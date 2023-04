Σαν Σήμερα: Το πρώτο θύμα της «μαύρης» Ίμολα του 1994

Πολλά από τα γεγονότα της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν μείνει στην ιστορία και μνημονεύονται μέχρι σήμερα. Ας δούμε τα κυριότερα της ημέρας.

Δεν είναι όλες οι ιστορίες χαρμόσυνες, για παλικαρίσιες νίκες ή κατακτήσεις τίτλων. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός έχει και τη σκοτεινή του πλευρά, η οποία έδειξε το μαύρο της πρόσωπο στο τριήμερο της Formula 1 στην Ίμολα το 1994. Στον κόσμο των μοτοσικλετών και το πρωτάθλημα του MotoGP, θα ταξιδέψουμε σε Ισπανία και Τουρκία.

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 30/4, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1994, ο 33χρονος Ρόλαντ Ρατζενμπέργκερ, έχασε τραγικά τη ζωή του στην πίστα της Ίμολα, κατά τη διάρκεια των κατατακτηρίων δοκιμών για το GP Αγίου Μαρίνου. Ο Αυστριακός ήταν ήδη πολύ δημοφιλής στη Formula 1 έχοντας κάνει ντεμπούτο στην αρχή εκείνης της σεζόν. Το 1986 είχε στεφθεί νικητής σε ένα ιστορικό φεστιβάλ μονοθεσίων Formula Ford στο Μπραντς Χατς, με τις σποραδικές του επιτυχίες στη Formula 3 και τους αγώνες αντοχής στην Ιαπωνία να τον οδηγούν στη Formula 1 και τη νεοφώτιστη ομάδα της Simtek. Δυστυχώς για όλους τους λάτρεις των αγώνων, ως γνωστόν, δεν ήταν και η μοναδική απώλεια εκείνου του Grand Prix.

For Roland.. 🙏 Tragically killed before he could fully reap the rewards of a job he spent his whole life working toward 🏁

His friend Johnny Herbert would later say: "He was a wonderful man.. It was very rare to see him not smiling" #unforgettable #RolandRatzenberger pic.twitter.com/Q6qVqUL8BF