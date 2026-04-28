Η Skoda στη 2η θέση της Ευρώπης το πρώτο τρίμηνο του 2026

Με ρυθμό ανάπτυξης σχεδόν τετραπλάσιο από τη συνολική αγορά, η Skoda εδραιώνεται ανάμεσα στις κορυφαίες μάρκες της Γηραιάς Ηπείρου.

Η Skoda συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στην ευρωπαϊκή αγορά, επιβεβαιώνοντας ότι η ιστορική επίδοση του 2025 δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ACEA για το πρώτο τρίμηνο του 2026, η μάρκα κατέγραψε 222.528 ταξινομήσεις στην ευρύτερη περιοχή (ΕΕ+EFTA+ΗΒ), σημειώνοντας αύξηση 15,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η άνοδος αυτή την έφερε στη 2η θέση μεταξύ των μαρκών στην Ευρώπη, πίσω μόνο από τη Volkswagen, ξεπερνώντας μάλιστα την Toyota.

Η δυναμική αυτή αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μερίδια αγοράς. Στην περιοχή ΕΕ+EFTA+ΗΒ, το μερίδιο της Skoda αυξήθηκε στο 6,3% από 5,7% πέρυσι. Ακόμη πιο ισχυρή είναι η παρουσία της εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου με 191.657 ταξινομήσεις και αύξηση 16,9%, το μερίδιό της σκαρφάλωσε στο 6,8% (από 6,0% το 2025). Σε ένα περιβάλλον όπου η συνολική ευρωπαϊκή αγορά αναπτύχθηκε κατά 4,1%, η Skoda κινήθηκε με ρυθμούς σχεδόν τετραπλάσιους από τον μέσο όρο.

Ολοκληρωμένη γκάμα για κάθε ανάγκη

Η επιτυχία της Skoda βασίζεται στη διαμόρφωση μιας γκάμας που συνδυάζει την πρακτικότητα με την τεχνολογία. Από τα παραδοσιακά bestsellers όπως τα Fabia, Octavia, Kamiq, Karoq και Kodiaq, μέχρι την πλήρως ηλεκτρική οικογένεια των Elroq, Enyaq και Enyaq Coupé, η μάρκα προσφέρει ευρύχωρα και αποδοτικά αυτοκίνητα με έμφαση στην ουσιαστική αξία.

Η στρατηγική της Skoda παραμένει πολυδιάστατη, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα τεχνολογικών επιλογών. Αυτό περιλαμβάνει κινητήρες εσωτερικής καύσης, ήπια υβριδικά και plug-in υβριδικά συστήματα, αλλά και μια συνεχώς διευρυνόμενη σειρά αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων. Με αυτόν τον τρόπο, η Skoda καταφέρνει να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των Ευρωπαίων οδηγών χωρίς να χάνει τα διαχρονικά της πλεονεκτήματα.

Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί κεντρικό πυλώνα της ανάπτυξης της Skoda. Μετά την κατάκτηση της 4ης θέσης μεταξύ των κατασκευαστών ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη το 2025, η μάρκα ετοιμάζεται να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της. Μέσα στο 2026, η ηλεκτρική γκάμα αναμένεται να εμπλουτιστεί με τα νέα Epiq και Peaq, στοχεύοντας στην κάλυψη ακόμη περισσότερων αναγκών για καθημερινή ηλεκτρική μετακίνηση.