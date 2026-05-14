Από τη μέρα που ανέλαβε επικεφαλής της Scuderia Ferrari, o Φρεντ Βασέρ έχει αλλάξει σημαντικά την αγωνιστική φιλοσοφία της σε καίρια σημεία.

Η Ferrari μπορεί να μην έχει επιστρέψει ακόμη στις νίκες στη Formula 1, όμως μέσα στο paddock όλο και περισσότεροι θεωρούν πως κάτι έχει αλλάξει ουσιαστικά στο Μαρανέλο. Η εικόνα που δείχνει το 2026 παρουσιάζει ίσως την πιο επιθετική και δημιουργική τεχνική φιλοσοφία που έχει δείξει εδώ και πολλά χρόνια. Από την περίφημη περιστρεφόμενη πίσω αεροτομή μέχρι τα φτεράκια στο halo και τις ακραίες λύσεις γύρω από αεροδυναμικά βοηθήματα στην εξάτμιση, η Scuderia μοιάζει πλέον πολύ πιο πρόθυμη να πιέσει τα όρια των κανονισμών αναζητώντας μικρά αλλά κρίσιμα κέρδη απόδοσης.

Καμία από αυτές τις λύσεις από μόνη της δεν μετατρέπει τη Ferrari στο ταχύτερο μονοθέσιο του grid. Όμως όλες μαζί αποκαλύπτουν μία βαθύτερη αλλαγή νοοτροπίας που ξεκίνησε μετά την άφιξη του Φρεντ Βασέρ και ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο με την ένταξη του Λοΐκ Σερά.

Η Ferrari σταμάτησε τις μετριοπάθειες

Για πολλά χρόνια η Ferrari τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά πως λειτουργούσε υπερβολικά συντηρητικά για ομάδα που θέλει να παλέψει για το πρωτάθλημα. Ο συνεχής φόβος ενός λάθους ή μίας αποτυχίας συχνά οδηγούσε την ομάδα σε υπερβολικά «ασφαλείς» επιλογές: λίγο περισσότερο βάρος για ασφάλεια, λίγο περισσότερο καύσιμο, λίγο μεγαλύτερα περιθώρια ψύξης, λίγο πιο συντηρητικά set-up.

Μικρές επιλογές που μεμονωμένα έμοιαζαν ασήμαντες, αλλά συνολικά κόστιζαν πολύτιμο χρόνο. Ο ίδιος ο Βασέρ παραδέχθηκε πως αυτό ήταν από τα πρώτα πράγματα που τον σόκαραν όταν ανέλαβε τη Ferrari.

«Δεν υπήρχε κουλτούρα φόβου ή κατηγορίας, αλλά υπήρχε μία λογική υπερβολικής προφύλαξης. Το πρώτο πράγμα που με εντυπωσίασε όταν ήρθα ήταν το πόσο μεγάλο περιθώριο αφήναμε σχεδόν παντού μόνο και μόνο για να μην εκτεθούμε. Όλα αυτά τα “μικρά περιθώρια ασφαλείας” προστίθενται μαζί, το αποτέλεσμα μπορεί να φτάσει εύκολα το ένα ή δύο δέκατα του δευτερολέπτου», ανέφερε ο Γάλλος μαρτυρώντας το κλίμα που επικρατούσε τα προηγούμενα χρόνια.

Η Ferrari κυνηγά κάθε χιλιοστό απόδοσης

Η φιλοσοφία που προσπαθεί πλέον να περάσει ο Βασέρ είναι εντελώς διαφορετική: όλοι μέσα στην ομάδα οφείλουν να λειτουργούν ως contributors απόδοσης.

«Πιέζω όσο περισσότερο μπορώ ώστε όλοι να καταλάβουν πως συμβάλλουν στην απόδοση. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: μην είστε διστακτικοί. Αν έχετε κάτι να προτείνετε, να το κάνετε. Δεν κατηγορούμε κανέναν αν μία ιδέα δεν δουλέψει», ανέφερε.

Αυτό εξηγεί και γιατί η Ferrari εμφανίζεται πλέον τόσο πρόθυμη να δοκιμάζει πιο ακραίες ή unconventional λύσεις σε αεροδυναμική και packaging. Ο Βασέρ έχει ουσιαστικά δώσει στους μηχανικούς μεγαλύτερη ελευθερία να προτείνουν ιδέες χωρίς τον φόβο της αποτυχίας.

Επιπλέον επαίνεσε και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο νέος τεχνικός διευθυντής της ιταλικής ομάδας, Λοΐκ Σερά: «Ο Λοΐκ είναι πραγματικός racer. Κυνηγά συνεχώς τα τελευταία χιλιοστά του δευτερολέπτου παντού».

Ο Βασέρ αποκάλυψε πως προσπαθεί να αλλάξει ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται τα διαφορετικά τμήματα της ομάδας. Στη σύγχρονη Formula 1, κάθε τμήμα συχνά εστιάζει αποκλειστικά στο δικό του τρόπο λειτουργίας: περισσότερη κάθετη δύναμη για την αεροδυναμική ομάδα, περισσότερη ισχύς για το τμήμα κινητήρων και ούτω καθεξής.

«Το μοναδικό κριτήριο πρέπει να είναι ο χρόνος σε ένα γύρο. Δεν έχει σημασία αν κέρδισες κάθετη δύναμη ή ιπποδύναμη αν τελικά το συνολικό πακέτο δεν είναι ταχύτερο», ανέφερε ο Βασέρ.

