O Φερνάντο Αλόνσο μίλησε για τις λύσεις που πρέπει να βρουν Aston Martin και Honda ως σύνολο και όχι ως μεμονωμένες οντότητες.

Η συνεργασία της Honda με την Aston Martin F1 δεν έχει ξεκινήσει ιδανικά στη νέα εποχή της Formula 1. Τα βασικά προβλήματα είναι πολλά και όχι μόνο η αναξιοπιστία του κινητήρα της ιαπωνικής ομάδας. Το εργοστάσιο του Σίλβερστον υπό την ηγεσία του Άντριαν Νιούι δεν έκανε τη δουλειά που έπρεπε με την AMR26, η οποία αποδίδει ως μονοθέσιο κάτω από τα αναμενόμενα.

Η φετινή κατάσταση ξυπνά μνήμες από την αποτυχημένη περίοδο McLaren-Honda το 2015, την οποία έζησε από πρώτο χέρι ο Φερνάντο Αλόνσο.

Déjà vu 11 χρόνια μετά

Ο Φερνάντο Αλόνσο παραδέχεται ότι η φετινή κατάσταση θυμίζει έντονα το παρελθόν του στη McLaren, ωστόσο ξεκαθαρίζει πως το πλαίσιο είναι διαφορετικό, τόσο σε επίπεδο ωριμότητας όσο και σε επίπεδο κατανόησης των προβλημάτων.

«Νομίζω ότι τώρα βλέπω τα πράγματα με διαφορετική οπτική και περισσότερη ωριμότητα, αλλά δεν πιστεύω ότι πριν από δέκα χρόνια τα πράγματα ήταν τόσο δραματικά», δήλωσε.

Ο Ισπανός στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο των media και στον τρόπο που διαμορφώνεται η εικόνα ενός project στη Formula 1:

«Αυτή είναι η Formula 1, ένα σπορ που επηρεάζεται πολύ από τα μέσα. Όταν κερδίζεις πρωταθλήματα απέναντι μόνο στον team-mate σου, είσαι θεός. Όταν όμως περνάς μια δύσκολη περίοδο, όλα μεγεθύνονται».

Ένα project που δεν ήταν έτοιμο για πίστα

Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής επανήλθε και στην περίοδο McLaren-Honda, υποστηρίζοντας πως η κριτική που είχε ασκήσει τότε δικαιώνεται εκ των υστέρων: «Δέκα χρόνια μετά, κάποια από αυτά που πίστευε ο κόσμος για εμένα τότε έχουν αλλάξει. Ίσως τώρα καταλαβαίνουν ότι είχα δίκιο».

Και συνέχισε, δίνοντας σαφή εικόνα για το τι συνέβαινε τότε: «Η μεγαλύτερη έκπληξη για εμένα ήταν ότι τα τελευταία χρόνια όλοι φαίνεται να ξεχνούν πως τότε η McLaren, ο Στόφελ Βαντόορν, ο Τζένσον Μπάτον και εγώ λέγαμε το ίδιο πράγμα: ότι το project, η μονάδα ισχύος, δεν ήταν αρκετά ώριμο όταν ξεκινήσαμε. Τώρα φαίνεται πως όλοι το καταλαβαίνουν».

Παρά τα προβλήματα, ο Αλόνσο ξεκαθαρίζει ότι η στάση του δεν είναι επικριτική, αλλά υποστηρικτική, δίνοντας έμφαση στη συλλογική προσπάθεια.

«Τώρα αυτό που μπορώ να κάνω μέσα στην ομάδα είναι να δουλέψω πιο σκληρά και να προσπαθήσω να βοηθήσω τη Honda όσο περισσότερο γίνεται. Ζούμε σε μια διαφορετική εποχή στη Formula 1, με όλα τα δεδομένα διαθέσιμα, GPS, αναλύσεις από άλλες ομάδες. Μπορούμε να κατευθύνουμε πόρους ώστε να βοηθήσουμε τη Honda σε συγκεκριμένα σημεία, είτε πρόκειται για δονήσεις είτε για ζητήματα χρήσης της ενέργειας. Είμαστε μία ομάδα. Όπως είπα, είναι ένα δύσκολο ξεκίνημα και ελπίζω να μην κρατήσει πολύ. Αλλά δεν θα υπάρξει και άμεση λύση».

