Η Hyundai Motor Company αναβαθμίζει τη συνεργασία της με τη FIFA, ενσωματώνοντας τα προηγμένα ρομπότ της Boston Dynamics στη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η καμπάνια «Next Starts Now» αντλεί έμπνευση από το όραμα της Hyundai «Progress for Humanity», επιδιώκοντας να φέρει το μέλλον της κινητικότητας και της ρομποτικής απευθείας στους φιλάθλους. Στο επίκεντρο της καμπάνιας βρίσκεται ο Son Heungmin, αρχηγός της εθνικής ομάδας της Νότιας Κορέας, ο οποίος πρωταγωνιστεί σε νέα σποτ δίπλα στο εξελιγμένο ανθρωποειδές ρομπότ Atlas της Boston Dynamics.

Ρομποτική στην υπηρεσία του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Για πρώτη φορά σε τέτοια κλίμακα, η Hyundai ενσωματώνει τη ρομποτική στις λειτουργικές ανάγκες του τουρνουά:

Atlas και Spot: Τα ρομπότ της Boston Dynamics θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της ασφάλειας, της αποδοτικότητας και της εμπειρίας των φιλάθλων σε επιλεγμένους χώρους.

Στόλος Κινητικότητας: Η εταιρεία θα διαθέσει τον μεγαλύτερο και πιο προηγμένο στόλο οχημάτων που έχει παρουσιάσει ποτέ σε Παγκόσμιο Κύπελλο, ο οποίος θα λειτουργεί σε συνεργασία με τα ρομπότ για τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής.

Η Hyundai επεκτείνει τη δράση της στις τοπικές κοινότητες των ΗΠΑ μέσω της στήριξης των νέων αθλητών:

Ποδοσφαιρικές Ακαδημίες: Από τον Απρίλιο, θα λειτουργήσουν ακαδημίες για παιδιά 6-12 ετών σε Ατλάντα, Μαϊάμι, Νιου Τζέρσεϊ και Λος Άντζελες, υπό την καθοδήγηση των θρύλων Mia Hamm και Tim Howard.

Διαγωνισμός «Be There With Hyundai»: Παιδιά από όλο τον κόσμο συμμετείχαν σε διαγωνισμό ζωγραφικής, με τα επικρατέστερα σχέδια να κοσμούν τα επίσημα λεωφορεία των εθνικών ομάδων κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Παράλληλα με τις παγκόσμιες δράσεις, η Hyundai συνεχίζει τον μετασχηματισμό της σε Πάροχο Έξυπνων Λύσεων Κινητικότητας στην Ευρώπη. Περίπου το 85% της τρέχουσας ευρωπαϊκής γκάμας διατίθεται σε εξηλεκτρισμένες εκδόσεις, ενώ στόχος είναι ο πλήρης εξηλεκτρισμός όλων των μοντέλων στην ήπειρο έως το 2027. Σημαντικά ορόσημα για το 2025 αποτελούν το ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης INSTER και το IONIQ 9.

