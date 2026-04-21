Το «μαγικό κουτί» της Horse Powertrain βάζει βενζίνη στα… ηλεκτρικά

Η νέα λύση X-Range C15 Direct Drive υπόσχεται να μετατρέψει τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε υβριδικά με ελάχιστες αλλαγές.

Η πορεία προς την πλήρη ηλεκτροκίνηση αποδεικνύεται στην πράξη πολύ πιο σύνθετη και λιγότερο γραμμική από όσο προέβλεπαν τα αρχικά πλάνα των αυτοκινητοβιομηχανιών. Ενώ δισεκατομμύρια ευρώ έχουν επενδυθεί σε πλατφόρμες που σχεδιάστηκαν αποκλειστικά για αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα (BEVs), η αγορά δείχνει ότι οι καταναλωτές εξακολουθούν να αναζητούν την ασφάλεια και την ευελιξία των υβριδικών συστημάτων.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Horse Powertrain, που είναι η κοινοπραξία των Renault και Geely, παρουσίασε μια λύση που μοιάζει με το «αυγό του Κολόμβου». Το σύστημα X-Range C15 Direct Drive έρχεται να γεφυρώσει το χάσμα, επιτρέποντας στις εταιρείες να αξιοποιήσουν τις ακριβές ηλεκτρικές τους πλατφόρμες, προσφέροντας εκδόσεις με κινητήρες εσωτερικής καύσης χωρίς να χρειαστεί να ξανασχεδιάσουν το αυτοκίνητο από το μηδέν.

Τι είναι το X-Range C15 Direct Drive;

Με απλά λόγια, πρόκειται για μια ολοκληρωμένη μονάδα ισχύος «όλα σε ένα». Φανταστείτε ένα συμπαγές πακέτο που περιλαμβάνει έναν βενζινοκινητήρα 1.5 λίτρων, δύο ηλεκτροκινητήρες, το σύστημα μετάδοσης και όλη την απαραίτητη ηλεκτρονική διαχείριση.

Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτού του συστήματος είναι η χωροταξία του. Είναι σχεδιασμένο να τοποθετείται στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, καταλαμβάνοντας τον χώρο όπου σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό όχημα θα βρισκόταν ο πίσω ηλεκτροκινητήρας. Αυτή η «plug-and-play» λογική επιτρέπει σε έναν κατασκευαστή να προσφέρει το ίδιο μοντέλο ως ηλεκτρικό, ως υβριδικό (HEV) ή ως range-extender (REEV), χρησιμοποιώντας την ίδια γραμμή παραγωγής και το ίδιο πάτωμα.

Η έξυπνη λογική πίσω από τη λειτουργία

Η Horse Powertrain δεν προσπάθησε να φτιάξει έναν ακόμα συμβατικό κινητήρα, αλλά ένα σύστημα που συνεργάζεται αρμονικά με την ηλεκτρική αρχιτεκτονική. Η καρδιά του συστήματος είναι ένας τετρακύλινδρος κινητήρας 1.5 λίτρων, ο οποίος μπορεί να είναι είτε ατμοσφαιρικός είτε turbo, ανάλογα με τις ανάγκες ισχύος.

Το σύστημα χρησιμοποιεί δύο ηλεκτροκινητήρες σε μια διάταξη που οι τεχνικοί ονομάζουν «P1+P3». Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ο ένας ηλεκτροκινητήρας (P1) λειτουργεί κυρίως ως γεννήτρια που φορτίζει την μπαταρία, ενώ ο δεύτερος (P3) είναι αυτός που δίνει κίνηση στους τροχούς. Σε λειτουργία Range Extender, ο βενζινοκινητήρας δεν κινεί απευθείας τους τροχούς, αλλά παράγει ρεύμα για να τροφοδοτεί το σύστημα. Παραμένει όμως η δυνατότητα ο κινητήρας βενζίνης να συνδέεται απευθείας με τους τροχούς.

Γιατί αυτή η λύση αλλάζει τα δεδομένα

Η σημασία αυτής της τεχνολογίας είναι κυρίως οικονομική και στρατηγική. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες που βρέθηκαν με «εγκλωβισμένα» κεφάλαια σε πλατφόρμες που προορίζονταν μόνο για ηλεκτρικά μοντέλα, έχουν τώρα έναν τρόπο να προσαρμοστούν στη ζήτηση της αγοράς για υβριδικά με ελάχιστο κόστος.

Επιπλέον, επιτρέπει στις εταιρείες να προσφέρουν διαφορετικά συστήματα κίνησης ανάλογα με την περιοχή. Σε αγορές με αναπτυγμένο δίκτυο φόρτισης μπορούν να πωλούν το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, ενώ σε αγορές όπου οι υποδομές υστερούν, μπορούν να προσφέρουν την έκδοση με το X-Range C15.

Η ευελιξία είναι το νέο «ιερό δισκοπότηρο»

Το ευρύτερο μήνυμα που στέλνει η Horse Powertrain είναι ότι το μέλλον της αυτοκίνησης δεν θα είναι μονολιθικό. Η εποχή που πιστεύαμε ότι το 2030 όλα τα αυτοκίνητα θα είναι «στην πρίζα» φαίνεται να δίνει τη θέση της σε μια πιο υβριδική πραγματικότητα.

Η ευελιξία στις πλατφόρμες γίνεται το μεγαλύτερο πλεονέκτημα για έναν κατασκευαστή. Το να μπορείς να αλλάζεις το «μενού» των κινητήρων σου μέσα σε λίγους μήνες, αντί για χρόνια, είναι η μόνη άμυνα απέναντι στις διακυμάνσεις των τιμών της ενέργειας και τις αλλαγές στις προτιμήσεις των αγοραστών. Είναι μια κίνηση ρεαλισμού που δείχνει ότι η βιομηχανία σταμάτησε να κυνηγά ουτοπίες και άρχισε να ακούει τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας.

