Σαν Σήμερα: Ο τραγικός θάνατος του Ρόλαντ Ρατζενμπέργκερ (vid)

Πληθώρα γεγονότων πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Στο μηχανοκίνητο αθλητισμό δεν είναι όλες οι ιστορίες χαρμόσυνες, για παλικαρίσιες νίκες ή κατακτήσεις τίτλων. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός έχει και τη σκοτεινή του πλευρά, η οποία έδειξε το μαύρο της πρόσωπο στο τριήμερο της Formula 1 στην Ίμολα το 1994. Στον κόσμο των μοτοσικλετών και το πρωτάθλημα του MotoGP, θα ταξιδέψουμε σε Ισπανία και Τουρκία.

Σαν σήμερα το 1994, ο 33χρονος Ρόλαντ Ρατζενμπέργκερ, έχασε τραγικά τη ζωή του στην πίστα της Ίμολα, κατά τη διάρκεια των κατατακτηρίων δοκιμών για το GP Αγίου Μαρίνου.

Remembering Roland Ratzenberger who tragically lost his life during the 1994 San Marino Grand Prix weekend



Ο Αυστριακός ήταν ήδη πολύ δημοφιλής στη Formula 1 έχοντας κάνει ντεμπούτο στην αρχή εκείνης της σεζόν. Το 1986 είχε στεφθεί νικητής σε ένα ιστορικό φεστιβάλ μονοθεσίων Formula Ford στο Μπραντς Χατς, με τις σποραδικές του επιτυχίες στη Formula 3 και τους αγώνες αντοχής στην Ιαπωνία να τον οδηγούν στη Formula 1 και τη νεοφώτιστη ομάδα της Simtek. Δυστυχώς για όλους τους λάτρεις των αγώνων, ως γνωστόν, δεν ήταν και η μοναδική απώλεια εκείνου του Grand Prix.

Σαν σήμερα το 1995, το GP Αγίου Μαρίνου φιλοξένησε τον τρίτο αγώνα της σεζόν στη Formula 1. Μετά τα τραγικά γεγονότα της προηγούμενης χρονιάς, η χάραξη της πίστας στην Ίμολα διαφοροποιήθηκε δραματικά για λόγους ασφάλειας. Οι πρώτοι γύροι του αγώνα επηρεάστηκαν από μια νεροποντή που έπληξε νωρίτερα την περιοχή, ανακατεύοντας την κατάταξη και τις στρατηγικές.



Ο poleman, Μίκαελ Σουμάχερ, έκανε ένα σπάνιο λάθος στον 11ο γύρο και έχασε τον έλεγχο αμέσως μετά την αλλαγή σε ελαστικά για στεγνό οδόστρωμα. Έπεσε με άσχημο τρόπο στον τοίχο στην είσοδο της στροφής Πιρατέλα. Η πρωτοπορία πέρασε στα χέρια του Γκέρχαρντ Μπέργκερ, με το όνειρο των τιφόζι για εντός έδρας νίκη της Ferrari να γκρεμίζεται, όταν ο κινητήρας του Αυστριακού έσβησε στο δεύτερο pit-stop του. Τελικά η νίκη κατέληξε στην Williams του Ντέιμον Χιλ, ο οποίος πλαισιώθηκε στο βάθρο από τον Ζαν Αλεζί και τον Μπέργκερ.

Σαν σήμερα το 2000, η κατηγορία 500cc προσέφερε έναν ανατρεπτικό αγώνα στην πίστα της Χερέθ, για τον τέταρτο γύρο του κορυφαίου πρωταθλήματος μοτοσικλετών. Η εκκίνηση του Grand Prix καθυστέρησε λίγα λεπτά, καθώς ο Μαξ Μπιάτζι είχε επαφή με τον Γκάρι ΜακΚόι στον γύρο σχηματισμού και έπεσε, με την Yamaha του να πιάνει φωτιά· ξεκίνησε με την εφεδρική του μοτοσικλέτα αλλά αντιμετώπισε μηχανικά προβλήματα μετά από μόλις τρεις γύρους. Στο μεταξύ, στις μπροστινές θέσεις, ο poleman Κένι Ρόμπερτς Jr. έδειχνε να ελέγχει τον ρυθμό χωρίς να απειλείται, με τον αγώνα να διακόπτεται εννέα γύρους πριν τον τερματισμό λόγω βροχής.



