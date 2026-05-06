Τα αυτοκίνητα που προτιμούν οι κλέφτες

Η εξέλιξη των μεθόδων κλοπής και τα μοντέλα που «φεύγουν» περισσότερο από τους ελληνικούς δρόμους. Τι δείχνουν τα στοιχεία και ποια είναι τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Το φαινόμενο των κλοπών τροχοφόρων στην Ελλάδα παρουσιάζει μια σταθερή τάση τα τελευταία χρόνια, με τους δράστες να προσαρμόζουν τη στρατηγική τους ανάλογα με τη ζήτηση της αγοράς. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας για το 2025, οι κλοπές αυτοκινήτων και μοτοσικλετών επικεντρώνονται στα μεγάλα αστικά κέντρα, με την Αττική να συγκεντρώνει πάνω από το 60% των περιστατικών.

Η τεκμηρίωση από τις ασφαλιστικές εταιρείες δείχνει ότι το κίνητρο δεν είναι πάντα η μεταπώληση αυτούσιου του οχήματος. Σε ποσοστό που αγγίζει το 70%, τα αυτοκίνητα οδηγούνται σε παράνομα διαλυτήρια για τον «τεμαχισμό» τους και τη διάθεση των ανταλλακτικών τους στη μαύρη αγορά, η οποία γνωρίζει άνθιση λόγω των αυξημένων τιμών στα καινούργια εξαρτήματα.

Τα νούμερα της ΕΛ.ΑΣ. και η «ακτινογραφία» των κλοπών

Σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεση, τα δημοφιλή city cars παραμένουν οι «πρωταθλητές» των κλοπών. Το Smart Fortwo (ειδικά οι σειρές 450 και 451) συνεχίζει να κατέχει τη θλιβερή πρωτιά, καθώς η ευκολία αποσυναρμολόγησης βασικών μερών του (πάνελ, φώτα, τιμόνι) το καθιστά ιδανικό στόχο. Ακολουθεί το Toyota Yaris, το οποίο λόγω της τεράστιας εμπορικής του κυκλοφορίας, δημιουργεί μια διαρκή και μεγάλη ανάγκη για φθηνά ανταλλακτικά.

Στα στατιστικά των ασφαλιστικών εταιρειών, ψηλά στη λίστα βρίσκονται επίσης το Fiat 500 και το Peugeot 208. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι κλέφτες στοχεύουν μοντέλα που κυκλοφορούν ευρέως, ώστε το κλεμμένο όχημα να μπορεί να κινηθεί «αόρατο» μέσα στην πόλη μέχρι να φτάσει στο σημείο αποσυναρμολόγησης, χωρίς να κινεί την προσοχή των αρχών.

Πολυτελή SUV: Ο κίνδυνος του «Relay Attack»

Στην κατηγορία των premium οχημάτων, η κατάσταση διαφοροποιείται. Εδώ, ο στόχος είναι συνήθως η εξαγωγή σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ή της Μέσης Ανατολής. Μοντέλα όπως το Range Rover Sport, η BMW X5 και η Mercedes GLE βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων των οργανωμένων κυκλωμάτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η τεκμηρίωση δείχνει ότι η κλοπή γίνεται με τη μέθοδο «Relay Attack», υποκλέπτοντας το σήμα από το κλειδί (Keyless Entry).

Οι ασφαλιστικές εταιρείες προειδοποιούν ότι τα οχήματα που διαθέτουν σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί είναι πλέον πιο ευάλωτα από τα παλαιότερα. Η χρήση ειδικών αναμεταδοτών επιτρέπει στους δράστες να ανοίγουν και να εκκινούν το αυτοκίνητο σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα, χωρίς να αφήνουν κανένα ίχνος παραβίασης, γεγονός που συχνά περιπλέκει και τις διαδικασίες αποζημίωσης.

Πώς να προστατευτείτε: Η τεχνολογία στην υπηρεσία του ιδιοκτήτη

Η αποτελεσματική προστασία ξεκινά από τον συνδυασμό παραδοσιακών και σύγχρονων μέσων. Οι ειδικοί ασφαλείας προτείνουν τη χρήση θηκών Faraday για τα κλειδιά τύπου keyless, οι οποίες μπλοκάρουν το σήμα και αποτρέπουν την ηλεκτρονική υποκλοπή. Παράλληλα, η εγκατάσταση ενός GPS Tracker με ανεξάρτητη πηγή τροφοδοσίας παραμένει η μοναδική αξιόπιστη μέθοδος για τον εντοπισμό του οχήματος μετά την κλοπή.

Τέλος, η στατιστική δείχνει ότι τα οχήματα που διαθέτουν εμφανή μηχανικά συστήματα ασφαλείας (όπως κλειδαριά τιμονιού ή πεντάλ) απορρίπτονται από τους κλέφτες σε ποσοστό άνω του 40%. Ο λόγος είναι απλός: ο χρόνος και ο θόρυβος που απαιτείται για την παραβίασή τους αυξάνει τον κίνδυνο σύλληψης, κάνοντας το «διπλανό» απροστάτευτο αυτοκίνητο έναν πολύ πιο ελκυστικό στόχο.