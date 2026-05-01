Ford Puma Gen-E: Αναβάθμιση με αυξημένη αυτονομία και τεχνολογία BlueCruise

Το ηλεκτρικό crossover της Ford ενισχύεται με μπαταρία που προσφέρει έως 572 χλμ. στην πόλη και γίνεται το μικρότερο μοντέλο της μάρκας με δυνατότητα hands-free οδήγησης.

Η Ford προχωρά σε σημαντικές τεχνικές και τεχνολογικές αναβαθμίσεις για το αμιγώς ηλεκτρικό Puma Gen-E, το οποίο αναδείχθηκε ως το δημοφιλέστερο EV στο Ηνωμένο Βασίλειο για το πρώτο διάστημα του 2026. Η ανανέωση εστιάζει στην ενεργειακή αποδοτικότητα και την εισαγωγή συστημάτων υποβοήθησης που μέχρι πρότινος ήταν διαθέσιμα μόνο σε μεγαλύτερες κατηγορίες οχημάτων.

Η κυριότερη παρέμβαση αφορά τον ανασχεδιασμό της μπαταρίας υψηλής τάσης. Με τη νέα διαμόρφωση, το Puma Gen-E επιτυγχάνει πλέον αυτονομία έως και 572 χλμ. σε αστικό κύκλο (WLTP), ενώ στον μεικτό κύκλο η αυτονομία ορίζεται στα 417 χλμ. Η μέση κατανάλωση ενέργειας διατηρείται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, αγγίζοντας τις 13,1 kWh/100 χλμ.

BlueCruise: Ηλεκτρονική καθοδήγηση χωρίς χέρια

Η σημαντικότερη προσθήκη στον εξοπλισμό είναι το σύστημα BlueCruise, το οποίο επιτρέπει στον οδηγό να απομακρύνει τα χέρια του από το τιμόνι σε εγκεκριμένα τμήματα του αυτοκινητόδρομου («Blue Zones»), διατηρώντας παράλληλα την προσοχή του στον δρόμο.

Πρόσβαση: Το σύστημα είναι πλέον διαθέσιμο σε 16 ευρωπαϊκές χώρες, καλύπτοντας πάνω από 135.000 χλμ. οδικού δικτύου.

Συνδρομητικό μοντέλο: Οι κάτοχοι μπορούν να ενεργοποιούν την υπηρεσία μέσω μηνιαίας ή ετήσιας συνδρομής, ενώ παρέχεται δωρεάν δοκιμαστική περίοδος τριών μηνών.

Η Ford παρουσιάζει παράλληλα την ειδική έκδοση BlueCruise Edition, η οποία ενσωματώνει την τεχνολογία hands-free στον βασικό της εξοπλισμό χωρίς πρόσθετο κόστος συνδρομής. Η έκδοση αυτή διακρίνεται από το αποκλειστικό χρώμα Vapor Blue, τις μαύρες ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών και το κορυφαίο ηχοσύστημα της B&O ισχύος 650 W.

Εμπορική διάθεση στην Ελλάδα

Το αναβαθμισμένο Puma Gen-E είναι άμεσα διαθέσιμο για παραγγελία στην ελληνική αγορά, με τις πρώτες παραδόσεις να αναμένονται τον Ιούνιο. Η Ford συνοδεύει το μοντέλο με 5ετή εργοστασιακή εγγύηση και προσφέρει χρηματοδοτικά προγράμματα με επιτόκιο από 0,9% και προκαταβολή από 10%.

