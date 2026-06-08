CFMoto: Νέος τιμοκατάλογος και άφιξη 800MT ES
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H γκάμα της CFMoto εμπλουτίζεται με μοντέλο που φέρει ηλεκτρονική ανάρτηση στο βασικό εξοπλισμό.
Η αντιπροσωπεία της CFMoto μας κοινοπoίησε το νέο της τιμοκατάλογο μοτοσικλετών, ο οποίος είναι ήδη σε ισχύ και περιέχει το νέο 800 ΜΤ ES.
Με την άφιξη του νέου μοντέλου, το οποίο θα διατίθεται και σε έκδοση GT με τριβάλιτσο αλουμινίου Crafted, οι προτεινόμενες λιανικές τιμές της σειράς των 800 ΜΤ διαμορφώνονται ως εξής:
- 800MT-X: 8.990€
- 800MT SPORT (με τριβάλιτσο crafted αλουμινίου): 8.690€
- 800MT Explore (με τριβάλιτσο crafted αλουμινίου): 10.490€
- 800MT ES: 11.390€
- 800MT ES GT (με τριβάλιτσο crafted αλουμινίου): 11.990€
@Photo credits: CFMOTO