Η αντιγραφή καινοτομιών και λύσεων είναι αναπόφευκτη στη Formula 1, με τον Ρομπ Μάρσαλ της McLaren Racing να εξηγεί πώς λειτουργεί αυτό σε ένα εργοστάσιο.

Η τεχνολογική μάχη στη Formula 1 δεν περιορίζεται μόνο στην καινοτομία, αλλά επεκτείνεται και στην ικανότητα των ομάδων να κατανοούν και να αξιοποιούν ιδέες των αντιπάλων τους. Η διαδικασία πίσω από αυτή τη στρατηγική είναι διαχρονικά ένα αναπόσπαστο μέρος του σπορ.

Σε ένα περιβάλλον όπως αυτό της Formula 1, κάθε χιλιοστό του δευτερολέπτου μετρά. Οι ομάδες δεν έχουν την πολυτέλεια να αγνοούν λύσεις που λειτουργούν ακόμα κι αν αυτές προέρχονται από τον ανταγωνισμό.

Η προσέγγιση της McLaren

Ο επικεφαλής σχεδιασμού της McLaren Racing, Ρομπ Μάρσαλ, μίλησε για τη διαδικασία πίσω από το πώς μια ομάδα κοιτάζει τις λύσεις αντιπάλων της. Η ανάλυση σύμφωνα με τον Βρετανό φτάνει σε εξονυχιστικά επίπεδα, ενώ πολλοί παράγοντες επηρεάζουν όσες ιδέες μπορούν να υιοθετηθούν.

«Εξετάζουμε τα πάντα. Κάποια πράγματα αποκλείονται γρήγορα όταν κοιτάς τους κανονισμούς, αλλά άλλα παραμένουν ανοιχτά. Άλλα περιορίζονται από την αρχιτεκτονική του μονοθεσίου ή από το πώς έχεις σχεδιάσει τον κινητήρα, αλλά στο τέλος της ημέρας αναλύουμε τα πάντα», είπε ο Μάρσαλ.

Η διαδικασία δεν σταματά στη θεωρία, καθώς πολλές ιδέες δοκιμάζονται σε προσομοιώσεις: «Κάποια φτάνουν μέχρι δοκιμές σε αεροδυναμική σήραγγα ή CFD, ενώ άλλα είναι περισσότερο θεωρητικά πειράματα για να δούμε αν θα ήταν θετικά ή αρνητικά για εμάς».

Η πραγματικότητα της αντιγραφής στην F1

Στον κόσμο της Formula 1 υπάρχει η αντίληψη πως η αντιγραφή μιας ιδέας από μία ομάδα μπορεί να δουλέψει σε οποιοδήποτε μονοθέσιο. Ωστόσο ο Μάρσαλ έρχεται να αντικρούσει αυτή τη θεωρία:

«Υπάρχει μια συνηθισμένη φράση στη Formula 1 ότι η αντιγραφή δεν δουλεύει, ότι ό,τι λειτουργεί σε ένα μονοθέσιο δεν λειτουργεί σε άλλο, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα αλήθεια. Στην ουσία, κοιτάμε σχεδόν τα πάντα που κάνουν οι αντίπαλοι σε όλο το grid και προσπαθούμε να αξιολογήσουμε αν αυτά μπορούν να λειτουργήσουν στο δικό μας μονοθέσιο».

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Μάρσαλ αναφέρθηκε στο περίφημο double diffuser της Brawn GP το 2009, μία καινοτομία που άλλαξε τις ισορροπίες: «Το διπλός διαχύτης δούλεψε σε ένα μονοθέσιο και μετά το αντέγραψαν όλοι, οπότε η αντιγραφή είναι απλώς μέρος της Formula 1».

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η ουσία δεν είναι η αντιγραφή καθαυτή, αλλά η κατανόηση πίσω από αυτή: «Ένα πράγμα είναι να αντιγράφεις, αλλά άλλο να κατανοείς τι πραγματικά συμβαίνει και τι προσπαθεί να πετύχει η άλλη ομάδα, εκεί βρίσκεται η πραγματική δυσκολία. Μπορείς να αντιγράψεις κάτι χωρίς να έχεις την κατανόηση. Αν το μελετήσεις σωστά, τότε μπορείς να αναπτύξεις τη δική σου τεχνογνωσία».

