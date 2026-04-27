Η νέα μπαταρία Shenxing 3 της CATL υπόσχεται φόρτιση από το 10% στο 98% σε χρόνο που πλησιάζει το γέμισμα ενός ρεζερβουάρ βενζίνης.

H κινεζική CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) είναι αυτήν τη στιγμή ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης στην παγκόσμια αγορά μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα. Ως ο μεγαλύτερος προμηθευτής παγκοσμίως, συνεργάζεται με κολοσσούς όπως η Tesla, η BMW, η Mercedes-Benz και η Volkswagen, ελέγχοντας πάνω από το ένα τρίτο της παγκόσμιας παραγωγής.

Η μάχη για την κυριαρχία στην αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων μεταφέρεται πλέον από την αυτονομία στην ταχύτητα φόρτισης. Ενώ η BYD κατείχε έως τώρα τα πρωτεία με χρόνο φόρτισης εννέα λεπτών, η CATL ήρθε να ταράξει τα νερά παρουσιάζοντας τη νέα μπαταρία Shenxing 3. Σύμφωνα με την εταιρεία, η νέα αυτή τεχνολογία επιτρέπει τη φόρτιση από το 10% έως το 98% σε μόλις 6,5 λεπτά, εκμηδενίζοντας ουσιαστικά τη διαφορά χρόνου ανάμεσα στον ανεφοδιασμό ενός συμβατικού αυτοκινήτου και ενός ηλεκτρικού.

Αυτονομία που αγγίζει τα 1.500 χιλιόμετρα

Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι η Shenxing 3 μπορεί να φτάσει από το 10% στο 80% σε λιγότερο από 4 λεπτά (3 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια). Η CATL υποστηρίζει ότι οι επιδόσεις αυτές δεν επιτυγχάνονται εις βάρος της μακροζωίας της μπαταρίας, καθώς το πακέτο διατηρεί πάνω από το 90% της χωρητικότητάς του ακόμα και μετά από 1.000 πλήρεις κύκλους φόρτισης. Μάλιστα, η τεχνολογία αυτή αποδεικνύεται ανθεκτική και σε ακραίες συνθήκες, καθώς σε θερμοκρασίες έως και -30 βαθμούς Κελσίου, η φόρτιση ολοκληρώνεται σε περίπου εννέα λεπτά.

Παράλληλα με την ταχύτητα φόρτισης, η CATL παρουσίασε και τη νέα γενιά της μπαταρίας Qilin 3. Η συγκεκριμένη μονάδα υπόσχεται αυτονομία 1.000 χιλιομέτρων, ενώ ζυγίζει μόλις 625 κιλά. Το χαμηλό βάρος είναι κρίσιμος παράγοντας για την οδική συμπεριφορά των ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς βελτιώνει την επιτάχυνση, το φρενάρισμα και την κατανάλωση ενέργειας. Η εταιρεία αποκάλυψε επίσης την ανάπτυξη της μπαταρίας Qilin Condensed, η οποία προορίζεται να προσφέρει αυτονομία έως και 1.500 χιλιόμετρα σε λιμουζίνες και πάνω από 1.000 χιλιόμετρα σε μεγάλα SUV.

Από τα εργαστήρια στην παραγωγή

Η CATL ξεκαθάρισε ότι οι νέες μπαταρίες Shenxing 3 και Qilin 3 δεν αποτελούν μελλοντικά πρωτότυπα, αλλά προορίζονται για μοντέλα παραγωγής που αναμένεται να κυκλοφορήσουν στην αγορά μέσα στον επόμενο χρόνο. Επιπλέον, η μαζική παραγωγή μπαταριών ιόντων νατρίου προγραμματίζεται να ξεκινήσει έως το τέλος του 2026, προσφέροντας μια πιο προσιτή οικονομικά εναλλακτική.

Η ταχύτητα με την οποία οι Κινέζοι κατασκευαστές μπαταριών καταρρίπτουν τα ρεκόρ δείχνει ότι το «χάσμα» με τα αυτοκίνητα εσωτερικής καύσης κλείνει όλο και περισσότερο. Με τη φόρτιση να διαρκεί πλέον όσο ένα σύντομο διάλειμμα για καφέ, η ηλεκτροκίνηση μπαίνει σε μια νέα, πολύ πιο ώριμη φάση