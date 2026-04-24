Σαν Σήμερα: Ο Αλόνσο νίκησε τον Σουμάχερ μέσα στην Ίμολα (vid)

Κάθε ημέρα έχει τις δικές της ιστορίες να μας διηγηθεί, είτε πρόκειται για τη Formula 1, είτε για το υπόλοιπο φάσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ας δούμε τις κυριότερες της ημέρας.

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, θα ταξιδέψουμε στη θρυλική Ίμολα, εκεί που δύο παγκόσμιοι πρωταθλητές έδωσαν μια αξέχαστη μάχη πριν από 21 χρόνια στο πλαίσιο της Formula 1. Στον κόσμο του MotoGP θα επισκεφθούμε την πίστα της Χερέθ, ενώ στο WRC ταξιδεύουμε στην Αργεντινή.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 24/4, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 2005, πραγματοποιήθηκε το εντυπωσιακό GP Αγίου Μαρίνου, στην πίστα της Ίμολα. Σε έναν αγώνα που χαρακτηρίστηκε από ανατροπές, ο Φερνάντο Αλόνσο βρέθηκε στην πρωτοπορία μετά την εγκατάλειψη του poleman, Κίμι Ράικονεν. Πιο πίσω, ο Μίκαελ Σουμάχερ, αξιοποίησε εξαιρετικά τη δυναμική των ελαστικών της Bridgestone και τη στρατηγική της Ferrari και βρέθηκε σύντομα δεύτερος, παρόλο που εκκίνησε μόλις 13ος. Η ταχύτατη και ακριβέστατη οδήγησή του, τον έφερε στον διαχύτη της Renault του νεαρού Αλόνσο, με τους τελευταίους 12 γύρους να προσφέρουν στο κοινό μια συγκλονιστική μονομαχία. Ο Ισπανός άντεξε στην αφόρητη πίεση του Γερμανού και κατέκτησε τη νίκη για μόλις 0,215 δευτερόλεπτα. Μετά τον αποκλεισμό του Τζένσον Μπάτον της BAR-Honda λόγω χρήσης παράνομου ρεζερβουάρ καυσίμων, η τρίτη θέση κατέληξε στη McLaren του Αλεξάντερ Βουρτς. Ο Αυστριακός είχε αντικαταστήσει τον τραυματία Χουάν Πάμπλο Μοντόγια και σημείωσε το πρώτο του βάθρο μετά από σχεδόν οκτώ χρόνια στο σπορ.

Σαν σήμερα το 2016, η πίστα της Χερέθ φιλοξένησε τον τέταρτο αγώνα της σεζόν στο MotoGP. Σε μια εμφάνιση κυριαρχίας που θύμιζε τα παλιά, ο Βαλεντίνο Ρόσι εκκίνησε από την pole position (την 62η σε όλες τις κατηγορίες), ηγήθηκε σε όλους τους γύρους του αγώνα και κατέκτησε τη νίκη νούμερο 113 της καριέρας του. Πλαισιώθηκε στο βάθρο από τον Χόρχε Λορένθο με την έτερη M1, στο 100ο του βάθρο στη μεγάλη κατηγορία. Τρίτος τερμάτισε ο Μαρκ Μάρκεθ της Honda.

Σαν σήμερα, επίσης το 2016, το Ράλλυ Αργεντινής του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος (WRC) προσέφερε ιστορικές στιγμές για τη Νέα Ζηλανδία, καθώς ο Χέιντεν Πάντον κατέκτησε την πρώτη και μοναδική νίκη της καριέρας του με το Hyundai i20. Για να κατακτήσει τη νίκη έπρεπε να αντισταθεί στον Γιάρι Μάτι Λάτβαλα της Volkswagen. Οι δυο τους έδωσαν εξαιρετική μάχη με τα χρονόμετρα, όμως ο το απόγευμα του σκέλους του Σαββάτου, ο Φινλανδός εγκατέλειψε μετά από έξοδο, δίνοντας το προβάδισμα στον Πάντον. Προβλήματα κινητήρα του i20 την Κυριακή, σε συνδυασμό με έναν γρήγορο χρόνο του Σεμπαστιέν Οζιέ στην προτελευταία Ειδική Διαδρομή σήμαιναν πως ο νικητής θα κριθεί στην power stage. Εν τέλει, ο οδηγός της Hyundai επικράτησε του Γάλλου θρύλου για μόλις 13,3 δευτερόλεπτα.

Σαν σήμεα το 2022, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια στην πίστα της Ίμολα. Ο Μαξ Φερστάπεν σε βρόχινες συνθήκες ήταν άπιαστος και έφτασε στη δεύτερη νίκη του στη σεζόν. Η Red Bull Racing κατάφερε να κάνει μάλιστα το 1-2, με τον Σέρχιο Πέρεζ να εκμεταλλεύεται στη σωστή στρατηγική της ομάδας του για να πάρει ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Τρίτος ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing, στο μοναδικό του βάθρο στο 2022. Ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν πίσω από τον Πέρεζ όμως ένα λάθος του, τον έστειλε στις προστατευτικές μπαριέρες με ζημιά κι έτσι τερμάτισε 6ος.

