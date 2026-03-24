Ισχυρές συμμετοχές και έντονος ανταγωνισμός στο 46ο Ολυμπιακό Ράλλυ, με την πρεμιέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος στον Πύργο.

Ρεκόρ συμμετοχών της τελευταίας 15ετίας σημείωσε το 46ο Ολυμπιακό Ράλλυ, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 27 έως τις 29 Μαρτίου και αποτελεί την πρεμιέρα του 62ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος. Συνολικά, 51 πληρώματα δήλωσαν συμμετοχή και αναμένεται να εκκινήσουν το βράδυ του Σαββάτου 28 Μαρτίου από το πιο κεντρικό σημείο του Πύργου, την Πλατεία Σάκη Καράγιωργα. Την Κυριακή 29 Μαρτίου οι συμμετέχοντες υπόσχονται πλούσιο θέαμα στους φίλους των αγώνων και όχι μόνο που θα βρεθούν στις 6 Ειδικές Διαδρομές που απαρτίζουν τον φετινό αγώνα.

Διοργανωτής είναι το αθλητικό Σωματείο Αγωνιστική Ολυμπιακή Λέσχη Αυτοκινήτου Πύργου (ΑΟΛΑΠ), έχοντας ως συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Π.Ε.Δ.Δ.Ε (Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδος), τον Δήμο Πύργου και τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. Θεσμικοί υποστηρικτές είναι το Επιμελητήριο Ηλείας, ο Εμπορικός Σύλλογος Πύργου, Ερμής και η Δημοτική Επιχείρηση Πύργου Α.Ε. ΟΤΑ.

Ο πίνακας συμμετοχών ξεχωρίζει για την υψηλή του ποιότητα, συγκεντρώνοντας κορυφαία πληρώματα με σημαντικές διακρίσεις που υπόσχονται πλούσιο θέαμα στο 46ο Ολυμπιακό Ράλλυ. Παράλληλα, για ακόμη μια χρονιά στον αγώνα συμμετέχουν αρκετά τοπικά πληρώματα τα οποία θα «κυνηγήσουν» τη διάκριση εντός έδρας.

Οι πρωταθλητές «ανοίγουν» το χορό

Με έντονο συναγωνισμό σε όλες τις κατηγορίες και πλούσιο πρόγραμμα, το 46ο Ολυμπιακό Ράλλυ ανοίγει την αυλαία του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος στον Πύργο. Πρώτοι στις ειδικές θα εκκινήσουν οι Πρωταθλητές Ελλάδος του 2025, Ιωάννης Παπαδημητρίου-Χρήστος Κουζιώνης, με Skoda Fabia RS Rally2, επιδιώκοντας να υπερασπιστούν τον τίτλο τους απέναντι σε ισχυρό ανταγωνισμό από ακόμη πέντε αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally2.

Μεταξύ των βασικών διεκδικητών ξεχωρίζουν οι Επαμεινώνδας Καρανικόλας-Γιώργος Κακαβά με Ford Fiesta Rally2, οι Πάνος Κύρκος-Γιώργος Πολυζώης με Toyota GR Yaris Rally2, καθώς και οι Ιορδάνης Σερδερίδης-Fred Miclotte με Skoda Fabia RS Rally2. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πρώτη εμφάνιση του Αχιλλέα Χριστοδούλου με Skoda Fabia RS Rally2, ενώ από το εξωτερικό έρχεται το βελγικό πλήρωμα Sebastien Bedoret-Alix Stevenart με Skoda Fabia Rally2 Evo.

Ιδιαίτερα δυνατή είναι η κατηγορία Rally3 με επτά συμμετοχές. Ο Θέμης Χαλκιάς επιστρέφει στον αγώνα με Renault Clio Rally3, ενώ οι Πανίκος Πολυκάρπου-Γιώργος Βότσης, μετά τη νίκη τους στο Ράλλυ Σπριντ Αττικής, θα επιδιώξουν νέο θετικό αποτέλεσμα με ίδιο αυτοκίνητο. Παρόντες και οι «Flandy»-Kamil Kozdron με Ford Fiesta Rally3, όπως και οι Δημήτρης Παλαιοκώστας-Ανδρέας Βίγκος, Γιώργος Δελαπόρτας-Ηλίας Παναγιωτούνης και Στέφανος Θεοχαρόπουλος-Γιώργος Κότσαλης.

Στην κλάση Ν4, ο Δημήτρης Σταυρόπουλος με νέο συνοδηγό τον Χρήστο Κουφό θα προσπαθήσει να συνεχίσει το αήττητο σερί τερματισμών του με Mitsubishi Lancer Evo IX. Αντίστοιχα, οι Αργύρης Τσούλος-Πάνος Σπυρογιάννης, Ιωάννης Παράβαλος-Μιχάλης Φράγκου και Νίκος Ντάβαρης-Κωνσταντίνος Μακρής συμπληρώνουν ένα ανταγωνιστικό σύνολο τετρακίνητων.

Στις δικίνητες κατηγορίες, η F2 αναμένεται αμφίρροπη, με τους Νίκο Παπαχριστόπουλο-Νίκο Ξανθό να ξεχωρίζουν, αλλά και τους Αντώνη Αγγελόπουλο-Χρήστο Δίπλα, Ιωάννη Γιαννακόπουλο-Ιωάννη Φωτεινογιαννόπουλο και Αναστάσιο Παπαδόπουλο-Ανδρέα Βασιλόπουλο να στοχεύουν ψηλά. Στην F2 E, οι Αντώνης Δημόπουλος-Ευθύμιος Σκαλτσάς με Toyota Starlet παραμένουν σημείο αναφοράς.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πολυπληθέστερη κλάση Α5, με 13 πληρώματα. Οι Αθανάσιος Πατέας-Βασίλης Παναγόπουλος, Στέλιος-Παναγιώτης Κόκκινος και Νίκος Σωτηρόπουλος-Ευάγγελος Μούκας συγκαταλέγονται μεταξύ των βασικών διεκδικητών.

Η αρχή γίνεται με το shakedown

Το shakedown θα διεξαχθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου στη διαδρομή Δούκα-Λάλα, ενώ η πανηγυρική εκκίνηση θα δοθεί το ίδιο βράδυ στην κεντρική πλατεία Πύργου. Ο αγώνας της Κυριακής περιλαμβάνει 6 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 86,34 αγωνιστικών χιλιομέτρων, με τις «Γούμερο-Κλινδιά» και «Φολόη» να συνθέτουν το βασικό αγωνιστικό σκέλος, με την τελευταία να λειτουργεί και ως Power Stage.

