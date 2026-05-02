Ο Λάντο Νόρις έκανε υγιεινό περίπατο, οδηγώντας τη McLaren σε έναν θρίαμβο που τη βάζει ξανά στη μάχη του τίτλου, την ώρα που οι αναβαθμίσεις κάνουν το πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό.

Ο Αγώνας Σπριντ των 19 γύρων στο Μαϊάμι, για τον 4ο γύρο του πρωταθλήματος Formula 1, είχε έναν απόλυτο πρωταγωνιστή. Ο Λάντο Νόρις, οδηγώντας την αναβαθμισμένη MCL40, πήρε τη νίκη και δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο, χτίζοντας μια διαφορά ασφαλείας από την εκκίνηση μέχρι την καρό σημαία. Η McLaren πανηγύρισε το πρώτο της φετινό «1-2», καθώς ο Όσκαρ Πιάστρι ακολούθησε τον teammate του στη δεύτερη θέση, τερματίζοντας 3,7 δευτερόλεπτα πίσω του, με τον Σαρλ Λεκλέρ να συμπληρώνει το βάθρο για τη Ferrari.

Η εκκίνηση που έκρινε τον αγώνα

Το κλειδί για την άνετη επικράτηση του Νόρις ήταν για ακόμη μία φορά η κακή εκκίνηση του Κίμι Αντονέλι. Παρά τις υποσχέσεις του Ιταλού ότι θα βελτίωνε τα αντανακλαστικά του στη γραμμή της αφετηρίας, η Mercedes του «κόλλησε» με το σβήσιμο των κόκκινων φώτων. Ο Αντονέλι βρέθηκε αμέσως υπό πίεση και έχασε θέσεις από τους Πιάστρι και Λεκλέρ, γεγονός που επέτρεψε στον Νόρις να εξαφανιστεί στην κορυφή.

Πριν καν ξεκινήσει ο αγώνας, το grid μετρήθηκε στους 20 οδηγούς, καθώς το Audi του Νίκο Χούλκενμπεργκ τυλίχθηκε στις φλόγες κατά τη διάρκεια του γύρου σχηματισμού, ενώ η Racing Bulls του Άρβιντ Λίντμπλαντ παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα.

Μάχες και ποινές

Ενώ η κορυφή είχε ξεκαθαρίσει, το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε στις πιο πίσω θέσεις. Οι δύο Mercedes των Αντονέλι και Ράσελ είχαν τη δική τους εσωτερική μάχη για την τέταρτη θέση, με τον Ιταλό να καταφέρνει τελικά να επικρατήσει στην πίστα μετά από ένα εντυπωσιακό προσπέρασμα από την εξωτερική στη στροφή 10. Ωστόσο, η χαρά του Αντονέλι δεν κράτησε πολύ, καθώς οι αγωνοδίκες του επέβαλαν ποινή 5 δευτερολέπτων για επανειλημμένες παραβιάσεις των ορίων πίστας.

Η ποινή αυτή τον έριξε στην 6η θέση της τελικής κατάταξης, επιτρέποντας στον Μαξ Φερστάπεν να ανέβει 5ος. Ο Πιέρ Γκασλί με την Alpine πήρε τον τελευταίο βαθμό του Σπριντ τερματίζοντας 8ος, μετά από μια σκληρή μάχη με τον Ιζάκ Χατζάρ της Red Bull.

Πέρα από την κυριαρχία της McLaren, τα βλέμματα τράβηξε η αναβίωση της παλιάς αντιπαλότητας ανάμεσα στον Μαξ Φερστάπεν και τον Λιούις Χάμιλτον. Οι δύο οδηγοί είχαν μια έντονη επαφή στην εκκίνηση, ενώ η μάχη τους κορυφώθηκε στον 8ο γύρο, όταν ο Φερστάπεν ανάγκασε τον Χάμιλτον να βγει εκτός πίστας για να ολοκληρώσει το προσπέρασμα. Μετά από εντολή της ομάδας του να επιστρέψει τη θέση, ο Ολλανδός επανέλαβε την κίνηση δύο γύρους αργότερα, αυτή τη φορά καθαρά, για να πάρει οριστικά το πάνω χέρι στη μεταξύ τους μονομαχία.

Η απώλεια θέσεων του Αντονέλι λόγω της ποινής είχε άμεσο αντίκτυπο στο πρωτάθλημα. Το προβάδισμά του από τους 10 βαθμούς μειώθηκε στους 7, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ βρίσκεται πλέον 22 βαθμούς πίσω από την κορυφή. Το σημαντικότερο συμπέρασμα όμως είναι η επιστροφή της McLaren, με τον Νόρις να μειώνει τη διαφορά από την κορυφή στους 43 βαθμούς και να δείχνει ότι η συνέχεια της σεζόν θα είναι εξαιρετικά αμφίρροπη.

Η δράση δεν τελείωσε στο Μαϊάμι για το Σάββατο. Η συνέχεια έρχεται με τις κατατακτήριες δοκιμές, που θα διεξαχθούν στις 23:00 ώρα Ελλάδας.

Η κατάταξη του Αγώνα Σπριντ: