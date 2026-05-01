Σαν Σήμερα: Έφυγε ο «Θεός» της F1 Άιρτον Σένα (vid)

Η «μαύρη Πρωτομαγιά» του 1994 στην ιστορία της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ο τραγικός θάνατος του σπουδαίου Άϊρτον Σένα που... πάγωσε όλο τον πλανήτη.

Η σημερινή ημέρα θα μείνει για πάντα στη μνήμη των φίλων της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού, για τη «μαύρη» πρωτομαγιά του 1994. Όμως αρκετά ακόμη γεγονότα έγιναν τη σημερινή ημέρα στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ. Επιπλέον, στον κόσμο του MotoGP ταξιδεύουμε σε Κίνα και Πορτογαλία, ενώ στο WRC πάμε στην Κορσική της Ιταλίας.

Σαν σήμερα το 1972, πραγματοποιήθηκε το GP Ισπανίας της Formula 1 στην πίστα της Χαράμα. Ο Έμερσον Φιτιπάλντι κατέκτησε τη νίκη και άφησε πίσω του τη Ferrari του poleman, Τζάκι Ιξ, με τους δύο να είναι οι μοναδικοί οδηγοί που τερμάτισαν στον ίδιο γύρο. Ο Κλέι Ρεγκατσόνι ολοκλήρωσε το βάθρο με την έτερη Ferrari. Ο συγκεκριμένος αγώνας σήμανε επίσης την πρώτη συμμετοχή δύο αδερφών σε Grand Prix της Formula 1. Ο λόγος για τους Έμερσον και Ουίλσον Φιτιπάλντι, με τον δεύτερο να αντικαθιστά τον Κάρλος Ρόιτμαν στην Brabham λόγω τραυματισμού που εκείνος αποκόμισε σε έναν αγώνα F2 στο Θράξτον.

Σαν σήμερα το 1983, ο Πατρίκ Ταμπέ επικράτησε με τη Ferrari στο GP Αγίου Μαρίνου, σχεδόν έναν χρόνο μετά τον χαμό του αείμνηστου Ζιλ Βιλνέβ. Ο Ρικάρντο Πατρέζε είχε τα ηνία αλλά έχασε την πρωτοπορία όταν δεν σταμάτησε σωστά στο pit box της Brabham για ανεφοδιασμό. Ο Ιταλός επέστρεψε στην πίστα και πάλεψε για να γίνει ξανά επικεφαλής, μέχρι που συγκρούστηκε με τον τοίχο στη στροφή Άκουα Μινεράλε.

Ο Ταμπέ κατέκτησε τη νίκη και προσέφερε άφθονες στιγμές ενθουσιασμού στους τιφόζι, αφήνοντας σχεδόν 50 δευτερόλεπτα πίσω τον Αλέν Προστ. Η τρίτη θέση καταλήφθηκε από τον Ρενέ Αρνού, κάνοντας έτσι διπλή την παρουσία της Ferrari στο βάθρο.

Σαν σήμερα το 1988, η ομάδα της McLaren διέλυσε τον ανταγωνισμό για ακόμα μία φορά στη σεζόν, κάνοντας το 1-2 στην πίστα της Ίμολα για το GP Σαν Μαρίνο. Η μονοπώληση του event είχε ήδη ξεκινήσει από τις κατατακτήριες δοκιμές, στις οποίες οι Άιρτον Σένα και Αλέν Προστ ήταν πάνω από τρία δευτερόλεπτα πιο γρήγοροι από τους υπόλοιπους.



Στον αγώνα, οι δυο τους έριξαν γύρο σε όλο το grid και ο Βραζιλιάνος επικράτησε του Γάλλου για τη νίκη, με τον Νέλσον Πικέ της Lotus να τους πλαισιώνει στο βάθρο.

Σαν σήμερα το 1994, το τραγικό σαββατοκύριακο του GP Αγίου Μαρίνου, στο οποίο είχαμε ήδη θρηνήσει τον χαμό του Ρόλαντ Ρατζενμπέργκερ, ολοκληρώθηκε με τον εξίσου τραγικό θάνατο του Άιρτον Σένα. Ο τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, είχε εκκινήσει με την Williams από την pole position και ήταν επικεφαλής του αγώνα, μέχρι την έξοδο στη στροφή Ταμπουρέλο στο ξεκίνημα του έβδομου γύρου.



Μετά την επανεκκίνηση του αγώνα, ο Μίκαελ Σουμάχερ της Benetton πήρε τα ηνία και κατέκτησε τη νίκη, με τον Νικολά Λαρίνι να σηκώνει την Ferrari στους ώμους του και να τερματίζει στη δεύτερη θέση για το μοναδικό του βάθρο στη Formula 1, μπροστά από την McLaren του Μίκα Χάκινεν. Ωστόσο, όλα αυτά ήταν ασήμαντες λεπτομέρειες μπροστά στην απώλεια του θρύλου του σπορ.

