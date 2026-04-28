Η Ford αναλύει το κόστος χρήσης των ηλεκτρικών της μοντέλων, υπολογίζοντας μετακινήσεις που ξεκινούν από τα 2,6 ευρώ ανά 100 χιλιόμετρα.

Η αμιγώς ηλεκτρική οικογένεια των επιβατικών οχημάτων της Ford αποτελείται πλέον από τέσσερα μοντέλα: τη Mustang Mach-E, το Explorer, το Capri και το νέο Puma Gen-E. Η στρατηγική της εταιρείας εστιάζει στη μείωση του λειτουργικού κόστους, το οποίο σε συνδυασμό με τις περιορισμένες ανάγκες συντήρησης των ηλεκτρικών συστημάτων κίνησης, επιδιώκει να προσφέρει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στα έξοδα μετακίνησης του σύγχρονου οδηγού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, το κόστος μετακίνησης έχει υπολογιστεί με βάση μια μέση τιμή οικιακής φόρτισης στα 0,20€/kWh. Με αυτή την παραδοχή, το κόστος για κάθε 100 χιλιόμετρα διαμορφώνεται σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα από εκείνα ενός αντίστοιχου οχήματος με κινητήρα εσωτερικής καύσης, προσφέροντας μια εναλλακτική προσέγγιση στην αύξηση του κόστους των μετακινήσεων.

Τα δεδομένα της αποδοτικότητας: Από το Puma Gen-E έως το Capri

Το Puma Gen-E, ως το νεότερο και πιο προσιτό μέλος της ηλεκτρικής γκάμας, παρουσιάζει τη χαμηλότερη μέση κατανάλωση, η οποία ορίζεται στα 13,1 kWh/100 χλμ. σε μεικτές συνθήκες. Αυτό μεταφράζεται σε κόστος μετακίνησης μόλις 2,6 €/100 χλμ., ενώ η αυτονομία του εντός αστικού περιβάλλοντος μπορεί να φτάσει τα 523 χιλιόμετρα με μία πλήρη φόρτιση.

Στην κατηγορία των μεγαλύτερων SUV, τα νέα Explorer και Capri επιτυγχάνουν επίσης υψηλά επίπεδα αποδοτικότητας. Οι εκδόσεις εκτεταμένης χωρητικότητας (Extended Range) προσφέρουν αυτονομία έως 602 χλμ. για το Explorer και 627 χλμ. για το Capri, με το κόστος ανά 100 χιλιόμετρα να διαμορφώνεται στα 3,2 € και 3 € αντίστοιχα. Οι αντίστοιχες τιμές κατανάλωσης για τα δύο μοντέλα είναι 15,8 kWh/100 και 15 kWh/100 χλμ..

Mustang Mach-E και χρηματοδοτικά προγράμματα

Η Mustang Mach-E, το μοντέλο που άνοιξε τον δρόμο για τον ηλεκτρικό μετασχηματισμό της μάρκας, διαθέτει επίσης εκδόσεις με μπαταρία εκτεταμένης χωρητικότητας. Με μέση κατανάλωση από 17 kWh/100 χλμ., το κόστος χρήσης ανέρχεται στα 3,4 €/100 χλμ., ενώ η μέγιστη αυτονομία της αγγίζει τα 615 χιλιόμετρα. Τα νούμερα αυτά αναδεικνύουν την προσπάθεια της Ford να συνδυάσει τον σπορ χαρακτήρα με την οικονομία χρήσης.

Πέρα από τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η Ford επιχειρεί να διευκολύνει την πρόσβαση στην ηλεκτροκίνηση μέσω της Ford Finance, προσφέροντας χρηματοδοτικά προγράμματα με ονομαστικό επιτόκιο από 0,9%. Με την πλήρη πλέον γκάμα των επιβατικών της EV, η εταιρεία υποστηρίζει ότι η επιλογή ενός ηλεκτρικού οχήματος δεν αποτελεί μόνο περιβαλλοντική απόφαση, αλλά και μια ορθολογική οικονομική επιλογή για τον περιορισμό του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας.