Η BYD στην κορυφή της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα

Με μερίδιο που ξεπερνά το 21% στα αμιγώς ηλεκτρικά και κυριαρχία στις πωλήσεις λιανικής, η κινεζική μάρκα αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή της εγχώριας αγοράς.

Σε μια περίοδο όπου η ελληνική αγορά αυτοκινήτου συνεχίζει να κινείται ανοδικά (+4,9% σε σχέση με το 2025), τα στοιχεία των ταξινομήσεων για το πρώτο τρίμηνο του 2026 καταγράφουν μια σημαντική αλλαγή συσχετισμών στον τομέα της ηλεκτροκίνησης. Η BYD κατέλαβε την πρώτη θέση στις πωλήσεις οχημάτων νέας ενέργειας (NEV), συγκεντρώνοντας 746 ταξινομήσεις, μέγεθος που μεταφράζεται σε αύξηση 41,3% συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά.

Πρωτιά στα αμιγώς ηλεκτρικά και διείσδυση στη λιανική

Η στατιστική ανάλυση των πωλήσεων αναδεικνύει τη BYD ως την κορυφαία εταιρεία στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (EV) με 484 μονάδες και μερίδιο αγοράς 21,1%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία των πωλήσεων προς ιδιώτες (retail), όπου η μάρκα ελέγχει το 37% της αγοράς των ηλεκτρικών. Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, ένα στα τρία αυτοκίνητα νέας ενέργειας που ταξινομήθηκαν από ιδιώτες στην Ελλάδα κατά το πρώτο τρίμηνο ανήκει στη γκάμα της BYD.

Η κατανομή ανά κατηγορία

Η εμπορική υπεροχή της μάρκας αποτυπώνεται σε αρκετές επιμέρους κατηγορίες της ηλεκτροκίνησης:

Κατηγορία Β (Hatchback): Το Dolphin Surf κατέχει το 50,8% των ηλεκτρικών πωλήσεων.

Κατηγορία B-SUV: Το Atto 2 ηγείται με μερίδιο 29,7%.

Κατηγορία C (Hatchback): Το Dolphin συγκεντρώνει το 89,8% των ταξινομήσεων.

Plug-in Hybrid (PHEV): Το Seal U DM-i αναδείχθηκε ως το δημοφιλέστερο επαναφορτιζόμενο υβριδικό μοντέλο της αγοράς ανεξαρτήτως κατηγορίας.

Η στρατηγική για το υπόλοιπο του 2026

Η δυναμική της BYD αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω εντός του έτους, καθώς η εταιρεία επεκτείνει τη γκάμα της. Μετά την πρόσφατη έλευση των Sealion 5 DM-i και Atto 3 Evo, το επόμενο διάστημα αναμένεται το νέο Atto 2 DM-i. Το συγκεκριμένο μοντέλο εισάγει την τεχνολογία Super Hybrid στην κατηγορία των B-SUV, στοχεύοντας στο κοινό που αναζητά την οδηγική εμπειρία ενός ηλεκτρικού οχήματος χωρίς τους περιορισμούς της αυτονομίας ενός αμιγώς ηλεκτρικού συστήματος.

