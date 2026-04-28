Σαν Σήμερα: Η μέρα που έλαμψαν οι Λάουντα και Βιλνέβ (vid)

Πολλά από τα γεγονότα της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν μείνει στην ιστορία για τη σημαντικότητά τους. Ας δούμε τα κυριότερα της ημέρας.

«Μονοπώλιο» της Formula 1 στο σημερινό μας ταξίδι στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Αγώνες από τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες σε ιστορικές πίστες, με αποτελέσματα έκπληξη και νίκες από κορυφαίους οδηγούς.

Διαβάστε παρακάτω, τι έγινε Σαν Σήμερα, 28/4, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1974, ο αείμνηστος Νίκι Λάουντα κατέκτησε την πρώτη του νίκη στη Formula 1, οδηγώντας μια Ferrari 312B3 στη Χαράμα για το GP Ισπανίας. Aυτή ήταν επίσης η πρώτη νίκη για τη Ferrari μετά το GP Γερμανίας του 1972. Ο Λάουντα εκκίνησε από την pole position και επικράτησε του ομόσταβλού του, Κλέι Ρεγκατσόνι για σχεδόν 36 δευτερόλεπτα. Ο Έμερσον Φιτιπάλντι της McLaren έκλεισε το βάθρο τερματίζοντας έναν γύρο πίσω.

Σαν σήμερα το 1991 η McLaren έκανε το 1-2 στο GP Αγίου Μαρίνου της Formula 1, με τον Άιρτον Σένα να επικρατεί του Γκέρχαρντ Μπέργκερ. Μια ξαφνική νεροποντή αμέσως πριν από την εκκίνηση σήμαινε ότι η Ferrari έμεινε εκτός αγώνα πολύ πρόωρα. Ο Αλέν Προστ έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του στον γύρο σχηματισμού, ενώ ο Ζαν Αλεζί να έχει την ίδια κατάληξη στον τρίτο γύρο. Ο αγώνας αποδείχθηκε χαοτικός για όλες τις ομάδες (πλην της McLaren), με τον Τζέι Τζέι Λέιτο να ολοκληρώνει το βάθρο για την αδύναμη Dallara.

Σαν σήμερα το 1996, ο Ζακ Βιλνέβ έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση και επικράτησε στο Grand Prix Ευρώπης και την μικρή χάραξη του Νίρμπουργκρινγκ, κατακτώντας την πρώτη του νίκη στη Formula 1. Η νίκη αυτή όμως δεν ήρθε εύκολα. Αρχικά, ο ομόσταβλός του στη Williams και poleman, Ντέιμον Χιλ, έκανε κακή εκκίνηση όπως και ο Μίκαελ Σουμάχερ, με τον Βιλνέβ να τους προσπερνάει. Αναζητώντας την πρώτη του νίκη με την Ferrari, ο Γερμανός πίεσε τον Καναδό και μείωσε συστηματικά τη μεταξύ τους διαφορά. Δύο γύρους πριν από τον τερματισμό, ο Βιλνέβ βρέθηκε αντιμέτωπος με αργότερα μονοθέσια αλλά κατάφερε να κρατήσει πίσω του τον Γερμανό για μόλις 0,762 δευτερόλεπτα. Περίπου 32 δευτερόλεπτα πιο πίσω τερμάτισε ο Ντέιβιντ Κούλθαρντ της McLaren για να κλείσει το βάθρο.

Σαν σήμερα το 2002 η πίστα της Βαρκελώνης φιλοξένησε το Grand Prix Ισπανίας, τον πέμπτο από τους 17 σταθμούς της σεζόν στη Formula 1. Σε έναν αγώνα που δεν προσέφερε ιδιαίτερες συγκινήσεις, ο Μίκαελ Σουμάχερ έκανε περίπατο με την Ferrari και κατέκτησε ακόμα μία νίκη. Ο Χουάν Πάμπλο Μοντόγια τερμάτισε δεύτερος με την Williams και στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Ντέιβιντ Κούλθαρντ της McLaren.

Σαν σήμερα το 2019 ο Βάλτερι Μπότας κατέκτησε τη νίκη στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, εκκινώντας από την pole position και διατηρώντας πίσω του τον Λιούις Χάμιλτον. Ο Σεμπάστιαν Φέτελ της Scuderia Ferrari τερμάτισε τρίτος, δίχως να μπορεί να δώσει μάχη με τα γερμανικά μονοθέσια. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα των «ασημί βελών» κατέγραψε τέσσερα συνεχόμενα 1-2 από το ξεκίνημα της σεζόν, καταρρίπτοντας την επίδοση που είχε σημειώσει η Williams το 1992.

