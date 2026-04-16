Tο ηλεκτρικό Hyundai Inster Cross έρχεται να αποδείξει ότι η πραγματική ελευθερία δεν απαιτεί πέντε μέτρα λαμαρίνας.

Η αγορά του αυτοκινήτου πόλης, η κατηγορία δηλαδή που στην αυτοκινητική γλώσσα ονομάζουμε A-Segment, πέρασε μια σκοτεινή περίοδο τα τελευταία χρόνια. Οι αυστηροί κανονισμοί ρύπων και το υψηλό κόστος παραγωγής ανάγκασαν πολλούς κατασκευαστές να εγκαταλείψουν τα μικρά μοντέλα, αφήνοντας τους οδηγούς των μεγαλουπόλεων με ελάχιστες επιλογές. Η Hyundai, ωστόσο, αρνείται να ακολουθήσει το ρεύμα. Με το Inster Cross, παρουσιάζει ένα αυτοκίνητο που δεν είναι απλώς μια «ψηλωμένη» έκδοση του αγαπημένου Inster, αλλά μια ολοκληρωμένη επαναδιατύπωση του τι σημαίνει «αστικό crossover».

Στην έκδοση Cross, το Inster εγκαταλείπει το πιο αστικό ύφος του βασικού μοντέλου και υιοθετεί μια αισθητική που σε προδιαθέτει για απόδραση. Το βλέπεις και σου έρχεται στο μυαλό το παλιό, καλό Panda 4x4 - όχι βέβαια λόγω τετρακίνησης, αλλά λόγω αυτής της αίσθησης ότι «μπορώ να πάω παντού». Οι προφυλακτήρες είναι πιο επιθετικοί, οι ποδιές σε ασημί απόχρωση προσδίδουν κύρος και οι μαύρες επενδύσεις περιμετρικά του αμαξώματος το προστατεύουν από τις μικροεπαφές της πόλης και τις πέτρες στο χωματόδρομο. Οι ειδικές ζάντες των 17 ιντσών και οι στάνταρ ράγες οροφής ολοκληρώνουν ένα σύνολο που δείχνει πολύ πιο ακριβό και στιβαρό από όσο υποδηλώνουν τα 3,8 μέτρα του μήκους του.

Ένα masterclass χωροταξίας και διαμόρφωσης

Αν υπάρχει ένας τομέας που το Inster Cross παραδίδει μαθήματα σε όλο τον ανταγωνισμό, αυτός είναι η καμπίνα. Μόλις καθίσεις στη θέση του οδηγού, η πρώτη εντύπωση είναι η «αέρινη» αίσθηση. Η απουσία κεντρικού τούνελ και η σχεδίαση «πάγκου» επιτρέπουν στον οδηγό να βγει ακόμα και από την πόρτα του συνοδηγού αν το παρκάρισμα είναι πολύ στενό – μια λεπτομέρεια που μόνο όσοι κινούνται στο κέντρο της Αθήνας θα εκτιμήσουν πραγματικά.

Η ποιότητα των υλικών είναι προσεγμένη, με εκτεταμένη χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών. Παρόλο που η επιλογή σκληρών πλαστικών σε όλο το ταμπλό και τις πόρτες υπενθυμίζει τον προσανατολισμό συγκράτησης του κόστους, η ευχάριστη υφή τους και η υποδειγματική συναρμογή της Hyundai διασφαλίζουν μια στιβαρή κατασκευή χωρίς τριγμούς. Η ψηφιακή εμπειρία είναι επιπέδου... IONIQ 5. Δύο οθόνες 10,25 ιντσών αναλαμβάνουν την πληροφόρηση και την ψυχαγωγία, με γραφικά που είναι καθαρά και ένα μενού που δεν απαιτεί διδακτορικό για να βρεις τον σταθμό στο ραδιόφωνο.

Η Hyundai επέλεξε μια αυστηρά τετραθέσια διάταξη, μια απόφαση που μπορεί να περιορίζει τη μεταφορά ενός πέμπτου επιβάτη, αλλά προσφέρει στους τέσσερις τυχερούς ανέσεις που θυμίζουν μεγαλύτερες κατηγορίες. Τα πίσω καθίσματα είναι συρόμενα (κατά 16 εκατοστά), επιτρέποντάς σου να αυξομειώνεις τον χώρο αποσκευών από τα 280 έως τα 351 λίτρα. Αν και στην πλήρη έκταση του πορτμπαγκάζ ο χώρος για τα πόδια περιορίζεται, η δυνατότητα αναδίπλωσης όλων των καθισμάτων (ακόμα και του οδηγού) σημαίνει ότι μπορείς να μεταφέρεις αντικείμενα μήκους έως 2 μέτρων ή, με την προσθήκη ενός στρώματος, να μετατρέψεις το Inster σε ένα μικροσκοπικό camper.

Νεύρο στην πόλη, αυτοπεποίθηση στον αυτοκινητόδρομο

Η έκδοση Cross εφοδιάζεται με την μπαταρία των 49 kWh και τον ηλεκτροκινητήρα των 115 ίππων. Μπορεί στα χαρτιά οι ίπποι να μην ακούγονται πολλοί, αλλά στην πράξη η άμεση ροπή των 147 Nm κάνει το Inster να νιώθει «ελαφρύ» και πρόθυμο. Το 0-50 χλμ/ώρα γίνεται ακαριαία, κάνοντας το Inster Cross τον βασιλιά των φαναριών, αν και στις υψηλές ταχύτητες άνω των 110 χλμ/ώρα η απόδοση γίνεται πιο γραμμική, υπενθυμίζοντας τον αστικό του χαρακτήρα.

