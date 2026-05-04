KTM MX JUNIOR ACADEMY SCHOOL στη Ζάκυνθο

Eκπαιδευτική ημερίδα οδήγησης motocross για παιδιά στη Ζάκυνθο το Σαββατοκύριακο 9 και 10 Μαΐου.

Η ΑΜΟΤΟΕ και η ΚΤΜ, η οποία αντιπροσωπεύεται από τον όμιλο Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, θα διεξάγουν εκπαιδευτική ημερίδα οδήγησης motocross στην Ζάκυνθο το Σαββατοκύριακο 9 και 10 Μαΐου 2026.

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε παιδιά από 4 έως και 16 ετών, και θα πραγματοποιηθεί στην πίστα motocross στις Βολίμες Ζακύνθου.

Στην εκπαίδευση μπορούν να συμμετέχουν και παιδιά που δεν διαθέτουν δική τους μοτοσυκλέτα, καθώς η ακαδημία διαθέτει κάποιες μοτοσυκλέτες για την κάλυψη των αναγκών.

Υπεύθυνος για το πρόγραμμα, το μάθημα των παιδιών και την ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων είναι ο πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Ηλιόπουλος.

Έναρξη μαθημάτων:

Σάββατο 9/5 στις 12:00 μ.μ

Κυριακή 10/5 στις 09:00 π.μ

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

6976610787 Ιβανούδης Βασίλης

6973247983 Ηλιόπουλος Γιώργος

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, μέχρι τις 7/05/2026, στο e-mail [email protected].

