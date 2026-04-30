VOGE (Loncin) XWolf 550L: Kυρίαρχος παντός εδάφους (vid)

Ο βασιλιάς στα μεσαία ATV είναι εδώ και απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν το απόλυτο σε κάθε τομέα, είτε πρόκειται για σκληρή δουλειά είτε για ατελείωτη διασκέδαση.

Κατασκευασμένο και σχεδιασμένο για τη μέγιστη απόδοση, το XWolf 550L είναι ένα ισχυρό όχημα παντός εδάφους για λάτρεις της περιπέτειας και επαγγελματίες που απαιτούν το καλύτερο. Πλήρως εξοπλισμένο, με προηγμένη εργονομία και ένα τολμηρό, στιβαρό σχεδιασμό, ανεβάζει την απόδοση στο επόμενο επίπεδο. Με δυνατό υγρόψυκτο κινητήρα 500cc, σύστημα ηλεκτρονικού ψεκασμού Bosch EFI, αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων CVT και επιλεκτική τετρακίνηση, είναι το ATV που θα κάνει ότι του ζητήσουμε αδιαμαρτύρητα, με ασφάλεια και κορυφαία απόκριση σε κάθε εντολή του οδηγού. Το Xwolf 550L μπορεί εύκολα να διασχίσει κάθε είδους έδαφος, αψηφώντας λάσπες, πέτρες, κροκάλα, άμμο, χαλίκια και ολισθηρά οδοστρώματα. Η μετάδοση διαθέτει κατ’ επιλογή κίνηση 4x4 ή 4x2, παράλληλα με ύπαρξη όπισθεν και δυνατότητα επιλογής Hi-Low (μακριές/κοντές σχέσεις), με το μπροστινό διαφορικό να κλειδώνει ηλεκτρονικά.

Κάνει τη διαφορά

Το νέο ATV της Loncin διαθέτει ένα ελαφρύ και εξαιρετικά ανθεκτικό πλαίσιο, βελτιωμένη εργονομία αναβάτη και κομψό, μοντέρνο σχεδιασμό. Δίνει έμφαση στην ομαλή οδήγηση, προσφέροντας μειωμένο θόρυβο και κραδασμούς, κάνοντας εύκολη τη ζωή του οδηγού ακόμα και σε πολύωρη χρήση. Με μεγάλη απόσταση από το έδαφος και προηγμένο σύστημα ανάρτησης, είναι ο απόλυτος σύντροφος για επαγγελματική χρήση και εξερεύνηση εκτός δρόμου.

Δυνατός κινητήρας

Το Xwolf 550L είναι εξοπλισμένο με ένα μονοκύλινδρο, τετραβάλβιδο, υγρόψυκτο κινητήρα 499,5cc με επικεφαλής εκκεντροφόρο (SOHC), που καλύπτει τις προδιαγραφές Euro5+. Η απόδοσή του είναι 43Hp και 48,5Nm ροπής, τιμές ικανές να μετακινήσουν όχημα και φορτίο με χαρακτηριστική ευκολία ακόμα και σε έντονη ανηφόρα με πολύ αυξημένη λάσπη. Παράλληλα, ο ηλεκτρονικά ελεγχόμενος ψεκασμός εγγυάται εύρυθμη λειτουργία και ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση καυσίμου σε κάθε συνθήκη, όσο απαιτητική κι αν είναι. Για την αξιοπιστία του εγγυάται η τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία της Loncin, που είναι ο Νο1 κατασκευαστής κινητήρων στον πλανήτη.

Σύστημα οδήγησης παντός εδάφους

To νέο Xwolf 550L υποστηρίζει εναλλαγή δύο λειτουργιών οδήγησης για προσαρμογή σε διαφορετικές απαιτήσεις εδάφους. Θέλετε να εξοικονομήσετε καύσιμο; Επιλέξτε 2WD. Θέλετε να ανεβείτε απότομες πλαγιές ή λασπωμένο έδαφος; Επιλέξτε 4WD. Στα πολύ δύσκολα υπάρχει και η δυνατότητα επιλογής Hi/ Low στις σχέσεις του κιβωτίου. Συνδυαστικά, αυτά τα συστήματα θα βοηθήσουν το όχημα να ανταπεξέλθει σε κάθε πρόκληση, όσο απαιτητική κι αν είναι.

