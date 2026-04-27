Ενόψει του Grand Prix Μαϊάμι ο Κίμι Αντονέλι έστειλε μήνυμα τίτλου στον ανταγωνισμό και δείχνει έτοιμος για τη μάχη.

Η φετινή αποκάλυψη της Formula 1 δεν είναι άλλη από τον Κίμι Αντονέλι της Mercedes-AMG. O Ιταλός έχει κερδίσει τους δύο από τους τρεις αγώνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα στο 2026 εντυπωσιάζοντας με την απόδοσή του.

Έτσι, ο Αντονέλι έχει γίνει ο νεότερος πρωτοπόρος βαθμολογίας στην ιστορία της Formula 1 θέτωντας νέα ρεκόρ και στον επερχόμενο αγώνα στο Μαϊάμι θέλει να επεκτείνει το προβάδισμά του.

Νέες προσδοκίες στο 2026

Ενόψει του αγώνα στο Μαϊάμι, τον πρώτο μετά από τέσσερις εβδομάδες διακοπής, ο Αντονέλι μίλησε στη γερμανική BILD για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στη φετινή σεζόν.

«Είναι εύκολο να χάσεις τη συγκέντρωσή σου όταν όλοι σε αποθεώνουν. Αλλά έχω παρατηρήσει ότι οι προσδοκίες γύρω από εμένα έχουν αλλάξει δραστικά», ανέφερε ο Ιταλός.

Το μεγάλο μειονέκτημα του Αντονέλι

Παρά την εντυπωσιακή του πορεία, ο Αντονέλι αναγνωρίζει ξεκάθαρα το βασικό του μειονέκτημα: την εμπειρία σε σύγκριση με πιο ώριμους οδηγούς.

«Η εμπειρία είναι η μεγαλύτερη αδυναμία μου σε σχέση με οδηγούς όπως ο Τζορτζ Ράσελ, χωρίς αμφιβολία. Δεν μπορείς να την αγοράσεις. Έχω δουλέψει για αυτό εδώ και πολλά χρόνια και η πρώτη μου νίκη έδειξε ότι μπορώ να νικήσω οποιονδήποτε αν αποδώσω στο μέγιστο των δυνατοτήτων μου».

Δίχως όμως τις βασικές υποχρεώσεις ενός οδηγού Formula 1, o Αντονέλι ξέρει πως δεν μπορεί να πετύχει: «Για να το πετύχω αυτό, πρέπει να κάνω σωστά τα βασικά. Η ομάδα μου και εγώ το θυμίζουμε συνεχώς αυτό στον εαυτό μας».

Η αυτοπεποίθηση του Αντονέλι είναι κρίσιμη για τη συνέχεια της σεζόν και μένει να αποδειχθεί αν η έλλειψη εμπειρίας απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο όπως ο Τζορτζ Ράσελ θα αποδειχθεί καθοριστική. Ο αγώνας στο Μαϊάμι θα είναι ένα πρώτο μεγάλο τεστ για τη Mercedes-AMG, καθώς οι αντίπαλοί της θα παρουσιάσουν σημαντικά πακέτα αναβαθμίσεων, με στόχο να την ξεπεράσουν.

