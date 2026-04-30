Renault Bi-Fuel: Η προσφορά που σου «πληρώνει» τα καύσιμα για έναν ολόκληρο χρόνο

Η Renault σε συνεργασία με την Coral Gas κάνει κίνηση-ματ, προσφέροντας στα Clio και Captur Eco-G δωρεάν καύσιμα αξίας έως 1.050 ευρώ.

Η συνεχιζόμενη αστάθεια στις τιμές των υγρών καυσίμων έχει στρέψει το ενδιαφέρον των καταναλωτών σε εναλλακτικές λύσεις που προσφέρουν άμεση μείωση του κόστους χρήσης. Σε αυτό το περιβάλλον, η Renault επιλέγει να επενδύσει περαιτέρω στην τεχνολογία Bi-Fuel (βενζίνη-LPG), η οποία αποτελεί μια δοκιμασμένη λύση για την επίτευξη οικονομίας κλίμακας χωρίς τις απαιτήσεις υποδομών που επιβάλλει η ηλεκτροκίνηση.

Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική αντιπροσωπεία σε συνεργασία με την Coral Gas, έθεσε σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα επιδότησης καυσίμων για τους αγοραστές των Clio Eco-G και Captur Eco-G (LPG). Η παροχή δωροεπιταγών αξίας 1.050 ευρώ λειτουργεί ως ένα επιπλέον κίνητρο, καλύπτοντας το κόστος μετακίνησης για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα και αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα του υγραερίου ως καύσιμο πρώτης γραμμής για τη σύγχρονη πραγματικότητα.

Η αρχιτεκτονική του διπλού καυσίμου και οι επιδόσεις

Η προσέγγιση της Renault διαφέρει από τις συνήθεις μετατροπές, καθώς ο κινητήρας 1.0 TCe έχει εξελιχθεί εξαρχής για να λειτουργεί με δύο καύσιμα. Η εργοστασιακή αυτή επιλογή συνεπάγεται δομικές ενισχύσεις σε κρίσιμα μέρη, όπως οι έδρες των βαλβίδων, εξασφαλίζοντας μακροζωία και αξιοπιστία ανάλογη των συμβατικών συνόλων. Το ενδιαφέρον τεχνικό στοιχείο είναι ότι η χρήση υγραερίου δεν αποτελεί συμβιβασμό, αλλά αναβάθμιση των επιδόσεων, με την ισχύ να διαμορφώνεται στους 100 ίππους και τη ροπή στα 170 Nm.

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που καθιστούν τα Bi-Fuel μοντέλα ελκυστικά για διαδρομές μεγάλων αποστάσεων είναι η συνδυαστική αυτονομία. Με τη χρήση και των δύο δεξαμενών, η εμβέλεια μπορεί να αγγίξει ή και να ξεπεράσει τα 1.200 χιλιόμετρα, προσφέροντας μια ελευθερία κινήσεων που σπανίζει στη μικρή και μικρομεσαία κατηγορία.

Κινητήρας: 1.0 TCe Bi-Fuel

Ισχύς (LPG): 100 PS

Ροπή (LPG): 170 Nm

Συνδυαστική Αυτονομία: ~1.200 χλμ.

Οικονομία και ασφάλεια στην πράξη

Πέρα από το άμεσο όφελος στην αντλία, όπου το LPG παραμένει σημαντικά φθηνότερο από τη βενζίνη, η τεχνολογία Bi-Fuel συνοδεύεται από μια σειρά δευτερογενών πλεονεκτημάτων. Η καύση του υγραερίου είναι καθαρότερη, με αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά περίπου 10%. Αυτή η περιβαλλοντική επίδοση μεταφράζεται σε φορολογικές ελαφρύνσεις, με το Clio Bi-Fuel να απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας και να διατηρεί το δικαίωμα καθημερινής εισόδου στον Δακτύλιο.

Η διατήρηση της εργοστασιακής εγγύησης και η πλήρης ενσωμάτωση του συστήματος στο αμάξωμα -με τη δεξαμενή LPG να τοποθετείται στη θέση της ρεζέρβας- διασφαλίζουν ότι η χρηστικότητα του οχήματος παραμένει στο ακέραιο. Σε μια αγορά που αναζητά ισορροπία ανάμεσα στο κόστος κτήσης και το κόστος χρήσης, η πρόταση της Renault δείχνει να αποτελεί μια από τις πιο ρεαλιστικές λύσεις για τον οδηγό που καλύπτει μεγάλες αποστάσεις ετησίως.