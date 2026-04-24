Η Formula 1 ανακοίνωσε πως από την επόμενη σεζόν θα προστεθεί στο αγωνιστικό πρόγραμμα το Grand Prix Τουρκίας και θα έχει μόνιμη θέση για τα επόμενα χρόνια.

Έπειτα από απουσία πέντε ετών, το Grand Prix Τουρκίας θα επιστρέψει στο αγωνιστικό πρόγραμμα της Formula 1 από το 2027. Όπως ανακοινώθηκε στα social media η πίστα της Κωνσταντινούπολης θα συμπεριληφθεί στο καλεντάρι για πρώτη φορά μετά το 2021.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της FOM, η Τουρκία υπέγραψε συμβόλαιο για να φιλοξενήσει Grand Prix έως το 2031.

Η επιστροφή μιας εμβληματικής πίστας

Το Grand Prix Τουρκίας εισήλθε για πρώτη φορά στο πρόγραμμα πίσω στο 2005. Αμέσως ξεχώρισε για το χαρακτήρα του και είναι μια από τις πιο αναγνωρίσιμες πίστες της σύγχρονης εποχής.

Αν και πολλές από τις δημιουργίες του σχεδιαστή Χέρμαν Τίλκε τα τελευταία 25 χρόνια έχουν δεχθεί κριτική για έλλειψη χαρακτήρα, η πίστα της Κωνσταντινούπολης αποτέλεσε εξαίρεση. Η χαρακτηριστική στροφή 8, μία από τις πιο απαιτητικές και τεχνικές στροφές στο σύγχρονο motorsport, έγινε τόσο εμβληματική ώστε χρησιμοποιήθηκε ως έμπνευση για αντίστοιχα κομμάτια σε άλλες πίστες, όπως το Circuit of the Americas.

Τις περισσότερες νίκες στην Τουρκία έχει ο Φελίπε Μάσα με 3 στο σύνολο, ενώ ακολουθεί ο Λιούις Χάμιλτον με 2. Ο Βρετανός κατέκτησε μάλιστα τον 7ο τίτλο της καριέρας του σε αυτή την πίστα.

Αλλαγή στο αγωνιστικό πρόγραμμα

Η Τουρκία θα γίνει μαζί με την Πορτογαλία η νέα προσθήκη στο πρόγραμμα του 2027. Οι δύο αυτές χώρες θα αντικαταστήσουν το Ζάντβορτ της Ολλανδίας που θα αποχωρήσει πλήρως, και τη Βαρκελώνη, η οποία θα εναλλάσσεται με το Σπα για τα επόμενα χρόνια.

Η συμφωνία της Formula 1 με το GP Τουρκίας έχει ισχύ για τα επόμενα 5 χρόνια. Το πλήρες πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς αναμένεται να επισημοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες.

