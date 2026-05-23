Η Nissan προσφέρει δωρεάν καλοκαιρινό έλεγχο 25 σημείων και έκπτωση 25% σε ανταλλακτικά service και αξεσουάρ.

Η Nissan ανακοίνωσε το νέο πρόγραμμα after sales υποστήριξης All Clear Service, προσφέροντας στους κατόχους των μοντέλων της δωρεάν καλοκαιρινό έλεγχο και εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και αξεσουάρ ενόψει των θερινών μετακινήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, οι πελάτες Nissan μπορούν να επωφεληθούν από δωρεάν καλοκαιρινό έλεγχο 25 σημείων στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων επισκευαστών της εταιρείας, με στόχο την καλύτερη προετοιμασία του οχήματος για τα καλοκαιρινά ταξίδια.

Παράλληλα, η εταιρεία προσφέρει έκπτωση 25% σε ανταλλακτικά service και επισκευής, όπως λιπαντικά κινητήρα, φίλτρα, υγρά φρένων, μπαταρίες, τακάκια, δισκόπλακες, αμορτισέρ και εξαρτήματα χρονισμού. Η ίδια έκπτωση ισχύει και για τα γνήσια αξεσουάρ Nissan, ενώ το πρόγραμμα συνοδεύεται και από δωρεάν Nissan Assistance για ένα έτος με πανευρωπαϊκή κάλυψη.

Η Nissan επισημαίνει πως η σωστή συντήρηση πριν την καλοκαιρινή περίοδο συμβάλλει τόσο στην ασφάλεια όσο και στη βελτιωμένη κατανάλωση καυσίμου, ιδιαίτερα σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών και αυξημένων μετακινήσεων.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι εργασίες πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό με χρήση διαγνωστικής τεχνολογίας και γνήσιων ανταλλακτικών Nissan.