Η ανάρτηση είναι η ευχάριστη έκπληξη. Παρά το κοντό μεταξόνιο, η Hyundai κατάφερε να ρυθμίσει το Inster έτσι ώστε να μην «κοπανάει» στις εγκάρσιες ανωμαλίες, απορροφώντας αποτελεσματικά τις κακοτεχνίες παρά την ύπαρξη των 17άρηδων τροχών. Η αυξημένη απόσταση από το έδαφος προσφέρει μια εποπτική θέση οδήγησης που βοηθά στον έλεγχο της κίνησης, ενώ το τιμόνι είναι ελαφρύ και ακριβές, κάνοντας τις αναστροφές σε στενούς δρόμους υπόθεση δευτερολέπτων. Στον αυτοκινητόδρομο, η μόνωση της καμπίνας παραμένει σε καλά επίπεδα, με το αυτοκίνητο να πατάει με σιγουριά.

Η λύση στο άγχος της αυτονομίας

Με την μπαταρία των 49 kWh, το Inster Cross υπόσχεται 355 χιλιόμετρα αυτονομίας σε μεικτή χρήση. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής μας, διαπιστώσαμε ότι με συνετή οδήγηση εντός πόλης, το νούμερο αυτό μπορεί εύκολα να ξεπεραστεί. Παρόλο που η απουσία αντλίας θερμότητας από τον βασικό εξοπλισμό μπορεί να επηρεάσει την απόδοση σε ακραίες συνθήκες ψύχους, το εξελιγμένο σύστημα ανάκτησης ενέργειας που ρυθμίζεται μέσω των paddles στο τιμόνι κάνει εξαιρετική δουλειά στην καθημερινότητα.

Η φόρτιση είναι το δυνατό του σημείο και το στοιχείο που το διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό. Σε αντίθεση με άλλα μικρά ηλεκτρικά που περιορίζονται στα 50 kW, το Inster υποστηρίζει ταχυφόρτιση DC έως 120 kW. Αυτό σημαίνει ότι σε έναν δημόσιο ταχυφορτιστή, μπορείς να πας από το 10% στο 80% σε περίπου 30 λεπτά. Η έλλειψη χώρου αποθήκευσης καλωδίων κάτω από το εμπρός καπό (frunk) αντισταθμίζεται από την ευκολία πρόσβασης στο πορτμπαγκάζ.

Μια λειτουργία που θα λατρέψουν οι λάτρεις του outdoor lifestyle είναι το Vehicle-to-Load (V2L). Με μια πρίζα 230V στο εσωτερικό και έναν ειδικό αντάπτορα για την εξωτερική θύρα φόρτισης, το Inster Cross μπορεί να τροφοδοτήσει ηλεκτρικές συσκευές με ισχύ έως 3,6 kW. Μπορείς να φορτίσεις το ηλεκτρικό σου ποδήλατο, να συνδέσεις ένα φορητό ψυγείο ή ακόμα και να λειτουργήσεις μια καφετιέρα στη μέση του πουθενά. Είναι αυτή η λεπτομέρεια που δικαιολογεί απόλυτα τον τίτλο «Cross».

Η ομπρέλα προστασίας του «Smart Sense»

Παρά το compact μέγεθός του, το Inster Cross δεν στερείται τίποτα από τα μεγαλύτερα αδέρφια του (Kona, Tucson) στον τομέα της ασφάλειας. Το πακέτο Hyundai Smart Sense περιλαμβάνει: Forward Collision-Avoidance Assist 1.5: Για αυτόματο φρενάρισμα και αποφυγή σύγκρουσης σε διασταυρώσεις. Highway Driving Assist 1.5: Που συνδυάζει το Adaptive Cruise Control με τη διατήρηση λωρίδας. Surround View Monitor: Κάμερα 360 μοιρών που κάνει το παρκάρισμα... αχρείαστο άγχος. Blind-Spot View Monitor: Που προβάλλει την εικόνα από την τυφλή γωνία απευθείας στον πίνακα οργάνων.

Το Hyundai Inster Cross είναι ένα αυτοκίνητο που σε κερδίζει και με τη λογική αλλά και με το συναίσθημα. Είναι η απόδειξη ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να είναι λειτουργική για τη μέση οικογένεια, αρκεί να υπάρχει έξυπνη σχεδίαση. Αν και οι περιορισμοί στα σκληρά πλαστικά και η τετραθέσια διάταξη υπενθυμίζουν την κατηγορία του, η κορυφαία ταχύτητα φόρτισης, οι δυνατότητες διαμόρφωσης της καμπίνας και ο adventure χαρακτήρας το τοποθετούν πολύ ψηλά στις προτιμήσεις.

Με την τιμή του να ξεκινά από 27.790 ευρώ (με την προωθητική ενέργεια της Hyundai και χωρίς την κρατική επιδότηση), το Inster Cross δεν είναι απλώς ένα «δεύτερο» αυτοκίνητο για την πόλη, αλλά μια πρόταση που μπορεί να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών ενός σύγχρονου οδηγού που αναζητά την ελευθερία σε compact συσκευασία.