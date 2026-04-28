Η Mototrend SA ανακοινώνει το νέο της τιμοκατάλογο για το 2026, ο οποίος περιλαμβάνει μειώσεις τιμών έως και 500€ σε σημαντικά μοντέλα της Kymco!

H γκάμα της Kymco χαρακτηρίζεται από την πληρότητά της, καθόσον προσφέρει 23 μοντέλα από 50 έως 700 κυβικά! Ανάμεσά τους θα βρείτε αυτό που ψάχνετε, είτε πρόκειται για scooter, είτε για ATV. Για το 2026 η αντιπροσωπεία κρατάει σταθερές τις τιμές, προχωρώντας παράλληλα σε σημαντικές μειώσεις σε 5 άκρως εμπορικά μοντέλα.

Πιο αναλυτικά, οι νέες μειωμένες τιμές αφορούν στα εξής:

Agility S 125 Ε5+ Από 2.495€ → 2.350€

People S 200 E5+ Από 3.095€ → 2.995€

X-Town ST 250 Ε5+ Από 4.595€ → 4.395€

X-Town 300 Ε5+ Από 4.495€ → 3.995€

Downtown GT 350 Ε5+ Από 5.595€ → 5.395€

O παρακάτω τιμοκατάλογος έχει άμεση ισχύ.

ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕ Τ.Τ. SCOOTER 50i FILLY 50i 1.795,00 AGILITY 16+ 50i 2.195,00 SCOOTER 125cc MICARE 125i 1.945,00 AGILITY S 125i 2.350,00 SKYTOWN 125i T/C 2.595,00 LIKE 125i 2.845,00 PEOPLE S 125i 2.995,00 DINK X 125i L/C ABS 2.895,00 DINK R 125i 3.295,00 SCOOTER 150-200cc AGILITY S 200i ABS 2.895,00 PEOPLE S 200i ABS 2.995,00 SCOOTER 300-350cc X-TOWN ST ABS 4.395,00 X-TOWN 300i ABS 3.995,00 AGILITY 350i ABS/TCS 5.390,00 DTX 360 ABS/TCS 5.495,00 DOWNTOWN GT 350i ABS/TCS 5.395,00 SCOOTER > 400cc XCITING VS 400i ABS/TCS 6.995,00 ΑΚ 550i AIBS/TCS Noodoe 10.995,00 AK 575i AIBS/TCS 11.995,00 CV3 ABS Noodoe 13.995,00 ATV MXU 465i 4WD 7.995,00 MXU 550i 4WD 9.510,00 MXU 700i EPS 4WD 11.620,00

O TIMOΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 27.4.2026 ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟHΓΟΥΜΕΝΟ.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

OI ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες για τα μοντέλα και τις δυνατότητες χρηματοδότησης μπορείτε να δείτε εδώ.