Καθώς δεν είχαν ολοκληρωθεί αρκετοί γύροι για να οριστικοποιηθούν κατευθείαν τα αποτελέσματα, οι αναβάτες ξαναρίχτηκαν στη μάχη για τους υπόλοιπους γύρους. Ο Ρόμπερτς Jr. διατήρησε την υπεροχή του στα συνδυασμένα αποτελέσματα και κέρδισε, με τους Κάρλος Τσέκα και Βαλεντίνο Ρόσι να τον πλαισιώνουν στο βάθρο.

Σαν σήμερα το 2006, το MotoGP προσέφερε έναν φανταστικό αγώνα στην πίστα της Κωνσταντινούπολης για το GP Τουρκίας. Ο αγώνας αυτός έχει μείνει στην ιστορία για την επική μονομαχία ανάμεσα στους Μάρκο Μελάντρι και Κέισι Στόνερ. Ο Ιταλός αναβάτης της δορυφορικής Fortuna Honda προσπέρασε τον Αυστραλό πρωτοεμφανιζόμενο στην τελευταία στροφή και του αρνήθηκε την πρώτη του νίκη στη μεγάλη κατηγορία για μόλις 0,2 δευτερόλεπτα.



Ο αείμνηστος Νίκι Χέιντεν είπε «ευχαριστώ» στο δώρο που του έκανε ο Ντάνι Πεντρόσα στο ξεκίνημα του τελευταίου γύρου και έκλεψε την τρίτη θέση, ολοκληρώνοντας το βάθρο ενός αγώνα που άφησε εποχή.

Σαν σήμερα το 2017, ο Βάλτερι Μπότας κατέκτησε την πρώτη του νίκη στη Formula 1 στο GP Ρωσίας, οδηγώντας για την πανίσχυρη Mercedes. Ο Φινλανδός έκανε εξαιρετική εκκίνηση από την τρίτη θέση και βρέθηκε στην πρωτοπορία μπροστά από τις δύο Ferrari, πριν τα φρένα για την στροφή 2. Διαχειρίστηκε αξιέπαινα τον ρυθμό του και αντιστάθηκε στην πίεση του Σεμπάστιαν Φέτελ στους τελευταίους γύρους, ώστε να «γευτεί» την χαρά της νίκης για πρώτη φορά, ύστερα από 81 αγώνες.



Στο μεταξύ, ο εφιάλτης της McLaren-Honda συνεχίστηκε για τον Φερνάντο Αλόνσο. Έχοντας ήδη αποτύχει να πάρει την καρό σημαία στους πρώτους τρεις αγώνες της σεζόν, ο Ισπανός δεν εκκίνησε καν στο Σότσι, διότι η MCL32 παρουσίασε (ξανά) πρόβλημα στη μονάδα ισχύος.

Σαν σήμερα το 2023, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1. O Σαρλ Λεκλέρ ξεκίνησε από την pole position όμως έχασε γρήγορα την πρωτοπορία από τον Μαξ Φερστάπεν. Η εμφάνιση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας άλλαξε την εικόνα του αγώνα, καθώς ο Σέρχιο Πέρεζ δεν είχε μπει για αλλαγή ελαστικών και πήρε την πρωτοπορία. Ο Φερστάπεν δεν μπόρεσε να τον ξεπεράσει κι έτσι ο Μεξικανός έφτασε στη δεύτερη νίκη του σε τέσσερις αγώνες. Ο Λεκλέρ τερμάτισε 3ος.

