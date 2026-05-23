Παρά τις απειλές και τα παράπονά του τους τελευταίους μήνες, ο Μαξ Φερστάπεν αποφάσισε πως δεν θα αποχωρήσει από τη Formula 1 στο τέλος του 2026.

Πριν από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν της Formula 1, ο Μαξ Φερστάπεν ήταν από τους οδηγούς που κατέκριναν τη νέα γενιά κανονισμών. Ο Ολλανδός ήταν απογοητευμένος από τη νέα τεχνολογία και δεν παρέλειψε σε κανένα σημείο να συγκρατήσει τα συναισθήματά του.

Ο Φερστάπεν δήλωσε πως τα φετινά μονοθέσια μοιάζουν περισσότερο σε Formula E και όχι F1, ενώ έφτασε σε σημείο να… επιτεθεί σε όσους απολαμβάνουν τα φετινά Grand Prixλέγοντας πως δεν γνωρίζουν από αγώνες. Μάλιστα, μέσω «διαρροών» στον ολλανδικό Τύπο, η πλευρά Φερστάπεν άφησε να εννοηθεί πως ο Ολλανδός σκέφτεται σοβαρά να αποχωρήσει από το σπορ.

Φαίνεται πως όλα άλλαξαν όμως.

Ο Φερστάπεν άλλαξε γνώμη

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ολλανδική De Telegraph στο περιθώριο του Grand Prix Καναδά, ο Φερστάπεν επιβεβαίωσε πως παρά τη δυσαρέσκεια και τις απειλές του δεν σκοπεύει να αποχωρίσει από τη Formula 1.

«Ναι, φυσικά θα είμαι εδώ. Εκτός αν συμβούν πολύ τρελά πράγματα, αλλά δεν το θεωρώ πιθανό. Ελπίζω όλοι να κρατήσουν τον λόγο τους. Αλλά μπορώ να επιβεβαιώσω ότι παραμένω στη Formula 1», είπε.

Παράλληλα ρωτήθηκε σχετικά με το αν το μέλλον του στη Formula 1 θα βρίσκεται στη Red Bull Racing και τα επόμενα χρόνια. Το τωρινό του συμβόλαιο λήγει στο τέλος του 2028.

«Δεν βιάζομαι καθόλου. Ιδανικά θα ήθελα να είμαι συνδεδεμένος με τη Red Bull για όλη μου τη ζωή. Το έχω πει πολλές φορές αυτό. Δεν είναι μόνο το συμβόλαιο στη Formula 1. «Είτε είναι εδώ είτε κάπου αλλού, υπάρχουν πολλά περισσότερα πράγματα από ένα συμβόλαιο Formula 1. Μιλάω και για όλα τα υπόλοιπα projects. Συζητάω και γι’ αυτά με τη Red Bull. Προσωπικά είμαι πολύ χαλαρός σχετικά με αυτό. Δεν πρέπει να το κάνουμε υπερβολικά δραματικό. Ακόμα κι αν τελικά δεν προκύψει τίποτα, είμαι εντάξει με αυτό. Αυτή είναι η στάση μου απέναντι στη ζωή», απάντησε.

Η απόφαση θα είναι οριστική

Ερωτώμενος σχετικά με το αν σκέφτεται να μείνει για ένα με δύο χρόνια εκτός δράσης και να επιστρέψει στη Formula 1, o Φερστάπεν ήταν ξεκάθαρος.

«Όχι, ποτέ δεν σκέφτηκα να μείνω εκτός δράσης για ένα χρόνο. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Αν σταματήσω, θα σταματήσω οριστικά. Αλλά αυτό το σενάριο δεν βρίσκεται στο τραπέζι αυτή τη στιγμή».

