Στη Ferrari προετοιμάζονται για τη συνέχεια της φετινής αγωνιστικής σεζόν, με την εξέλιξη της SF-26 στο εργοστάσιο να είναι συνεχής κατά τη διάρκεια του Απριλίου.

Η Ferrari επιχείρησε να αξιοποιήσει στο έπακρο την αναγκαστική παύση πέντε εβδομάδων στη Formula 1 μετά το Grand Prix Ιαπωνίς. Ο τεχνικός διευθυντής μονοθεσίου της ιταλικής ομάδας, Λοΐκ Σερά αποκάλυψε πως στο Μαρανέλο δεν υπήρξε ουσιαστικά καμία «ανάπαυλα», αλλά μια περίοδος εντατικής δουλειάς με στόχο την επιστροφή στις νίκες από το Μαϊάμι και μετά.

Η ιταλική ομάδα έχει ξεκινήσει το 2026 σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν, όμως δεν είναι στο επίπεδο της Mercedes-AMG. Στα τρία Grand Prix που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα έχει παρουσία στο βάθρο σε όλα, δείχνοντας ανταγωνιστικό πρόσωπο.

«Επίθεση» εξέλιξης από τη Ferrari

Ο τεχνικός διευθυντής της Ferrari, Λοΐκ Σερά, εξήγησε τη σημασία του διαστήματος χωρίς αγώνες από την Ιαπωνία μέχρι το Μαϊάμι:

«Το γεγονός ότι είχαμε περισσότερο χρόνο μάς επέτρεψε να εμβαθύνουμε στην ανάλυση δεδομένων. Δεν είχαμε άμεσα μπροστά μας τον όγκο δεδομένων ενός επόμενου αγώνα, οπότε μπορούσαμε να εστιάσουμε στις λεπτομέρειες», είπε στο motorsport.com.

Ο αγωνιστικός διευθυντής Ντιέγκο Ιοβέρνο ήταν ακόμη πιο σαφής για το πώς αξιοποιήθηκε το διάστημα: «Ποιο διάλειμμα; Δεν υπήρξε κανένα διάλειμμα. Απλώς επιλέξαμε να μην το αντιμετωπίσουμε έτσι. Γεμίσαμε αυτές τις εβδομάδες με δραστηριότητες που δεν ήταν προγραμματισμένες ή αναδιανείμαμε καλύτερα όσες ήδη είχαμε».

Το κρίσιμο πακέτο του Μαϊάμι

Αυτή την εβδομάδα η Ferrari αναμένεται να βρεθεί στην πίστα της Μόντσα για μια ημέρα κινηματογράφησης. Εκεί οι Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ θα οδηγήσουν την ανανεωμένη SF-26, η οποία θα έχει το πακέτο αναβαθμίσεων που προορίζεται για τον αγώνα του Μαϊάμι.

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό πακέτο για τη Scuderia, καθώς θα ανανεωθεί το μεγαλύτερο μέρος του μονοθεσίου.

