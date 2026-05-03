Η άνοδος των ηλεκτρικών οχημάτων το 2025 γλίτωσε τον πλανήτη από τεράστιες ποσότητες καυσίμων, την ώρα που ο πόλεμος στο Ιράν εκτοξεύει τις τιμές.

Η παγκόσμια στροφή προς την ηλεκτροκίνηση δεν είναι πλέον μόνο μια περιβαλλοντική επιλογή, αλλά μια ισχυρή οικονομική άμυνα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του BloombergNEF, η υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων είχε ως αποτέλεσμα να αποφευχθεί, σε παγκόσμια κλίμακα, η κατανάλωση 2,3 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου ημερησίως κατά τη διάρκεια του 2025.

Το νούμερο αυτό αναμένεται να εκτοξευθεί τα επόμενα χρόνια. Οι αναλυτές προβλέπουν ότι μέχρι το 2030, η ημερήσια εξοικονόμηση θα ξεπεράσει τα 5,25 εκατομμύρια βαρέλια, καθώς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα γίνονται ολοένα και πιο προσιτά, αντικαθιστώντας τα παραδοσιακά οχήματα εσωτερικής καύσης.

Η επίδραση του πολέμου στο Ιράν

Παρά το γεγονός ότι οι πωλήσεις ηλεκτρικών αναμενόταν να επιβραδυνθούν λόγω της μείωσης των επιδοτήσεων σε Κίνα και Ευρώπη, οι γεωπολιτικές εξελίξεις άλλαξαν τα δεδομένα. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στο Ιράν προκάλεσαν τεράστια αστάθεια στις τιμές των καυσίμων, κάνοντας τους καταναλωτές να αναζητούν διέξοδο στην ηλεκτρική ενέργεια.

Όπως επισημαίνει ο Κλαούντιο Λούμπις, αναλυτής πετρελαίου του BNEF, τα ηλεκτρικά οχήματα είναι πλέον όλο και πιο ανταγωνιστικά σε επίπεδο κόστους σε σχέση με τα βενζινοκίνητα. Η αστάθεια στις τιμές του πετρελαίου καθιστά τα EVs μια λογική επιλογή για κράτη που θέλουν να θωρακίσουν τις οικονομίες τους από μελλοντικά σοκ.

Η κυριαρχία της Ασίας

Η Κίνα ηγείται της κούρσας, έχοντας ξεπεράσει για πρώτη φορά το 50% στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων το 2025. Το οικονομικό όφελος είναι τεράστιο: η Κίνα εξοικονομεί πάνω από 28 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως από τη μείωση των εισαγωγών πετρελαίου, ενώ η Ευρώπη γλιτώνει περίπου 8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ραγδαία ανάπτυξη σε χώρες όπως το Βιετνάμ και η Ταϊλάνδη, όπου τα ηλεκτρικά δίκυκλα και τρίκυκλα αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του στόλου που «κόβει» τη ζήτηση για ορυκτά καύσιμα. Πλέον, σε 39 χώρες παγκοσμίως, το μερίδιο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων υπερβαίνει το 10%, επιβεβαιώνοντας ότι η τάση είναι μάλλον μη αναστρέψιμη.

