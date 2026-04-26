Ο Μαρκ Μάρκεθ δεν κατάφερε να διεκδικήσει τη νίκη στη Χερέθ αλλά τουλάχιστον δεν τραυματίστηκε μετά την τρομακτική πτώση.

Ο Μαρκ Μάρκεθ ξεκίνησε ιδανικά τον αγώνα του MotoGP της Χερέθ, όμως η προσπάθειά του για τη νίκη κατέληξε σε πτώση που προκάλεσε έντονη ανησυχία, χωρίς όμως να υπάρξει τραυματισμός. Ο Ισπανός αναβάτης έχασε τον έλεγχο της εργοστασιακής Ducati του με μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει έναν αγώνα όπου είχε δείξει ότι μπορούσε να πρωταγωνιστήσει.

Για τη Ducati, το περιστατικό ήταν ιδιαίτερα βαρύ, καθώς η μοτοσυκλέτα του Μάρκεθ κόπηκε κυριολεκτικά στα δύο. Παρά την τρομακτική εικόνα, το θετικό είναι πως ο Μάρκεθ σηκώθηκε χωρίς να έχει πάθει κάτι σοβαρό.