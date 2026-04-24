Η FIA ανακοίνωσε τροποποιήσεις στο αγωνιστικό πρόγραμμα του επόμενου αγώνα της Formula 1 λόγω των παρεμβάσεων στους τεχνικούς κανονισμούς.

Σημαντική τροποποίηση στο αγωνιστικό πρόγραμμα για το Grand Prix Μαϊάμι ανακοίνωσε η FIA. Μία εβδομάδα πριν τη διεξαγωγή του τέταρτου αγώνα της σεζόν, επισημοποίησε μια αλλαγή στο format του τριημέρου έπειτα από τις αλλαγές στους κανονισμούς.

Συγκεκριμένα, η μοναδική περίοδος ελεύθερων δοκιμών του τριημέρου θα έχει αυξημένη διάρκεια. Πρόκειται για μία κίνηση που στοχεύει να δώσει περισσότερο χρόνο προσαρμογής στις ομάδες και στους οδηγούς.

Νέα διάρκεια στο FP1

Όπως επιβεβαίωσε η FIA, το FP1 στο Miami International Autodrome δεν θα διαρκεί πλέον μία ώρα, αλλά 90 λεπτά. Η απόφαση σχετίζεται άμεσα με το γεγονός ότι το αγωνιστικό τριήμερο στο Μαϊάμι περιλαμβάνει Αγώνα Σπριντ, κάτι που περιορίζει σημαντικά τον διαθέσιμο χρόνο δοκιμών, καθώς δεν διεξάγονται FP2 και FP3.

Παράλληλα, όλες οι προγραμματισμένες δραστηριότητες που προηγούνται του FP1 μετακινούνται κατά 30 λεπτά νωρίτερα. Έτσι, θα προσαρμοστεί το συνολικό πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση: «Η διαδικασία του FP1 θα διεξαχθεί πλέον από τις 12:00 έως τις 13:30 τοπική ώρα».

Verstappen is a master over-taker! 👊 #F1 pic.twitter.com/njcVHEnnkQ April 23, 2026

O λόγος που άλλαξε διάρκεια το FP1

Η απόφαση της FIA δεν είναι τυχαία και βασίζεται σε τρεις βασικούς παράγοντες:

Το μεγάλο χρονικό κενό από τον προηγούμενο αγώνα στην Ιαπωνία

Οι πρόσφατες αλλαγές στους τεχνικούς και αγωνιστικούς κανονισμούς του 2026

Το τριήμερο Σπριντ, που περιορίζει τον χρόνο προετοιμασίας

Το FP1 στο Μαϊάμι θα ξεκινήσει στις 18:00 ώρα Ελλάδας, δίνοντας στις ομάδες περισσότερο χρόνο για ώστε να βρουν το κατάλληλο set-up στα μονοθέσιά τους, να κατανοήσουν τις αλλαγές στους κανονισμούς και να μπορέσουν να κάνουν προσομοιώσεις κατατακτηρίων και αγώνα.

Παράλληλα θα δώσει την ευκαιρία στους οδηγούς να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Με την επιπλέον μισή ώρα που θα έχουν στη διάθεσή τους, θα μπορέσουν να έχουν καλύτερη προετοιμασία έπειτα από 5 εβδομάδες δίχως αγωνιστική δράση.

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιανννης συζητούν για το Grand Prix της F1 στην Ιαπωνία και για τις αδυναμίες που εξέθεσε, οι οποίες απαιτούν σοβαρές παρεμβάσεις.