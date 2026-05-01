Με τον Λεκλέρ στην κορυφή και τους Φερστάπεν και Πιάστρι να ακολουθούν, η κυριαρχία της Mercedes, που είχε αρκετά προβλήματα, δείχνει να αμφισβητείται στο Μαϊάμι.

Η επιστροφή της Formula 1 στη δράση μετά από αρκετές εβδομάδες, έγινε με μια ασυνήθιστα μεγάλη περίοδο ελεύθερων δοκιμών για το GP Μαϊάμι. Η FIA επέκτεινε τη διάρκεια του FP1 στα 90 λεπτά, προκειμένου να δώσει χρόνο στις ομάδες να προσαρμοστούν στους νέους κανονισμούς αλλά και στα εκτεταμένα πακέτα αναβαθμίσεων που παρουσίασαν οι περισσότεροι κατασκευαστές.

Ο Σαρλ Λεκλέρ εκμεταλλεύτηκε πλήρως τη ριζικά αναβαθμισμένη Ferrari SF-26, σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο με 1:29.310. Ο Μονεγάσκος έδειξε από νωρίς την ταχύτητα της Scuderia, αφήνοντας πίσω του τον Μαξ Φερστάπεν κατά 0,297 δευτερόλεπτα. Η Red Bull εμφάνισε επίσης σημαντικές αλλαγές, με την εντυπωσιακή δική της εκδοχή της περιστρεφόμενης πίσω πτέρυγας να τραβά τα βλέμματα.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Όσκαρ Πιάστρι με μια McLaren MCL40 που χαρακτηρίστηκε ως «εντελώς νέο μονοθέσιο», μένοντας 0,448 δευτ. πίσω από την κορυφή, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον συμπλήρωσε την πρώτη τετράδα με τη δεύτερη Ferrari, όντας 0,467 δευτ. αργότερος από τον teammate του.

Προβλήματα για τη Mercedes και τον Αντονέλι

Η Mercedes, η οποία έχει κερδίσει και τους τρεις πρώτους αγώνες της χρονιάς (Αυστραλία, Κίνα, Ιαπωνία), ξεκίνησε το τριήμερο με δυσκολίες. Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, Κίμι Αντονέλι, ήταν ταχύτατος με τη σκληρή γόμα της Pirelli, όμως ένα πρόβλημα στην κινητήρια μονάδα προς το τέλος της διαδικασίας του στέρησε την ευκαιρία να κάνει γύρο με τη μαλακή γόμα.

Παρά τις προσπάθειες των μηχανικών, το πρόβλημα δεν επιλύθηκε έγκαιρα, αφήνοντας τον νεαρό Ιταλό στην 5η θέση. Ο Τζορτζ Ράσελ περιορίστηκε στην 6η θέση, σχεδόν οκτώ δέκατα μακριά από τον Λεκλέρ, μετά από ένα λάθος στην τελευταία στροφή του ταχύτερου γύρου του.

📻 "Check turbo... It's making a lot of noises" 😳



George Russell is not currently happy with his Mercedes 👀#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/lKfr11nHpY — Formula 1 (@F1) May 1, 2026

Η Alpine έκανε την έκπληξη με τον Πιέρ Γκασλί στην 7η θέση, ενώ την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν ο Ιζάκ Χατζάρ (Red Bull), ο Λάντο Νόρις (McLaren) -που δεν κατάφερε να κάνει «καθαρό» γύρο- και ο Κάρλος Σάινθ με τη Williams. Στον αντίποδα, η Aston Martin βρέθηκε στις τελευταίες θέσεις, με τους Αλόνσο και Στρολ να μην διαθέτουν αναβαθμίσεις στο Μαϊάμι.

Το GP Μαϊάμι είναι αγώνας με Σπριντ, κάτι που σημαίνει ότι δεν υπάρχει άλλη περίοδος ελεύθερων δοκιμών. Επόμενη περίοδος είναι οι κατατακτήριες δοκιμές για το Σπριντ, που αρχίζουν στις 23:30 ώρα Ελλάδας.

