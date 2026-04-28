Ο CEO της Kia, Σονγκ Χο-Σουνγκ, δίνει το σύνθημα για μείωση των τιμών στην ευρωπαϊκή αγορά, επιδιώκοντας να κλείσει την ψαλίδα με τους Κινέζους ανταγωνιστές.

Η Ευρώπη έχει μετατραπεί στο κύριο πεδίο μάχης μεταξύ των παραδοσιακών αυτοκινητοβιομηχανιών και των αναδυόμενων κινεζικών δυνάμεων στην αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων. Σε πρόσφατη ομιλία του κατά τη διάρκεια της Ημέρας Επενδυτών, ο CEO της Kia, Σονγκ Χο-Σουνγκ, αποκάλυψε ότι η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει να μειώνει τη διαφορά τιμής των μοντέλων της σε σχέση με τα αντίστοιχα κινεζικά. Συγκεκριμένα, το χάσμα τιμών, που παλαιότερα κυμαινόταν στο 20-25%, έχει πλέον περιοριστεί στο 15-20%, ανάλογα με την αγορά.

Αυτή η κίνηση κρίθηκε απαραίτητη, καθώς η ανάπτυξη των κινεζικών εταιρειών, με επικεφαλής την BYD, είναι ραγδαία. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά: τον Μάρτιο του 2026, οι ταξινομήσεις της BYD στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά σχεδόν 150%, την ώρα που η συνολική αγορά σημείωσε άνοδο μόλις 11% και ο όμιλος Hyundai-Kia περιορίστηκε στο 6%. Η Kia αναγνωρίζει ότι η επιθετική τιμολογιακή πολιτική των Κινέζων έχει φέρει αποτελέσματα πολύ ταχύτερα από ό,τι αναμενόταν, αναγκάζοντας τους «παίκτες» της παγκόσμιας αγοράς να θυσιάσουν μέρος της κερδοφορίας τους για να παραμείνουν στο παιχνίδι.

O Σονγκ Χο-Σουνγκ

Το «πολεμικό ταμείο» της Kia

Παρά τη μείωση των κερδών που ανακοίνωσε η Kia για το τελευταίο τρίμηνο στην Ευρώπη, ο Σονγκ Χο-σουνγκ εμφανίζεται αισιόδοξος. Πιστεύει ότι η Kia διαθέτει ένα ισχυρό «πολεμικό ταμείο» (war chest) που της επιτρέπει να αντέξει τον πόλεμο τιμών, σε αντίθεση με πολλούς Κινέζους κατασκευαστές που σύντομα θα βρεθούν αντιμέτωποι με μια επώδυνη αναδιάρθρωση. Ο λόγος είναι η αλλαγή στρατηγικής του Πεκίνου, το οποίο φαίνεται να περιορίζει τις επιδοτήσεις προς την αυτοκινητοβιομηχανία για να εστιάσει στην τεχνητή νοημοσύνη και στη ρομποτική.

Χωρίς την κρατική στήριξη, πολλές κινεζικές εταιρείες ενδέχεται να χάσουν τη δυναμική που διαθέτουν σήμερα. «Φαίνεται ότι ο χρόνος για την αναδιάρθρωση πλησιάζει. Μέχρι τότε, πρέπει να συνεχίσουμε τη στρατηγική ανάπτυξής μας, αξιοποιώντας τα οικονομικά μας αποθέματα», τόνισε ο Σονγκ στους επενδυτές. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Χοσέ Μουνιόθ, CEO της Hyundai Motor, υπογραμμίζοντας ότι ο όμιλος μπορεί να μην αναπτύσσεται με τον ίδιο εξωφρενικό ρυθμό των Κινέζων, αλλά αναπτύσσεται με τρόπο που διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και την κερδοφορία.

Η επόμενη μέρα

Η στρατηγική της Kia για το 2026 περιλαμβάνει τη χρήση της ισχυρής κερδοφορίας της για να χρηματοδοτήσει την αντεπίθεση στην Ευρώπη. Η εταιρεία παραδέχεται ότι οι Κινέζοι κατασκευαστές εισέβαλαν με χαμηλού κόστους ηλεκτρικά μοντέλα, κερδίζοντας μερίδια αγοράς με ταχύτητα που εξέπληξε τους αναλυτές. Ωστόσο, η Kia ποντάρει στην ποιότητα, το δίκτυο υποστήριξης και στην τεχνολογική υπεροχή των μοντέλων της, όπως το EV6, για να πείσει τους Ευρωπαίους καταναλωτές ότι η μικρή διαφορά τιμής αξίζει την επένδυση.

Την ίδια στιγμή, οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην ίδια την Κίνα παρουσιάζουν πτώση 18% το πρώτο τρίμηνο, γεγονός που εξηγεί την απεγνωσμένη προσπάθεια των Κινέζων κατασκευαστών να διοχετεύσουν το πλεόνασμα της παραγωγής τους στις διεθνείς αγορές. Η Kia και η Hyundai καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανάγκη για όγκο πωλήσεων και τη διατήρηση της εικόνας τους, σε μια αγορά που δεν συγχωρεί λάθη στην τιμολόγηση.