Σχεδιασμός εκτός δρόμου

Το XWolf 550L είναι εξοπλισμένο με ανεξάρτητη ανάρτηση με διπλά ψαλίδια τύπου Α μπροστά και πίσω. Tα αμορτισέρ αζώτου είναι επαγγελματικών προδιαγραφών και δεν φοβούνται να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε οδηγική συνθήκη, προσφέροντας την απαιτούμενη απόσβεση και λειτουργία. Σκληρά εκεί που πρέπει και μαλακά όταν χρειάζεται, κάνουν τη ζωή των επιβατών ιδιαίτερα άνετη και εξαιρετικά ασφαλή.

Εύκολο στη λειτουργία

Το ηλεκτρονικό σύστημα διεύθυνσης EPS (έκδοση LUX) κάνει το τιμόνι ελαφρύτερο, ώστε να μην αισθάνεστε κουρασμένοι ακόμα και όταν οδηγείτε για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Πρόκειται για μια ηλεκτρονική μονάδα που ελέγχει τη δύναμη που αναπτύσσεται στο μηχανικό σύστημα διεύθυνσης μέσω ενός αισθητήρα. Αυτός αντιλαμβάνεται και υπολογίζει τα εκάστοτε δεδομένα και φροντίζει να παρέχει την απαιτούμενη υποβοήθηση εκεί που χρειάζεται. Σε κακοτράχαλους δρόμους και σε σκληρή εκτός δρόμου χρήση, η συνεισφορά του στην εύκολη οδήγηση με απόλυτο έλεγχο είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Επιπλέον, η έγχρωμη ψηφιακή οθόνη εμφανίζει με σαφήνεια πληροφορίες όπως ταχύτητα, στάθμη καυσίμου, θέση ταχύτητας, λυχνία σφάλματος κλπ, έτσι ώστε να μπορείτε να βλέπετε την κατάσταση οδήγησης με μια ματιά.

Χρηστικότητα επαγγελματικού επιπέδου

Το όχημα μπορεί να μεταφέρει έως και 255 κιλά φορτίου. Το ηλεκτρικό βαρούλκο (εργάτης) έχει τη δυνατότητα έλξης 871 κιλών και κάνει οποιαδήποτε εργασία να δείχνει εύκολη, είτε πρόκειται για αυτοδιάσωση, είτε για ρυμούλκηση. Το μεγάλο ρεζερβουάρ καυσίμου των 21 λίτρων προσφέρει αυτονομία 400km, υποστηρίζοντας κάλυψη μεγάλων αποστάσεων χωρίς το άγχος του ανεφοδιασμού.

Προσιτές τιμές, εύκολη απόκτηση

Το Xwolf 550L διατίθεται σε δύο εκδόσεις, με τις τιμές τους να έχουν καθοριστεί στα 6.695€ και 7.395€ (LUX) αντίστοιχα. Καλύπτονται από εργοστασιακή εγγύηση 2 ετών, διαρκή παρακαταθήκη ανταλλακτικών και ένα πλήρες δίκτυο αντιπροσώπων σε όλη την Ελλάδα. Για την οδήγησή τους απαιτείται δίπλωμα αυτοκινήτου και η απόκτησή τους μπορεί να γίνει μέσω των ευνοϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων της αντιπροσωπείας Mototrend SA, που περιλαμβάνουν 18μηνη άτοκη εξόφληση με πιστωτική κάρτα ή χρηματοδότηση με εξόφληση έως 72 μηνιαίες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε την ιστοσελίδα της VOGE (Loncin) με κλικ εδώ.

Στάνταρ εξοπλισμός XWolf 550L

– Αργή/γρήγορη μετάδοση

– Κλείδωμα διαφορικού

– Ανεξάρτητη ανάρτηση σε όλους τους τροχούς, με τριγωνικά ψαλίδια τύπου A

– Δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς με συνδυασμένη πέδηση

– Χειρόφρενο

– Φωτιστικά LED

– Οθόνη LCD

– Πρίζα USB & παροχή 12V

– Πλάτη συνεπιβάτη

– Ζάντες 12″

– Ανοξείδωτη εξάτμιση

*Eργάτης, ζάντες αλουμινίου και κοτσαδόρος στον προαιρετικό εξοπλισμό.

Στάνταρ εξοπλισμός XWolf 550L LUX

– Αργή/γρήγορη μετάδοση

– Κλείδωμα διαφορικού

– Ανεξάρτητη ανάρτηση σε όλους τους τροχούς, με τριγωνικά ψαλίδια τύπου A

– EPS (ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού)

– Δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς με συνδυασμένη πέδηση

– Χειρόφρενο

– Φωτιστικά LED

– Οθόνη LCD

– Πρίζα USB & παροχή 12V

– Πλάτη συνεπιβάτη

– Ζάντες αλουμινίου 12″

– Εργάτης

– Κοτσαδόρος

– Ανοξείδωτη εξάτμιση