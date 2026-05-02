O Λάντο Νόρις της McLaren ήταν ο πρωταγωνιστής στην πρώτη μάχη κατατακτήριων της Formula 1 στο Μαϊάμι και πήρε τη sprint pole για τον αυριανό αγώνα μικρής διάρκειας.

Οι κατατακτήριες σπριντ του Grand Prix Μαϊάμι, του τέταρτου αγώνα της Formula 1 στο 2026 αποδείχθηκαν συναρπαστικές. Τα αναβαθμισμένα μονοθέσια έδωσαν την πρώτη τους μάχη για pole μετά από πέντε εβδομάδες, με τις ισορροπίες να αλλάζουν σημαντικά και έναν νέο οδηγό να παίρνει την 1η θέση.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής Λάντο Νόρις, λίγα 24ωρα μετά τη συνέντευξή του στον Στάθη Κοκκορόγιαννη και το gMotion by Gazzetta έγραψε στο τέλος του SQ3 το 1:27.893 και πήρε τη sprint pole για τον αυριανό αγώνα. Ο Βρετανός ήταν καταιγιστικός και ξεπέρασε όλους του τους αντιπάλους επιστρέφοντας στη θέση την οποία είχε συνηθίσει τη σεζόν που κατέκτησε τον τίτλο.

Δίπλα του στην αυριανή εκκίνηση θα έχει τον Κίμι Αντονέλι της Mercedes-AMG, ο οποίος ήταν 0,2 δλ μακριά από τον οδηγό της McLaren. Στην 3η θέση βρέθηκε ο Όσκαρ Πιάστρι επιβεβαιώνοντας την ταχύτητα της McLaren.

SQ1

Η 12λεπτη διαδικασία ξεκίνησε με τους οδηγούς να βγαίνουν στην πίστα. Για το πρώτο μέρος του sprint qualifying ήταν υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουν τη μεσαία γόμα ελαστικών.

Στην αρχή της διαδικασίας η κίτρινη σημαία που προκάλεσε ο Λανς Στρολ στην τελευταία στροφή επηρέασε το γύρο αρκετών οδηγών όπως αυτών της McLaren. Μετά τις πρώτες προσπάθειες πρώτος ήταν ο Λεκλέρ με το 1:29,290.

Μέχρι το τέλος της διαδικασίας ο ταχύτερος χρόνος έπεσε σημαντικά, με τον Νόρις να είναι 1ος με το 1:28,723. Η μάχη όμως ήταν για την πρόκριση στη 16άδα, με την Aston Martin να μην έχει χρόνο εντός του 107%.

Από το SQ1 αποκλείστηκαν οι: Λόσον, Οκόν, Πέρεζ, Μπότας, Αλόνσο και Στρολ.

SQ2

Η δεύτερη διαδικασία είχε διάρκεια 10 λεπτά και οι οδηγοί ήταν και πάλι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουν τη μεσαία γόμα ελαστικών.

Η Ferrari είχε το πάνω χέρι με τον Λεκλέρ στην κορυφή και τον Χάμιλτον στη 3η θέση μετά τα πρώτα περάσματα, ενώ ανάμεσά τους ήταν ο Πιάστρι. Στα 0,4 δλ πίσω ήταν ο Ράσελ, με τη Mercedes-AMG να δείχνει να δυσκολεύεται ιδιαίτερα σε εκείνο το σημείο χρονικά.

Όλα κρίθηκαν στο φινάλε, με την πλειονότητα των οδηγών να μην μπορεί να βελτιώσει. Από το SQ2 αποκλείστηκαν οι Μπορτολέτο, Χούλκενμπεργκ, Μπέρμαν, Άλμπον, Σάινθ και Λίντμπλαντ.

SQ3

Η μάχη για τη sprint pole ξεκίνησε με τους οδηγούς να έχουν πλέον τη μαλακή γόμα ελαστικών και 8 λεπτά στη διάθεσή τους για να κάνουν τις προσπάθειές τους. Το ερώτημα ήταν αν τα ελαστικά θα μπορούσα να δώσουν τη μέγιστη δυνατή τους απόδοση για πάνω από έναν γύρο.

Για παραπάνω από τρία λεπτά επικρατούσε ησυχία στην πίστα, την οποία «έσπασαν» οι οδηγοί των Mercedes και Ferrari. Άπαντες είχαν μία προσπάθεια στη διάθεσή τους για να πάρουν την 1η θέση.

Οι Ράσελ και Χάμιλτον πέρασαν πρώτη τη γραμμή χρονομέτρησης, όμως η επίδοσή τους δεν ήταν καλή. Έπειτα ήρθε ο Νόρις και έγραψε έναν τρομερό χρόνο στο 1:27,869 και κανένας δεν μπόρεσε να τον απειλήσει. Αυτός που τον πλησίασε ήταν ο Αντονέλι, ο οποίος βρέθηκε 0,2 δλ πίσω του, ενώ 3ος ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι.

Ακολούθησαν οι Λεκλέρ, Φερστάπεν, Ράσελ, Χάμιλτον, Κολαπίντο, Χατζάρ και Γκασλί.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο με τον Αγώνα Σπριντ. Η εκκίνηση είναι προγραμματισμένη για τις 19:00 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα SQP GP Μαϊάμι