Hyundai: Τα ρομπότ της στη φύλαξη των συνόρων της Νότιας Κορέας

Η Νότια Κορέα δοκιμάζει τις ρομποτικές μονάδες της Hyundai για να καλύψει τα κενά στο στράτευμα, προσφέροντας στην εταιρεία το απόλυτο εργαστήριο για την αυτόνομη οδήγηση.

Η δημογραφική κρίση στη Νότια Κορέα οδηγεί σε μια απρόσμενη τεχνολογική επιτάχυνση. Με τον αριθμό των στρατιωτών να μειώνεται διαρκώς, η Σεούλ στρέφεται στη Hyundai για να αναλάβουν τα ρομπότ της καθήκοντα που μέχρι σήμερα απαιτούσαν ανθρώπινη παρουσία, όπως η περιπολία και η φύλαξη συνόρων. Για τον όμιλο της Hyundai, όμως, αυτή η «επιστράτευση» είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια αμυντική συνεργασία: είναι το πεδίο δοκιμών για την επόμενη γενιά της αυτοκίνησης.

Τα ρομπότ που δοκιμάζονται, όπως ο τετράποδος Spot και το ευέλικτο MobED, χρησιμοποιούν την ίδια «ραχοκοκαλιά» τεχνολογίας που απαιτείται για ένα αυτόνομο αυτοκίνητο. Η ικανότητα μιας μηχανής να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον μέσω αισθητήρων LiDAR και καμερών, να επεξεργάζεται δεδομένα σε κλάσματα δευτερολέπτου και να λαμβάνει αποφάσεις σε δύσβατα εδάφη, είναι η ίδια τεχνολογία που θα κάνει τα αυριανά επιβατικά οχήματα ασφαλέστερα και πλήρως αυτόνομα.

Η Hyundai χρησιμοποιεί αυτές τις ακραίες συνθήκες (DMZ) ως το απόλυτο εργαστήριο Physical AI (Φυσικής Τεχνητής Νοημοσύνης). Αν ένας αισθητήρας μπορεί να αναγνωρίσει κίνδυνο μέσα σε πυκνή ομίχλη ή σε ανώμαλο έδαφος στα σύνορα, τότε θα μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια ενός οχήματος σε μια χαοτική διασταύρωση της πόλης.

 

Η ρομποτική ως «πρόκριμα» για την κινητικότητα

Η συνεργασία αυτή αποδεικνύει ότι η Hyundai δεν βλέπει πλέον τον εαυτό της μόνο ως κατασκευαστή αυτοκινήτων, αλλά ως πάροχο συνολικής κινητικότητας. Οι τεχνολογίες που αναπτύσσονται τώρα για το στρατό -όπως οι εξωσκελετοί X-ble για τη μεταφορά φορτίων- έχουν ήδη εφαρμογή στις γραμμές παραγωγής των εργοστασίων της, βοηθώντας τους εργαζόμενους.

Το συμπέρασμα είναι ότι η «στρατιωτική» ανάθεση λειτουργεί ως επιταχυντής. Η Hyundai αποκτά πρόσβαση σε τεράστιο όγκο δεδομένων και σε πραγματικές συνθήκες δοκιμών που κανένα εργαστήριο δεν θα μπορούσε να προσφέρει. Έτσι, ο δρόμος για το αυτόνομο αυτοκίνητο του μέλλοντος περνάει μέσα από την τεχνογνωσία που χτίζεται σήμερα στις πιο δύσκολες συνθήκες, καθιστώντας τον κορεατικό όμιλο ηγέτη στην κούρσα της έξυπνης μετακίνησης.

@Photo credits: Hyundai

