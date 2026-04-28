Kymco: Νέος τιμοκατάλογος με σημαντικές εκπτώσεις

Νίκος Βιτσιλάκης
Kymco: Νέος τιμοκατάλογος με σημαντικές εκπτώσεις
Η Mototrend SA ανακοινώνει το νέο της τιμοκατάλογο για το 2026, ο οποίος περιλαμβάνει μειώσεις τιμών έως και 500€ σε σημαντικά μοντέλα της Kymco!

H γκάμα της Kymco χαρακτηρίζεται από την πληρότητά της, καθόσον προσφέρει 23 μοντέλα από 50 έως 700 κυβικά! Ανάμεσά τους θα βρείτε αυτό που ψάχνετε, είτε πρόκειται για scooter, είτε για ATV. Για το 2026 η αντιπροσωπεία κρατάει σταθερές τις τιμές, προχωρώντας παράλληλα σε σημαντικές μειώσεις σε 5 άκρως εμπορικά μοντέλα.

Πιο αναλυτικά, οι νέες μειωμένες τιμές αφορούν στα εξής:

  • Agility S 125 Ε5+ Από 2.495€ → 2.350€
  • People S 200 E5+ Από 3.095€ → 2.995€
  • X-Town ST 250 Ε5+ Από 4.595€ → 4.395€
  • X-Town 300 Ε5+ Από 4.495€ → 3.995€
  • Downtown GT 350 Ε5+ Από 5.595€ → 5.395€

O παρακάτω τιμοκατάλογος έχει άμεση ισχύ.

ΜΟΝΤΕΛΟΤΙΜΗ ΜΕ Τ.Τ.
SCOOTER 50i
FILLY 50i1.795,00
AGILITY 16+ 50i2.195,00
SCOOTER 125cc
MICARE 125i 1.945,00
AGILITY S 125i 2.350,00
SKYTOWN 125i T/C 2.595,00
LIKE 125i 2.845,00
PEOPLE S 125i 2.995,00
DINK X 125i L/C ABS2.895,00
DINK R 125i 3.295,00
SCOOTER 150-200cc
AGILITY S 200i ABS2.895,00
PEOPLE S 200i ABS2.995,00
SCOOTER 300-350cc
X-TOWN ST ABS4.395,00
X-TOWN 300i ABS3.995,00
AGILITY 350i ABS/TCS5.390,00
DTX 360 ABS/TCS5.495,00
DOWNTOWN GT 350i ABS/TCS5.395,00
SCOOTER > 400cc
XCITING VS 400i ABS/TCS6.995,00
ΑΚ 550i AIBS/TCS Noodoe 10.995,00
AK 575i AIBS/TCS11.995,00
CV3 ABS Noodoe13.995,00
ATV
MXU 465i 4WD7.995,00
MXU 550i 4WD9.510,00
MXU 700i EPS 4WD11.620,00

O TIMOΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 27.4.2026 ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟHΓΟΥΜΕΝΟ.
ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.
OI ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες για τα μοντέλα και τις δυνατότητες χρηματοδότησης μπορείτε να δείτε εδώ.

@Photo credits: Kymco

RELATED NEWS

Φόρτωση BOLM...
 