smart Concept #2: Η μεγάλη επιστροφή του «μικρού» που αλλάζει ξανά την πόλη (vid)

Με αυτονομία 300 χιλιομέτρων και φόρτιση σε λιγότερο από 20 λεπτά, το smart #2 Concept έρχεται να μας θυμίσει τι σημαίνει πραγματικό αυτοκίνητο πόλης.

Το smart Concept #2 είναι ίσως η πιο σημαντική είδηση για την αστική μετακίνηση τα τελευταία χρόνια. Η αποκάλυψή του στο Πεκίνο με το σύνθημα «Change of Perspectives» σηματοδοτεί την επίσημη επιστροφή της μάρκας εκεί που όλα ξεκίνησαν: στο απόλυτα συμπαγές, διθέσιο αυτοκίνητο πόλης.

Από την εποχή που το πρώτο smart City-Coupe (1η γενιά) τάραξε τα νερά με το μήκος των 2,5 μέτρων και τη δυνατότητα να παρκάρει κάθετα, κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι. Η δεύτερη γενιά μεγάλωσε ελαφρώς στα 2,69 μέτρα για λόγους ασφαλείας και άνεσης, παραμένοντας όμως ο απόλυτος κυρίαρχος του κέντρου. Το νέο smart #2 έρχεται να συνεχίσει αυτή την κληρονομιά, ανεβάζοντας το μήκος στα 2,79 μέτρα, προσφέροντας όμως μια τεχνολογική εμπειρία που οι προκάτοχοί του δεν μπορούσαν ούτε να φανταστούν.

Η εξέλιξη ενός θρύλου: Από το χθες στο σήμερα

Η σύγκριση με το παρελθόν είναι αναπόφευκτη και άκρως ενδιαφέρουσα. Ενώ το πρώτο smart ήταν ένα τολμηρό πείραμα και το δεύτερο η ωρίμανση μιας ιδέας, το #2 είναι η ψηφιακή επανεκκίνηση. Παρά την αύξηση των διαστάσεων σε σχέση με τις πρώτες γενιές, η νέα πλατφόρμα ECA (Electric Compact Architecture) επιτρέπει στο αυτοκίνητο να διατηρεί έναν κορυφαίο κύκλο στροφής μόλις 6,95 μέτρων, παραμένοντας το πιο ευέλικτο όχημα στην αγορά.

Σχεδιαστικά, η ομάδα της Mercedes-Benz κατάφερε να διατηρήσει τη γνώριμη σιλουέτα που όλοι αγαπήσαμε, αλλά με μια premium αισθητική που το τοποθετεί στην κορυφή των ηλεκτρικών πόλης. Το Concept #2 αποδεικνύει ότι ένα μικρό αυτοκίνητο δεν χρειάζεται να είναι «φθηνό» σε εμφάνιση ή τεχνολογία, ενσωματώνοντας λειτουργίες όπως το V2L (Vehicle-to-Load), που επιτρέπει στο αυτοκίνητο να τροφοδοτεί με ρεύμα εξωτερικές συσκευές.

300 χιλιόμετρα αυτονομίας και φόρτιση εξπρές

Το μεγάλο παράπονο των κατόχων των προηγούμενων ηλεκτρικών smart ήταν η περιορισμένη αυτονομία. Εδώ, το smart #2 αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Με εκτιμώμενη αυτονομία που αγγίζει τα 300 χιλιόμετρα, παύει να είναι ένα αυτοκίνητο αποκλειστικά για το κέντρο και γίνεται ένας αξιόπιστος σύντροφος για την πόλη, αλλά και για σύντομες αποδράσεις.

Η τεχνολογία φόρτισης είναι εξίσου εντυπωσιακή, καθώς για να φτάσει από το 10% στο 80% της μπαταρίας απαιτεί λιγότερο από 20 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος αναμονής στην πρίζα είναι πλέον αμελητέος, λύνοντας ένα από τα βασικά προβλήματα των κατοίκων των μεγαλουπόλεων που δεν διαθέτουν δικό τους φορτιστή.

Αν και το πρωτότυπο στο Πεκίνο έκλεψε τις εντυπώσεις, η ουσία βρίσκεται στον προσεχή Οκτώβριο. Το μοντέλο παραγωγής του smart #2 θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, σηματοδοτώντας την επιστροφή του «βασιλιά της πόλης» στην ευρωπαϊκή ήπειρο.