford κατέκτησε μια σημαντική νίκη.

Σαν σήμερα το 1984, ο Αλέν Προστ επικράτησε επιβλητικά στο GP Αγίου Μαρίνου για τη Formula 1. Προσπέρασε στον πρώτο γύρο τον poleman, Νάιτζελ Μάνσελ και έπειτα έχτισε αρκετά μεγάλη διαφορά από τον Νέλσον Πικέ, ώστε να έχει την πολυτέλεια για ένα επιπρόσθετο pit stop εφόσον αυτό ήταν απαραίτητο. Εν τέλει δεν χρειάστηκε, διότι ο Βραζιλιάνος οδηγός της Brabham προδόθηκε από τον κινητήρα της BMW στον 49ο γύρο, σχεδόν την ίδια στιγμή με τον teammate του, Τέο Φάμπι. Τελικά η δεύτερη θέση κατέληξε στη Ferrari του Ρενέ Αρνού, με το βάθρο να κλείνει ο Έλιο Ντε Άντζελις, παρόλο που είχε μείνει από καύσιμα στον τελευταίο γύρο. Ο συγκεκριμένος αγώνας σήμανε και την μοναδική φορά που ο αείμνηστος Άιρτον Σένα δεν προκρίθηκε σε Grand Prix. Ο Βραζιλιάνος rookie δεν κατέγραψε χρόνο την πρώτη μέρα δοκιμών εξαιτίας ενός προβλήματος στο συμβόλαιο μεταξύ Toleman και Pirelli, ενώ τη δεύτερη μέρα αντιμετώπισε πρόβλημα στον κινητήρα Hart.

Σαν σήμερα το 1988, καταγράφηκε η μοναδική νίκη του Ford Sierra RS Cosworth στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC), με τον Ντιντιέ Οριόλ να επικρατεί στον Γύρο της Κορσικής. Ο Γάλλος οδήγησε το εργοστασιακό πισωκίνητο αυτοκίνητο και κατέκτησε την πρώτη του νίκη στο WRC, ξεπερνώντας τις δύο Lancia Delta Integrale των Ιβ Λουμπέ και Μπρούνο Σάμπι.

Σαν σήμερα το 2001, διεξήχθη το GP Ισπανίας στην πίστα της Χερέθ, για τον τρίτο γύρο της σεζόν στην κορυφαία κατηγορία των 500cc στις μοτοσικλέτες. Ο Βαλεντίνο Ρόσι έκανε καλό ξεκίνημα από την pole position, αλλά για πολλούς γύρους καταδιώχθηκε από τον Νόρικ Άμπε. Η σκληρή μάχη μεταξύ των δύο κράτησε για σχεδόν τον μισό αγώνα, με τον Ιάπωνα της Yamaha να ψάχνει μάταια ένα παράθυρο για να επιτεθεί στον «Γιατρό» - όμως παρέμεινε 2ος μέχρι τέλους. Ο Άλεξ Κριβιγιέ τερμάτισε 3ος, έχοντας εκκινήσει 12ος. Για τον Ρόσι, η δεύτερη σεζόν του στη μεγάλη κατηγορία είχε ξεκινήσει πλέον με τρεις σερί νίκες και ξεκάθαρο προβάδισμα στη βαθμολογία αναβατών.

Σαν σήμερα το 2007, πραγματοποιήθηκε το GP Κίνας του MotoGP στην πίστα της Σαγκάης. Ο Βαλεντίνο Ρόσι εκκίνησε από την pole position, χάνοντας ωστόσο την πρωτοπορία στις πρώτες στροφές από τον Τζον Χόπκινς, με τους Κόλιν Έντουαρντς, Κέισι Στόνερ, Μάρκο Μελάντρι και Ντάνι Πεντρόσα να ακολουθούν κατά πόδας. Ο Ρόσι δεν άργησε να ξαναβρεθεί μπροστά από τον Χόπκινς, αλλά σύντομα παραδόθηκε στο έλεος του Στόνερ και της ταχύτατης Ducati Desmosedici GP7. Στο τελευταίο σκέλος του αγώνα, η διαφορά μεταξύ Στόνερ-Ρόσι ήταν μικρή, όμως ο Αυστραλός παρέμεινε μπροστά. Τελικά κατέκτησε την τρίτη του νίκη σε τέσσερις αγώνες, ξεφεύγοντας περισσότερο στη βαθμολογία.

Σαν σήμερα το 2012, το MotoGP επισκέφθηκε την Πορτογαλία και την πίστα του Εστορίλ, για τον τρίτο από τους 18 γύρους της σεζόν. Ο poleman, Κέισι Στόνερ, νικητής στον προηγούμενο αγώνα στη Χερέθ, ήταν ήδη επικεφαλής από την στροφή 2 και ηγήθηκε τον αγώνα και στους 27 γύρους, κατακτώντας τη νίκη. Ο πρωταθλητής του 2011 άφησε σχεδόν 1,5 δευτερόλεπτο πίσω τον πρωταθλητή του 2010, Χόρχε Λορένθο, με τον Ντάνι Πεντρόσα να τους πλαισιώνει στο βάθρο.

Σαν σήμερα το 2018, ο Μαρκ Μάρκεθ έκανε δύο τις συνεχόμενες νίκες του στη σεζόν του MotoGP, επικρατώντας με άνεση στο καυτό (κυριολεκτικά) GP Ισπανίας στη Χερέθ. Ο Ισπανός πολυπρωταθλητής ήταν στη δεύτερη σειρά εκκίνησης και αναρριχήθηκε στην κατάταξη, με τον teammate του, Ντάνι Πεντρόσα να κάνει υπερπροσπάθεια από την δεύτερη θέση, παρά τον σπασμένο καρπό του. Τα αίματα άναψαν για τα καλά όταν απέμεναν εννέα γύροι για τον τερματισμό. Οι δύο Ducati των Χόρχε Λορένθο και Αντρέα Ντοβιτσιόσο ανοίχτηκαν υπερβολικά στη στροφή 6, κάτι που ήθελε να εκμεταλλευτεί ο Πεντρόσα βουτώντας στην εσωτερική. Ωστόσο, ο Λορένθο επέστρεψε στην αγωνιστική γραμμή και δεν τον είδε, με αποτέλεσμα να έχουν πτώση και οι τρεις! Ο Ζοάν Ζαρκό έμεινε έτσι με ελεύθερο τον δρόμο προς τη δεύτερη θέση και ο Αντρέα Ιανόνε της Suzuki τερμάτισε τρίτος.

Φωτογραφίες: crystalracing/X