KTM MX JUNIOR ACADEMY SCHOOL στη Ζάκυνθο
Η ΑΜΟΤΟΕ και η ΚΤΜ, η οποία αντιπροσωπεύεται από τον όμιλο Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, θα διεξάγουν εκπαιδευτική ημερίδα οδήγησης motocross στην Ζάκυνθο το Σαββατοκύριακο 9 και 10 Μαΐου 2026.
Η εκπαίδευση απευθύνεται σε παιδιά από 4 έως και 16 ετών, και θα πραγματοποιηθεί στην πίστα motocross στις Βολίμες Ζακύνθου.
Στην εκπαίδευση μπορούν να συμμετέχουν και παιδιά που δεν διαθέτουν δική τους μοτοσυκλέτα, καθώς η ακαδημία διαθέτει κάποιες μοτοσυκλέτες για την κάλυψη των αναγκών.
Υπεύθυνος για το πρόγραμμα, το μάθημα των παιδιών και την ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων είναι ο πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Ηλιόπουλος.
Έναρξη μαθημάτων:
- Σάββατο 9/5 στις 12:00 μ.μ
- Κυριακή 10/5 στις 09:00 π.μ
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
- 6976610787 Ιβανούδης Βασίλης
- 6973247983 Ηλιόπουλος Γιώργος
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, μέχρι τις 7/05/2026, στο e-mail [email protected].