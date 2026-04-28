Η αμερικανική ομάδα γιορτάζει τον πρώτο της εντός έδρας αγώνα με έναν ειδικό σχεδιασμό για το μονοθέσιο και ένα σημαντικό πακέτο αναβαθμίσεων.

Η Cadillac αποκάλυψε έναν ιδιαίτερο χρωματισμό ενόψει GP Μαϊάμι για την MAC-26, ο οποίος είναι γεμάτος συμβολισμούς. Το μονοθέσιο θα κοσμείται από 50 αστέρια, ένα για κάθε πολιτεία των ΗΠΑ, ενώ τα εμβληματικά χρώματα της αστερόεσσας -κόκκινο, λευκό και μπλε- θα κυριαρχούν στην πίσω πτέρυγα. Η αμερικανική ταυτότητα θα είναι διάχυτη παντού, ακόμα και στις αγωνιστικές φόρμες των οδηγών, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί με λεπτομέρειες που αναδεικνύουν την εθνική υπερηφάνεια της ομάδας χωρίς υπερβολές.

Σύμφωνα με την Κάσιντι Τόουρις, επικεφαλής σύμβουλο του brand, ο σχεδιασμός αυτός είναι μια φυσική προέκταση της ταυτότητας της Cadillac και αποπνέει αυτοπεποίθηση. Η ίδια υπογράμμισε τη σημασία αυτού του πρώτου εντός έδρας αγώνα, τονίζοντας πως ήταν προτεραιότητα για την ομάδα να προσφέρει κάτι αναγνωρίσιμο και οικείο στους οπαδούς της, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου».

A long time coming. This is what home looks like 🖤 pic.twitter.com/4n9Lraf2ne — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) April 28, 2026

Αναβαθμίσεις με υψηλές προσδοκίες

Πέρα όμως από το αισθητικό σκέλος, η Cadillac πηγαίνει στο Μαϊάμι με σαφείς αγωνιστικούς στόχους. Οι Βάλτερι Μπότας και Σέρχιο Πέρεζ θα έχουν στη διάθεσή τους ένα σημαντικό πακέτο αναβαθμίσεων. Οι τεχνικές αλλαγές στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ομάδας, η οποία θέλει να συνδυάσει την εντυπωσιακή της εμφάνιση με ένα αντίστοιχα δυνατό αποτέλεσμα μπροστά στο κοινό της.

Η παρουσία της Cadillac στο Μαϊάμι αναμένεται να τραβήξει τα βλέμματα, όχι μόνο λόγω του σχεδιασμού, αλλά και λόγω της δυναμικής που προσπαθεί να αναπτύξει ως η νεότερη προσθήκη στο grid. Με το Μαϊάμι να αποτελεί έναν από τους πιο λαμπερούς σταθμούς του ημερολογίου, η αμερικανική ομάδα φαίνεται πως επέλεξε την κατάλληλη σκηνή για να κάνει τη δική της δήλωση.