KTM 1390 Super Duke RR 2026: Γυμνή εξευγενισμένη οργή (vid)

Το αυστριακό εργοστάσιο μόλις παρουσίασε την πλέον αγριεμένη μοτοσικλέτα στην ιστορία του, μια γυμνή καλλονή που δεν της αρκεί ο τίτλος της κορυφαίας.

Η ΚΤΜ δηλώνει πως με κάθε εξάρτημα, επιλογή υλικού και μηχανική απόφαση να ξεχειλίζει από σκοπό, το 1390 Super Duke RR του 2026 έχει αναπτυχθεί ως η αδιαμφισβήτητη ναυαρχίδα της γκάμας μοτοσικλετών δρόμου και πως εμείς μπορούμε απλά να την αναφέρουμε ως “Beast RR”. Η ΚΤΜ πάντως την περιγράφει ως μια γυμνή μοτοσικλέτα με εξευγενισμένη οργή. Κατασκευασμένο στην καρδιά της Αυστρίας από τους μηχανικούς της εταιρείας, αυτό το streetfighter σίγουρα αντιπροσωπεύει την πιο ακραία εξέλιξη της φιλοσοφίας Hypernaked της αυστριακής φίρμας. Σχεδιασμένο για αναβάτες που απαιτούν τα υψηλότερα επίπεδα απόδοσης, η ύπαρξή του μπορεί να συνοψιστεί σε μία βασική δήλωση: Καθαρή Απόδοση.

Σε σύγκριση με το 1390 Super Duke R στο οποίο βασίζεται χάνει 11 κιλά, μεταμορφώνοντας τη συνολική δυναμική τόσο στο δρόμο όσο και στην πίστα. Η μείωση της μάζας ενισχύει την ευελιξία και την απόκριση, ενώ ένα πιο άκαμπτο, πιο εστιασμένο πλαίσιο προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στην επιθετική οδήγηση. Για να επιτευχθεί αυτό το επίπεδο αγριότητας και εστίασης, το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της KTM στράφηκε στα καλύτερα διαθέσιμα υλικά και περιφερειακά συστατικά. Τα εκτεταμένα εξαρτήματα από ανθρακονήματα συμβάλλουν στη δραματική εξοικονόμηση βάρους, ενισχύοντας παράλληλα την αγωνιστικά εμπνευσμένη σχεδιαστική γλώσσα της μοτοσικλέτας. Οι αναρτήσεις WP PRO προέρχονται από το MotoGP, παρέχοντας απόδοση αγωνιστικού επιπέδου και εκτεταμένη δυνατότητα ρύθμισης, ενώ οι σφυρήλατες ζάντες και τα ελαστικά Michelin Power GP Hypersport προσφέρουν ένα εντελώς νέο επίπεδο οδήγησης.

Η ισχύς προέρχεται από τον τελευταίας γενιάς κινητήρα LC8 V-twin 1350 της KTM που αποδίδει 193Hp και ροπή 145Nm, με τη νέα τεχνολογία Camshift για βελτιωμένη καύση καυσίμου σε όλο το εύρος στροφών και με εξάτμιση Akrapovič Slip-On τιτανίου που παρέχει το απαραίτητο γάβγισμα στο δάγκωμα αυτού του Θηρίου. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα της μεταφοράς αυτής της ισχύος στο έδαφος είναι που κάνει όλη τη διαφορά στην ισχύ του. Η ανάρτηση προσφέρει ρυθμιζόμενη λειτουργία σε επίπεδο επαγγελματία, ενώ οι νέες δαγκάνες Brembo HyPure Sport παρέχουν την απαραίτητη ισχύ για φρενάρισμα αγωνιστικού επιπέδου. Οι βελτιώσεις δεν σταματούν ούτε στα μηχανικά μέρη, με μια πανδαισία κορυφαίας τεχνολογίας να προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο στο πακέτο. Στην πραγματικότητα, η μοτοσικλέτα ισχυρίζεται ότι διαθέτει το πιο ολοκληρωμένο πακέτο ηλεκτρονικών που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε KTM δρόμου, με όλα τα χαρακτηριστικά του Tech Pack ξεκλείδωτα ως στάνταρ εξοπλισμός.

Το RR διαθέτει μια ολοκαίνουργια οθόνη αφής TFT 8,8 ιντσών, με νέα στατιστικά στοιχεία lap-timer και τηλεμετρίας στο Track Mode, καθώς και μια ολοκαίνουργια λειτουργία Beast Mode. Αυτά συνεργάζονται με τη συνήθη ποικιλία των Rider Aids, Ride Modes και ABS. Εμφανισιακά παρατηρούμε ανεπαίσθητες αλλά βασικές οπτικές βελτιώσεις. Η προσθήκη φτερών γύρω από το ρεζερβουάρ βοηθά στην αύξηση της κάθετης δύναμης, μειώνοντας την ανύψωση του μπροστινού τροχού και ένας νέος σχεδιασμός προβολέων και χρωμάτων ξεχωρίζουν το θηρίο από οτιδήποτε άλλο στο πάρκινγκ ή στο paddock της πίστας. Πρόκειται για μια μηχανή Hypernaked χωρίς συμβιβασμούς, κατασκευασμένη για να βασανίζει superbike μέσα στο σπίτι τους. Μια μοτοσικλέτα σχεδιασμένη να βρίσκεται στην κορυφή της ιεραρχίας των επιδόσεων στην κατηγορία, κατασκευασμένη για αναβάτες που απαιτούν απόδοση πάνω από κάθε τι.

Το νέο Super Duke RR αναμένεται να είναι διαθέσιμο έως τα τέλη Μαϊου και να σημειώσουμε εδώ πως η παραγωγή του θα είναι περιορισμένη σε μόλις 350 μονάδες. Όποιος πρόλαβε δηλαδή.