Σαν σήμερα το 2005, το MotoGP επισκέφθηκε για πρώτη φορά τη Σαγκάη, στο πλαίσιο του GP Κίνας. Ο Βαλεντίνο Ρόσι πήρε τη νίκη σε συνθήκες βροχής, με τον Ολιβιέ Ζακ να παίρνει το πρώτο του βάθρο στο πρωτάθλημα. Στην 3η θέση τερμάτισε ο Μάρκο Μελάντρι.

Σαν σήμερα, επίσης το 2005, ο Σεμπαστιέν Λεμπ κατέκτησε την τρίτη του νίκη στη σεζόν για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC) οδηγώντας μεθοδικά στη Σαρδηνία της Ιταλίας. Παρόλο που ο Μάρκους Γκρένχολμ είχε ένα πολύ καλό ξεκίνημα στο πρωινό σκέλος της πρώτης ημέρας, τούμπαρε το Peugeot 307 στην τρίτη Ειδική Διαδρομή και έχασε πάνω από δύο λεπτά, ενώ ο Πέτερ Σόλμπεργκ της Subaru έχασε καθοριστικά δευτερόλεπτα έπειτα από δύο οδηγικά λάθη, αφήνοντας έτσι τον Γάλλο πρωταθλητή της Citroën, με άνετο προβάδισμα στην κορυφή της κατάταξης. Τελικά, η τριάδα αυτή τερμάτισε στις θέσεις του βάθρου, με τον Λεμπ να ξεπερνά για σχεδόν ένα λεπτό τον Σόλμπεργκ, ενώ ο Γκρένχολμ ήταν πάνω από δύο λεπτά πιο πίσω.

Σαν σήμερα το 2011, ο Ντάνι Πεντρόσα κατέκτησε τη νίκη στο GP Πορτογαλίας και την πίστα του Εστορίλ για το MotoGP, προσπερνώντας τον Χόρχε Λορένθο στους τελευταίους γύρους. Το καθοριστικό προσπέρασμα έγινε στον 25ο από τους 28 γύρους. Έτσι, απέτρεψε τον Λορένθο από τη σημείωση της τέταρτης συνεχόμενης νίκης του στη σεζόν, με τον Κέισι Στόνερ να πλαισιώνει τους δύο Ισπανούς στο βάθρο.

Σαν σήμερα το 2015, απεβίωσε στο Isle of Man, ο θρύλος των αγώνων μοτοσικλετών Τζεφ Ντιουκ - σε ηλικία 92 χρονών. Ο Βρετανός υπήρξε μια πολύ αξιόλογη περίπτωση αναβάτη κατά τη δεκαετία του ‘50, κατακτώντας έξι παγκόσμια πρωταθλήματα (δύο στα 350cc και τέσσερα στη μεγάλη κατηγορία 500cc) καθώς και έξι νίκες στο Isle of Man TT. Επίσης, το 1953 δοκίμασε την τύχη του και στους τέσσερις τροχούς. Συγκεκριμένα, μοιράστηκε μια Aston Martin DB3 με τον ανερχόμενο Πίτερ Κόλινς στις 12 ώρες του Σίμπρινγκ, αλλά ενεπλάκη σε ατύχημα και εγκατέλειψε.



Το 1961 επιχείρησε να κάνει ντεμπούτο στη Formula 1, κατεβαίνοντας το GP Γερμανίας και την πίστα του Νίρμπουργκρινγκ με μια ιδιωτική Cooper-Climax. Ωστόσο, δεν συμμετείχε ποτέ στο τριήμερο γιατί το αυτοκίνητο δεν ήταν έτοιμο να αγωνιστεί. Μετά την απόσυρσή του, ο Ντιουκ συνέχισε την εμπλοκή του στους αγώνες ιδρύοντας τη δική του αγωνιστική ομάδα.

Σαν σήμερα το 2016, ο Νίκο Ρόσμπεργκ έκανε έναν αψεγάδιαστο αγώνα στο GP Ρωσίας, κατέγραψε το πρώτο του Grand Chelem και σημείωσε την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του σε ισάριθμους αγώνες στη σεζόν. Ο Λιούις Χάμιλτον τον πλαισίωσε στο 1-2 για τη Mercedes-AMG, έχοντας εκκινήσει 10ος. Ο Βρετανός αντιμετώπισε πρόβλημα στη μονάδα ισχύος του (ένα από τα πολλά στη σεζόν) και δεν είχε την ευκαιρία να παλέψει για την pole position.



To βάθρο ολοκλήρωσε ο Κίμι Ράικονεν για τη Scuderia Ferrari. Στον πρώτο γύρο του αγώνα, ο Ντανιίλ Κβιάτ, είχε σύγκρουση με τον Σεμπάστιαν Φέτελ. Το συμβάν αυτό έγινε αφορμή για τη Red Bull Racing, να τον αντικαταστήσει με τον ανερχόμενο Μαξ Φερστάπεν.

