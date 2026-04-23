Ο Ζακ Μπράουν προειδοποιεί για τον κίνδυνο των ομάδων «Α και Β», την ώρα που η Mercedes και ο Κρίστιαν Χόρνερ θέλουν να επενδύσουν στην Alpine.

Η Formula 1 του 2026 δεν εξελίσσεται μόνο στις πίστες, αλλά και στις αίθουσες συνεδριάσεων, με την Alpine να εξελίσσεται στο κεντρικό πρόσωπο ενός επιχειρηματικού θρίλερ. Οι αποκαλύψεις ότι η Mercedes -και πιο συγκεκριμένα ο Τότο Βολφ- εξετάζει σοβαρά την αγορά του 24% των μετοχών της γαλλικής ομάδας έχουν προκαλέσει τριγμούς στα paddock, με τον CEO της McLaren, Ζακ Μπράουν, να εκφράζει τη διαφωνία του απέναντι σε αυτό που αποκαλεί «συμμαχίες ομάδων δύο ταχυτήτων».

Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι μια τέτοια κίνηση δεν θα μετέτρεπε την Alpine σε «θυγατρική» της Mercedes, η ιστορία έχει δείξει ότι οι στενές σχέσεις μεταξύ ομάδων συχνά οδηγούν σε γκρίζες ζώνες. Ο Μπράουν, σταθερός πολέμιος της συνιδιοκτησίας, θεωρεί ότι αν η Formula 1 επιτρέψει τη δημιουργία νέων αξόνων ισχύος, διακινδυνεύει την ακεραιότητα του αθλήματος και την εμπιστοσύνη των φιλάθλων.

Το «όχι» του Ζακ Μπράουν

Η Mercedes φαίνεται να στοχεύει στο ποσοστό που κατέχει σήμερα το αμερικανικό επενδυτικό γκρουπ Otro Capital στην Alpine. Για τον Ζακ Μπράουν, το ζήτημα δεν είναι προσωπικό με τη Mercedes –η οποία άλλωστε είναι ο προμηθευτής κινητήρων της McLaren– αλλά ζήτημα αρχής. Ο ισχυρός άνδρας της McLaren υποστηρίζει ότι η ύπαρξη 11 ανεξάρτητων ομάδων είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί ο δίκαιος ανταγωνισμός.

Χρησιμοποιώντας ένα παράδειγμα από το ποδόσφαιρο, ο Μπράουν έθεσε το ερώτημα: «Μπορείτε να φανταστείτε έναν αγώνα Premier League όπου δύο ομάδες ανήκουν στον ίδιο όμιλο, η μία κινδυνεύει με υποβιβασμό αν χάσει και η άλλη μπορεί να αντέξει την ήττα;». Αυτός είναι ο κίνδυνος που ελλοχεύει αν οι ομάδες αρχίσουν να λειτουργούν ως «δορυφόροι» των μεγάλων κατασκευαστών, επηρεάζοντας τα αποτελέσματα για να εξυπηρετήσουν ευρύτερα συμφέροντα.

Η σκιά της «πνευματικής ιδιοκτησίας»

Οι ανησυχίες δεν είναι θεωρητικές. Ο Μπράουν υπενθύμισε περιστατικά του παρελθόντος, όπως η υπόθεση της «ροζ Mercedes» (Racing Point) το 2020, αλλά και πιο πρόσφατα παραδείγματα, όπως η μετακίνηση προσωπικού μεταξύ συνδεδεμένων ομάδων χωρίς οικονομική αποζημίωση. Αυτές οι πρακτικές, σύμφωνα με τον ίδιο, προσφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα τόσο στο αγωνιστικό σκέλος όσο και στη διαχείριση του ορίου δαπανών.

Η περίπτωση της Red Bull και της Racing Bulls είναι η μοναδική που γίνεται ανεκτή λόγω ιστορικότητας, αλλά ο Μπράουν τονίζει ότι στις συζητήσεις για τη νέα Συμφωνία Ομόνοιας (Concorde Agreement) είχε τεθεί το ζήτημα της αναγκαστικής πώλησης της δεύτερης ομάδας. Το να ανοίξει η πόρτα για μια νέα παρόμοια συμμαχία μεταξύ Mercedes και Alpine θα ήταν, κατά την άποψή του, ένα τεράστιο λάθος για το μέλλον της Formula 1.

Η μεγάλη επιστροφή του Κρίστιαν Χόρνερ;

Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό σκηνικό, εμφανίζεται ένας παλιός μας γνώριμος. Ο Κρίστιαν Χόρνερ, μετά την απομάκρυνσή του από τη Red Bull το περασμένο έτος, φημολογείται ότι ενδιαφέρεται για την απόκτηση μειοψηφικού πακέτου στην Alpine. Η επιστροφή του στο paddock θα ήταν μια από τις μεγαλύτερες ειδήσεις της χρονιάς, δεδομένης της τεράστιας εμπειρίας και του αμφιλεγόμενου αλλά επιτυχημένου ιστορικού του.

Παραδόξως, ο Ζακ Μπράουν, παρά την πολυετή κόντρα τους, δήλωσε ότι θα καλωσόριζε την επιστροφή του Χόρνερ. «Ο Κρίστιαν είναι μια σπουδαία προσωπικότητα για το άθλημα και ένας εξαιρετικός διαχειριστής», ανέφερε, συμπληρώνοντας ότι θα ήταν έκπληξη αν ένας άνθρωπος με το πάθος και τις ικανότητες του Χόρνερ έμενε για πολύ εκτός δράσης.

Τι σημαίνει αυτό για το 2026

Η Alpine βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. Από τη μία πλευρά, η ανάγκη για κεφάλαια και τεχνογνωσία την ωθεί προς τη Mercedes, και από την άλλη, η παρουσία προσωπικοτήτων όπως ο Χόρνερ θα μπορούσε να της δώσει τη διοικητική ώθηση που της λείπει. Ωστόσο, η αντίδραση της McLaren και ενδεχομένως άλλων ομάδων δείχνει ότι η Formula 1 μπαίνει σε μια φάση έντονης εσωστρέφειας.

Το στοίχημα για την FIA και την FOM είναι να διατηρήσουν την ισορροπία. Η ψηφιακή και τεχνολογική υπεροχή της νέας εποχής απαιτεί ανεξάρτητες μονάδες που θα μάχονται για τη νίκη και όχι «στρατιώτες» που θα υπηρετούν τα συμφέροντα των προμηθευτών τους. Το αν η Alpine θα γίνει το επόμενο πεδίο μάχης για την ακεραιότητα του σπορ, θα το δείξουν οι επόμενοι μήνες.