10ο Scooter Rally Αντοχής: Η ιστορία γράφεται στην άσφαλτο

Η διοργάνωση αυτή δημιουργήθηκε με στόχο να ενώσει Μοτοσυκλετιστικές παρέες, Μοτοσυκλετιστικά club και forum, Ανθρώπους με διαφορετική οδηγική εμπειρία και διαφορετικούς αναβάτες, τόσο σε φιλοσοφία όσο και σε κυβικά

Το Scooter Rally Αντοχής οργανώθηκε για 1η φορά το Μάιο του 2015 στην Αττική και με τη δική σας συμμετοχή εξελίχθηκε σε έναν επιτυχημένο θεσμό για όλους τους αναβάτες σκούτερ αλλά και μοτοσυκλετών. Διεξάγεται σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας ώστε οι συμμετέχοντες οδηγώντας το σκούτερ ή τη μοτοσυκλέτα τους να γνωρίσουν από κοντά τις ομορφιές αυτής της χώρας αλλά και να νιώσουν την απόλαυση που προσφέρει η οδήγηση μακριά από τη ρουτίνα της πόλης αλλά και της καθημερινότητας. Κατά τη διάρκεια του “αγώνα - οδοιπορικού”, αναπτύσσεται η ομαδικότητα και η συντροφικότητα μεταξύ των συμμετεχόντων, ενώ στο τέλος οι περισσότεροι νοιώθουν σαν να γνωρίζονται από καιρό, έχοντας βοηθήσει ο ένας τον άλλο σε απρόοπτα όπως αναγνώριση σωστής πορείας, βοήθεια σε τυχόν τεχνικό πρόβλημα, κλπ. Είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να σημειωθεί, ότι το Scooter Rally Αντοχής ΔΕΝ είναι αγώνας ταχύτητας και δεν έχει καμιά απολύτως σημασία η ώρα που θα τερματίσει ο κάθε αγωνιζόμενος. Η συλλογή βαθμών, ολοκληρώνοντας τα ζητούμενα από τη διοργάνωση και μόνο αυτό, μπορεί να φέρει κάθε αγωνιζόμενο στην 1η θέση της κατάταξης.

Σκοπός

Αναβάτες με “ταξιδιωτικές ανησυχίες”, αντοχές και διάθεση για παιχνίδι και εξερεύνηση, καλούνται να ολοκληρώσουν μια χιλιομετρική απόσταση (300-350 χλμ για μονοήμερο αγώνα) ή (450-500 χλμ για διήμερο αγώνα) σχεδιασμένη από την διοργάνωση, οδηγώντας περίπου 8-10 ώρες κυρίως σε επαρχιακό οδικό δίκτυο, με ασφάλεια και φυσικά ακολουθώντας τον Κ.Ο.Κ.

Βαθμολογία

Στο Scooter Rally Αντοχής οι συμμετέχοντες συλλέγουν βαθμούς με τρεις τρόπους:

1. Βγάζοντας συγκεκριμένες φωτογραφίες που έχουν ζητηθεί από την διοργάνωση.

2. Παίζοντας σε παιχνίδια που έχουν ορισθεί στην διάρκεια της διαδρομής.

3. Απαντώντας σε γρίφους που έχουν σχέση με όλη αυτή την περιπέτεια.

Στην κατηγορία ΑΤΟΜΙΚΟ, ο αναβάτης που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία θα είναι ο νικητής του Scooter Rally Αντοχής. Στην κατηγορία ΟΜΑΔΙΚΟ (από 3 μηχανές και άνω), η ομάδα που θα συγκεντρώσει τον υψηλότερο μέσο όρο της βαθμολογίας των μελών της θα είναι η νικήτρια και θα κερδίσει και το έπαθλο της κατηγορίας.

Δικαίωμα συμμετοχής

Όλοι οι νόμιμοι οδηγοί scooter ή μοτοσυκλέτας, ανεξαρτήτως μάρκας, τύπου ή κυβισμού, έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Συνειδητοποιημένοι ταξιδιάρηδες έως και αρχάριοι, άντρες και γυναίκες με συνεπιβάτη ή χωρίς που θέλουν να εξερευνήσουν τις δικές τους δυνατότητες και «αντοχές» οδηγώντας το δίτροχό τους είναι δεκτοί.

Τόπος διεξαγωγής

Το «10ο Scooter Rally Αντοχής», εφέτος μετακομίζει στην πανέμορφη Αιτωλοακαρνανία.

Εκκίνηση

Η εκκίνηση του 10ου Scooter Rally Αντοχής θα δοθεί στην όμορφη Ναύπακτο μπροστά στο Diiego Café στις 23 Μαΐου 2026 και ώρα 09:30.

Διανυκτέρευση

Η διανυκτέρευση της 1ης μέρας θα γίνει στην Αμφιλοχία, και η εκκίνηση της 2ης μέρας μπροστά στο «HOTEL OSCAR» στις 24 Μαΐου 2026 και ώρα 10:00.

Τερματισμός

Ο τερματισμός του 10ου Scooter Rally Αντοχής θα γίνει πάλι μπροστά στο Diiego Café στις 24 Μαΐου 2026 με τελική ώρα άφιξης στις 20:00.

Στον τερματισμό θα απονεμηθούν στους συμμετέχοντες αναμνηστικά διπλώματα, ενώ λίγες μέρες αργότερα - μετά την καταμέτρηση των βαθμών των αγωνιζομένων στο ΑΤΟΜΙΚΟ και στο ΟΜΑΔΙΚΟ - θα γίνει εκδήλωση απονομής των κυπέλλων, των επάθλων και των μεγάλων δώρων που εξασφαλίζει η διοργάνωση κάθε χρόνο για τους νικητές.

Yποστηρικτές

Τον φετινό “αγώνα - οδοιπορικό”, υποστηρίζουν: Το «Vespa Club Patras», το «Vespa Team Pyrgos» τα «ΜΟΤΟΦΙΛΑΡΑΚΙΑ Μια βόλτα… μια παρέα» και «Φίλοι του Scooter Rally Αντοχής» αποδεικνύοντας με την συμμετοχή τους ότι η δημιουργική συνεργασία έχει μόνο θετικά αποτελέσματα και βοηθάει έτσι ώστε, ΟΛΟΙ να περνάμε πραγματικά καλά.

Ημερομηνία διεξαγωγής

Το 10ο Scooter Rally Αντοχής θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαΐου 2026.

